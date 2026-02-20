Tipy na víkend: Začíná Matějská pouť! České klenoty i svět Harryho Pottera

    V Česku udělá o víkendu počasí pořádný veletoč. Od soboty se postupně bude oteplovat, přes den se čeká až 7 a v neděli i 12 stupňů. Připravte se ale na déšť.  Není přesto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Matějská začíná

    Už v sobotu začíná nejstarší pouť ve střední Evropě – Matějská. V areálu Výstaviště v Praze 7 se můžete pobavit na nejrůznějších atrakcích, pojíst pouťové speciality a hlavně se dobře pobavit a to až do 19. dubna. Letos kromě mnoha tradičních zábav nabídne i tři nové velké zahraniční atrakce.  Více čtěte ZDE

    Matějská pouť v Praze
    Autor: profimedia.cz

  • 2.

    Olympiáda v Budějovicích

    Největší olympijský festival v Evropě začíná společně s olympijskými hrami v Českých Budějovicích. Potrvá už jen do nedělě kopíruje program olympijských her. K dispozice je největší ledová plochu v historii festivalů, sjezdovku, dvě kluziště a curlingové dráhy, běžkařský okruh, simulace bobů či biatlonové střelnice. Otestovat tu můžete 24 sportů, z toho 16 olympijských. Připraveny jsou také sportovní přenosy z Itálie a exhibice sportovců. Více najdete ZDE

    Olympijský festival v Českých Budějovicích.
    Autor: ČTK / Václav Pancer

  • 3.

    Lyžníci ve Smržovce

    Dobové lyžařské outfity budou v sobotu k vidění na akci Lyžníci 2026 ve Skiareálu Kedr ve Smržovce. Lyžníci a lyžnice ukáží své umění na dobových ski a diváci budou moci obdivovat jejich výstroj a výzbroj z let mezi dvěma světovými válkami. Soutěžit se bude v paraslalomu, sjezdu a hup-skok-letu.

    Lyžníci ve Smržovce.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Otevřené památky

    Mnohé hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu, mají otevřeno i přes zimu. Otevřeny jsou i mnohé památky v soukromých rukách. Kde obdivovat zimní krásu ve správě NPÚ, najdete ZDE 

    Zimní Hluboká.
    Autor: archiv zámku Hluboká nad Vltavou

  • 5.

    Prezidentské dary

    Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.

    Velkokříž Řádu koruny, nizozemský řád udělený Evě Pavlové nizozemským králem Vilémem Alexandrem.
    Autor: ČTK / Kamaryt Michal

  • 6.

    Do metropole připlul Titanic

    Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE

    Na výstavišti v pražských Letňanech je k vidění světová výstava Titanic.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Svět snů

    Unikátní galerie Signal Space v Praze na Můstku nabízí „výlet“ do našich snů. Hlavním lákadlem je největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu. Další dominantou je nekonečná místnost, která díky zrcadlům a 180 broušeným křišťálovým krychlím nabízí fascinující iluze nekonečného prostoru. K vidění tu bude do konce března.

    Unikátní galerie Signal Space v Praze na Můstku nabízí „výlet“ do našich snů.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Ledové sochy

    Ice Magic je kouzelná výstava ledových soch plná barev, světel a fantazie. Více než 50 ledových postaviček ve 14 tematických světech a nejdelší ledovou skluzavku v Evropě najdete u OC Westfield Černý Most v Praze až do 18. března.

    Ice Magic je výstava ledových soch v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Body Worlds

    Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.

    Výstava lidských těl Body Worlds je k vidění v OC Westfield v Praze na Chodově.
    Autor: Blesk:Alexandr Malachovsky

  • 10.

    Rákosníček, Malá čarodějnice a ti další

    Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.

    V Holešovické tržnici v Praze se koná výstava ilustrací a kreseb Zdeňka Smetany.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    130 let Škody Auto

    Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto. Připomíná osobnost Václava Klementa, muže, který stál u zrodu slavné automobilky a významně ovlivnil český průmysl. Vrátíte se tu do začátku 20. století a uvidíte mimo jiné historické motocykly Slavia, původní nábytek z Klementovy pracovny i jeho portrét z roku 1939. Výstava připomíná také legendární značku Laurin & Klement, která dodnes patří k ikonám české techniky. Výstava trvá do 15. března.

    Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto.
    Autor: Foto Blesk - Tonda Tran

  • 12.

    Ledové sochy z večerníčků

    Zažijte nostalgii v plzeňském Muzeu DEPO MOTO ART. Dětem ukážete z ledu vytesané postavy Rumcajse s Mankou, Štaflíka a Špagetky nebo králíků z klobouku. Na výstavu můžete vždy mezi 10. až 17. hodinou. A pozor, je tam zima, myslete na teplé oblečení!

    K Rumcajsovi nechybí ani jeho synek Cipísek.
    Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka

  • 13.

    Světelná stezka

    Krkonošská Stezka korunami stromů v Janských Lázních se proměnila v jedinečnou světelnou scénu. Atrakce září po celé asi dvoukilometrové trase atrakce a návštěvníky postupně provází světelným příběhem. Propojuje v něm horskou krajinu a zvířata se zimním sportovními disciplínami. Je totiž inspirovaná nadcházejícími zimními hrami v Itálii. Svítit tu bude do 15. března.

    Osvětlená Stezka korunami stromů v Krkonoších.
    Autor: Foto Blesk - Jitka Pecharová

  • 14.

    MegaBrouci

    Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete do 12. dubna.

    MegaBrouci na Výstavišti v Českých Budějovicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 15.

    60 let Večerníčku

    Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do konce dubna.

    Večerníček v Brně slaví 60 let.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů

  • 16.

    Harry Potter v Brně

    Na milovníky Harry Pottera čeká výstava v brněnském Letohrádku Mitrovských. K vidění  budou kultovní předměty a přesné repliky z nejúspěšnější filmové ságy všech dob, čarodějnická kolej, jídelna či přípravna lektvarů. Nechybí velké množství oficiálních sběratelských edic - figurky, rekvizity, kostýmy, modely i plakáty. Svět Harryho Pottera potrvá až do 26. dubna.

    Svět Harryho Pottera v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 17.

    Taje hmyzího světa

    Výstavu poodhalující fascinující svět hmyzu od obřích tropických brouků přes pestrobarevné motýly, druhy s dokonalým maskováním až po tvory připomínající bytosti ze světa sci-fi otevřelo Moravské zemské muzeum v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně. Dospělí návštěvníci ocení preparované modely i velkoformátové fotografie, dětí si vyzkoušejí interaktivní prvky. K vidění jsou i akvária se živými exempláři. Výstava Bizarní hmyz potrvá do 27. září. 

    Taje hmyzího světa v Brně.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů, archiv Blesku, profimedia.cz

  • 18.

    Kamélie na zámku

    Přes 700 kvetoucích kamélií je aktuálně k vidění ve sklenících zámku v Rájci nad Svitavou na Blanensku. S více než 400 druhy jde o druhově nejpestřejší sbírku těchto kvetoucích keřů v Česku. Rostliny si mohou lidé prohlédnout do konce února vždy od středy do soboty od 9 do 15 hodin. Od 6. března se část z nich přesune do interiéru zámku jakou součást výstavy Kamélie v časech průmyslníků.

    Kamélie na zámku v Rájci nad Svitavou.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů, archiv Blesku, profimedia.cz

  • 19.

    Klenoty na dosah

    Mistrovské detailní repliky českých korunovačních klenotů, vytvořené světově uznávaným šperkařem Jiřím Urbanem uvidíte v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Obdivovat můžete kompletní soupravu korunovačních předmětů včetně středověkého žezla a jablka Karla IV. i Svatováclavského meče. Výstava představí také osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími. Zavítat sem můžete do 26. dubna. Více čtěte ZDE

    České korunovační klenoty, Svatováclavská koruna, žezlo a jablko.
    Autor: Letohrádek Mitrovských

