Tipy na víkend: Zimní pohádka památek! Ve stopě i v běhu a koně za odměnu
-
V Česku se na víkend ochladí, mrznout bude i přes den, zejména na východě území. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus 4 do plus jednoho stupně Celsia. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Slavnosti uzeného
Nejlepší moravští uzenáři míří do Prahy. V sobotu se totiž v Trojském pivovaru poprvé uskuteční Slavnosti Moravského uzeného. Těšit se můžete na soutěž o nejlepšího uzenáře, klání o titul nejlepšího domácího uzeného, vaření z uzeného masa i degustace těch nejlepších piv a vín a mnoho dalšího.
- 2.
Zajděte na masopust
*Nymburk - V sobotu od 10 hodin se vydá průvod masek z náměstí Přemyslovců až na Rejdiště. Celý den nebude nouze o zábavu, hudbu a dobré jídlo.
*Žamberk - Masopustní průvod Žamberkem projde v sobotu od 10 h. Na Masarykově náměstí předá starosta klíč od města reji masek. Nebude chybět medvěd, živá muzika ani pochovávání basy.
*Hamry - Hamry u Hlinska patří k obcím, kde se ještě udržel zvyk staročeských maškar, které jsou chráněné UNESCO. Zažít tak masopust podle zvyklostí našich předků, můžete v sobotu.
*Veselý Kopec – Také ve skanzenu můžete v sobotu zažít masopustní obchůzku, která je součástí světového dědictví UNESCO.
*Olomouc - V sobotu 10 do 16 hodin se na Horním náměstí rozpoutá masopustní veselí. Vystoupí řada folklorních souborů a samozřejmě nebude chybět průvod masek a spousta dobrot.
*Kroměříž - Masopustní jarmark v sobotu od 9 hodin na Hanáckém náměstí. Maškary s medvědem na náměstí dorazí deset minut po 10. Hodině, v 11.30 bude zahájena štafeta pro jedlíky.
*Frenštát p. Radhoštěm - Tradiční moravská zabijačka s ochutnávkou, zabijačkové hody, rej masek, masopustní kapela, pouliční pohádky, masopustní žertovné hry a soutěže zažijete v sobotu od 9 hodin v centru města.
*Ostrava - Tradiční masopust se na Slezskoostravském hradě se uskuteční v neděli. Akci zahájí masopustní průvod maškar a řezník Krkovička bude povídat o selátku a vařit polévku. Připraveny jsou i dílničky s výrobou masek.
- 3.
Kam za vysvědčení?
*ČR – Zoologické zahrady napříč Českem nabízí školákům jako dárek za vysvědčení zvýhodněné vstupy, někde mohou rovnou za korunu nebo zadarmo. Akce trvá v pátek, mnohde i celý víkend.
*Praha - Za jednu korunu si mohou jít děti zaplavat do Aquapalace Čestlice. Akce tu navíc trvá až do 15. března.
*Kladruby nad Labem – V pololetí koně letí - je tradiční akce v době pololetních prázdnin. V národním hřebčíně je připravena prohlídka stájí, zámku a expozice historických kočárů. Ve Slatiňanech vás čeká prohlídka hřebčína se stájemi vraníků, kočárovnou a knížecí sedlovnou Auerspergů.
- 4.
Pralyže v akci
Zásadská pralyže aneb Závody po staru se koná v sobotu od 13 hodin v Zásadě. U pánů je požadován dobový úbor k lyžím, u dam sukně, klobouk je vítán. Závody jsou 100 m krokem telemarským na 1 km krokem klasickým. Připravuje se i dětská kategorie.
- 5.
Jizerská 50
Již 59. ročník největšího českého závodu v běhu na lyžích, který se uskuteční od čtvrtka do neděle v Bedřichově. Čtyři dny nabídnou závody pro profíky, hobíky, děti, milovníky klasiky i skejtu, fanoušky, sportovce i nesportovce. Kromě nejprestižnějšího závodu – Jizerské 50 – jsou připraveny i tratě na 25 a 10 km.
- 6.
Lysohorská 24
Extrémní závod v letos extrémních podmínkách je připraven na poslední lednový víkend. Uskuteční se závodu jednotlivců a dvojic 24 hodin na Lysé hoře. Vyhrává ten, kdo za 24 hodin nejvícekrát dosáhne vrcholu Lysé hory (1 323 m).
- 7.
Lezení po ledopádu
*Liberec - Přímo v centru, v bývalém žulovém dole Na Bídě, vzniká za dobrých mrazivých podmínek každoročně 30metrová ledová horolezecká stěna. K dispozici je tu velké množství různě náročných cest.
*Labský důl v Krkonoších – Ledopád se nachází na zhruba 20 m vysoké skále u konce upravované běžecké cesty Buď fit, která vede ze Špindlerova Mlýna do Labského dolu. Lezení je tu určené spíše pro zkušenější.
*Vír - Vírská ledová stěna je nejvyšším ledopádem v České republice a vůbec nejvyšším uměle vytvořeným ledovým útvarem v Evropě. Výška skály je 45 m. Délka deseti lezeckých cest je 8 až 25 m.
- 8.
Otevřené památky
Mnohé hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu, mají otevřeno i přes zimu. Otevřeny jsou i mnohé památky v soukromých rukách. Kde obdivovat zimní krásu ve správě NPÚ, najdete ZDE
- 9.
Křišťálová zahrada
V Botanické zahradě v Praze se koná druhý ročník světelné výstavy Křišťálová zahrada, pořádané pod záštitou České komise pro UNESCO. Skleněné instalace Jiřího Pačinka znovu rozzářily zimní Troju a doprovází je hudba Prague Philharmonia i večerní videomapping. Letos se instalace rozšířily do nových částí areálu a k vidění jsou až do 15. února stovky objektů, které vznikaly z tun skla a železa. Více čtěte ZDE
- 10.
Do metropole připlul Titanic
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
- 11.
Cesta světlem
V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete už jen do konce ledna od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE
- 12.
Ledové sochy
Ice Magic je kouzelná výstava ledových soch plná barev, světel a fantazie. Více než 50 ledových postaviček ve 14 tematických světech a nejdelší ledovou skluzavku v Evropě najdete u OC Westfield Černý Most v Praze až do 18. března.
- 13.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
- 14.
Světelná zoo
Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. Zavítat sem můžete do 16. února.
- 15.
Svět malíře Smetany
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.
- 16.
130 let Škody Auto
Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto. Připomíná osobnost Václava Klementa, muže, který stál u zrodu slavné automobilky a významně ovlivnil český průmysl. Vrátíte se tu do začátku 20. století a uvidíte mimo jiné historické motocykly Slavia, původní nábytek z Klementovy pracovny i jeho portrét z roku 1939. Výstava připomíná také legendární značku Laurin & Klement, která dodnes patří k ikonám české techniky. Výstava trvá do 15. března.
- 17.
Krakonoš na náměstí
V Jilemnici mají na náměstí u radnice po dvouleté odmlce šestimetrového sněhového Krakonoše. Loni ho nemohl výtvarník Josef Dufek s pomocníky vytvořit kvůli nedostatku sněhu a o rok dříve tam byla sněhová socha hraběte Jana Nepomuka Harracha. Sněhová díla tu mají dlouholetou tradici, první vznikla už na začátku 20. století. Krakonoš tu zůstane, dokud počasí dovolí.
- 18.
MegaBrouci v Budějovicích
Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete do 12. dubna.
- 19.
Pohádky na Pustevnách
Další ročník oblíbené výstavy ledových soch na Pustevnách letos zavede do světa pohádek. Kromě těch ledových tu vzniknou pod širým nebem také sněhové sochy. Zavítat sem můžete od soboty do 8. února. Více čtěte ZDEFotogalerie60 fotografií