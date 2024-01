Státní zástupkyně se sexuoložky zeptala na několik doplňujících otázek.

Popisovaly ženy konkrétně, co se jim stalo? „Nevím do detailu, u většiny z nich šlo o francouzský polibek, osahávání, manuální stimulaci penisu. O jejich věrohodnosti jsem v žádném případě nepochybovala. Když to řekne jedna o jednom lékaři, může člověk pochybovat, když se to ale opakuje, limitně se to blíží stoprocentní jistotě.“

Jaký to na ně mělo vliv? „Když se to stane jednou a klinetka to vyhodnotí jako špatné a terapii ukončí, i tak to může mít vliv na její psychiku. Ve chvíli, kdy lékař sexuální násilí provádí kontinuálně například během hospitalizace a trvá to několik měsíců, na psychiku to musí mít devastující dopad.“

Advokátka obětí Lucie Hrdá se následně zeptala, co si z toho ženy odnesly. „Ztátu důvěry, pocit viny, problémy v partnerských vztazích a sexuálním životě.“