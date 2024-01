Obhájkyně obětí Lucie Hrdá v přestávce odpovídala na dotazy novinářů. Uvedla, že částka, kterou oběti po Cimickém chtějí, je spíše symbolická. „Kdybychom chtěli opravdu peníze, mohly by být částky úplně jiné, to jsou symbolické částky,“ nechala se slyšet. Na dotaz, co říká na to, že Cimický přečetl připravené vyjádření a na otázky odmítl odpovídat, uvedla, že to je jeho plné právo.

Cimické také ve své výpovědi uvedl, že poškozené jsou psychiatrickými pacientkami. „To, že je někdo psychiatrická pacientka, neznamená apriori, že je nedůvěryhodná. To by musely být psychotické ženy, které jsou nepříčetné,“ řekla Hrdá.