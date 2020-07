Drama šokujících rozměrů otřáslo poklidnými Sezemicemi, kde se o víkendu bojovalo o život malého miminka ohrožovaného maniakem na balkoně. I když je policie na podobné zásahy vycvičená, teď jí nezbývalo, než si sáhnout až na dno a uplatnit všechny prostředky při akci zásahové jednotky i policie. Vše přitom začalo docela nenápadně. „Podříznu ji a hodím dolů!“ Matka miminka popsala, co předcházelo hororu u Sezemic. Tyran skončil ve vazbě

Na místo jako první dorazila hlídka Městské policie Sezemice. „Začalo to přestupkem proti občanskému soužití a nakonec trestným činem braní rukojmí. Městská policie Sezemice byla na místo přivolána a na místě byla s matkou dítěte jako první,“ uvádí velitel strážníků Jaroslav Mohaupt.

Se svým služebním psem se prý snažili muže donutit, aby otevřel dveře. „Jelikož dotyčný věděl, že za dveřmi je policie, neotevřel a vyhnal je přes zavřené dveře pryč z domu. Následně byly přivolány hlídky policie,“ dodává Mohaupt.

Video Zvukový záznam vyjednávání s mužem, který u Pardubic hrozil vyhozením kojence z okna. - Policie ČR

Začalo jít do tuhého

Policisté na místě dělali, co se dalo. Úsilí policejní vyjednavačky nemělo valný efekt. Muž po ní z balkonu házel nádobí a poléval ji vínem. Vše vygradovalo, když začal vyhrožovat zabitím miminka. „Takže vám to říkám naposledy. Buďto půjde matka nahoru, zakouříme si tady v okně a všechno bude v pořádku, nebo to smradlavý uječený dítě podřežu a hodím ho dolů. Máte na to zkur… posledních pět minut,“ blábolil opilý šílenec.

Čas rychle ubíhal, minuty se změnily v hodiny a nezdálo se, že by v dohledné době došlo k dohodě. Maniak se navíc několikrát naklonil i s dítětem přes zábradlí a hrozilo, že by ho mohl vyhodit, nebo že mu vypadne. „Jednou dokonce sám vylezl na parapet okna, kde vrávoral,“ popsala krajská policejní mluvčí Markéta Janovská.

Když už byla situace takto vyhrocená, musela do akce zásahová jednotka. Pak už mohli všichni jen doufat, že pláč, který se ozývá z bytu, neznamená, že se děťátku stalo něco neodčinitelného. Nastaly chvíle nesnesitelného napětí.

Video Policista vynáší plačící miminko z domu a předává ho záchranářům. - Policie ČR

Konečně ze dveří vyběhl policista. V náručí měl miminko. Za chvíli vyšli ven jeho kolegové. Mezi nimi byl i muž, který v tomto všem sehrál ústřední roli. Spoutaný maniak se speciálními brýlemi na očích nevěděl, kam ho vedou. Mohl ale už tušit, že žádné pěkné místo to nebude.

Tohle rande s policií prý nebylo první