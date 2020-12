Zásahovou jednotku si na pomoc musela přivolat policie během zásahu proti baru v Českých Budějovicích. Ten hostil navzdory vládním nařízením desítky lidí a na slušné zaklepání nikdo neodpověděl.

Jak uvedla policie, vstup dovnitř byl na heslo a uvnitř se nacházelo zhruba třicet hostů „Na policejní výzvy k umožnění vstupu a provedení kontroly nikdo z baru kolem půl desáté večer nereagoval, přestože podle zjištění na místě, do baru ,zapadlo‘ několik hostů. Po marných výzvách proto policisté provedli násilný vstup do baru, vyražení skleněné výplně vstupních dveří,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

Vstup na heslo a desítky hostů

Jak Matzner dále napsal, v baru našli bezmála třicet bavících se hostů. „Pro případ kontroly byla domluvena verze narozeninové oslavy, ta však není žádnou výjimkou. O příslušníky rodiny zcela jistě podle provedené kontroly všech přítomných nešlo,“ uvedl mluvčí.

Policisté navíc měli podle zjistit od kontrolovaných hostů, že nešlo o náhodnou záležitost. „Údajně jde o pravidelný provoz, vstup je pro ,pozvané‘ a na heslo, restaurace se otevírá po kontrole okolí a ověření, že není v okolí žádná policejní hlídka,“ sdělil rovněž Matzner a dodal, že policisté při kontrole také zjistili, že již v minulosti zde řešili nalévání alkoholu mladistvým.

„S rukama nahoře jako kriminálníci“

Blesk.cz získal i vyjádření jedné z účastnic posezení, která se podepsala jako Adéla. „Ve 21:15, hodinu po zavírací době, nám policie začala mlátit beranidlem do dveří, když jsme slyšeli padání skla, šli jsme otevřít,“ popsala začátek události žena, právě jejíž narozeniny se v podniku prý měly slavit.

Podle ní do podniku vtrhlo 15 policistů a 15 členů zásahové jednotky se samopaly. „Všechny ‚provinilé‘ nechali půl hodiny stát, jako by to byli nějací drogoví dealeři nebo vrazi. Všem dali dýchnout, sepsali si jejich osobní údaje a poslali je ven,“ napsala Adéla. Podle ní byla poklidná oslava plánována do 22:00.

„Pro veřejnost byl podnik zamčený. Největší paradox je, že konat se oslava v tentýž čas o dva dny dříve, nic bychom neporušili. O dva dny později za stejné situace jsme se stali kriminálníky,“ postěžovala si za celý podnik žena.

Bar nebyl jediný

Provozovatel restaurace se podle Matznera dopustil přestupku a jeho jednání bude oznámeno správnímu orgánu, stejně jako přestupek ostatních hostů. „V dalším baru v centru pak policisté zjistili desítku bavících se hostů, zde se vše obešlo ,bez problémů‘, i toto jednání bude předmětem správního řízení,“ dodal mluvčí.