Koronavirus ONLINE: Vojtěch povolí akce pro 1000 lidí. A v divadle si dáte zas i „dvojku“

Evropská komise (EK) potvrdila správnost převedení evropských peněz původně určených na podporu inovací do programu COVID Praha. Program slouží na podporu pražských podnikatelů postižených pandemií koronaviru. Na jednání zastupitelstva to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Připustil, že při schvalování byla porušena procesní pravidla, neboť bylo nutné podporu schválit rychle. Dnes o tom dlouze diskutovali pražští zastupitelé, část z nich kritizovala proces schvalování i to, komu byly peníze poskytnuty.