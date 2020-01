Vitalij Zdorivetskij, kterého fanoušci znají pod přezdívkou VitalyzdTv, je známý svými vtípky. Sedmadvacetiletý youtuber si získal pozornost díky videím, v nichž si tropí žerty z nic netušících lidí. V roce 2012 například natočil video v americkém Miami, které mu přineslo skutečnou slávu a zároveň velkou kritiku. V klipu, které nazval útok zombie v Miami, je vidět bílý muž, který potřísněný krví a oblečen do roztrhaných oděvů napadá kolemjdoucí. Video získalo přes milion zhlédnutí, ovšem zároveň bylo kritizováno za rasistický podtón. Podle některých komentujících muž převlečený za zombie napadal pouze Afroameričany.

V roce 2014 kvůli žertovnému videu skončil dokonce ve vězení. Stalo se tak při posledním zápase mezi Německem a Argentinou při Světovém poháru FIFA v Brazílii. Vitalij vtrhl na hřiště, odkud ho museli vyvést. Znovu byl zatčen v roce 2016 při zápase NBA ze stejného důvodu. V roce 2017 byl opět zatčen a to v Los Angeles poté, co vyšplhal na slavný nápis Hollywood. Nyní skončil za mřížemi znovu.

Vitalij vyrazil do Egypta, kde se opět ocitl v zakázané zóně. Egyptská vláda v listopadu schválila zákon, který zakazuje, aby lidé šplhali na pyramidy v Gíze. Vitalij ale tento zákon ignoroval a na jednu z nich během svého pobytu v Egyptě vyšplhal, aby tam natočil své další video.

Youtuber, kterého sleduje víc jak 3 miliony lidí, proto skončil na policejní stanici a strávil dlouhých pět dní ve vězení! Na Instagramu influencer zveřejnil fotografii z vrcholu pyramidy a slíbil, že publikuje video, které na památce pořídil. Zároveň promluvil o svých zkušenostech z vězení. „Žádná slova nedokážou vyjádřit, čím jsem si prošel v posledních pěti dnech. Byl jsem zavřený v Egyptě, protože jsem vylezl na pyramidy v Gíze. Byl jsem zatčen několikrát, ale tentokrát to bylo zatím nejhorší. Viděl jsem hrozné věci a nepřál bych to nikomu. Stálo to ale za to? Zatraceně jo! Udělal jsem to z dobrého důvodu a brzy publikuji celé video, aby to mohl vidět celý svět,“ uvedl k fotografii.

Video: Mladík vyšplhal až na vrchol nejvyšší egyptské pyramidy

délka: 02:02.81 Video Mladík vyšplhal až na vrchol nejvyšší egyptské pyramidy YouTube/Andrej Ciesielski