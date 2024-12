Tipy na víkend: Z nebe slétnou andělé! Vánoce na hradech a zámcích

1. Advent v muzeu Koledy, staré vánoční zvyky výroba dárků nebo i pečení vánočky to je sobotní program v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné. Muzeum pro vás připravuje tradiční i netradiční dílny a workshopy, kde budete moct dát volnost svému tvořivému duchu a vlastnoručně vyrobit vánoční ozdoby, figurky a další nezbytné doplňky Vánoc. Vánoční tvoření v Národním technickém muzeu v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Slet andělů Hromadný slet andělů z kostelní věže uvidíte v sobotu jen v Úštěku! Připraven je hned třikrát a to v 11, ve 14.30 a v 17 hodin. Dlouholetá oblíbená akce je součástí Úštěckého adventu, který město promění ve vánoční vesničku. V Úštěku slétnou z nebe andělé. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Betlémské světlo V sobotu přivezou skauti do Brna vlakem RJ 370 Vindobona v 18:36 Betlémské světlo, které následně rozvezou po celé republice. V neděli v katedrále sv. Petra a Pavla ho v 16 hodin při ekumenickém obřadu přivítá biskup Pavel Konzbul. Betlémské světlo přivezou skauti do Brna. Autor: Czchtourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Vánoce ve skanzenech *Vysoký Chlumec - Prosincové prohlídky přiblíží dobová řemesla a atmosféru lidových Vánoc v 19. a na začátku 20. století. Ve svátečně vyzdobených chalupách si můžete vyzkoušet různá řemesla, ochutnat historické pečivo, těšit se můžete na například na zdobení perníčků, vyřezávání betlémových figurek i předení na kolovrátku. *Muzeum v přírodě Zubrnice - připomene o víkendu adventní a vánoční zvyky, které byly běžné na přelomu 19. a 20. století. Zažijete adventní čas i vánoční zvyky s tradiční výzdobou a s čerstvě upečenou vánočkou. Stromeček ozdobený jablíčky a oříšky. Koledování a vánoční zpívání. Vánoční stezky s dílnami a hry pro děti. *Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – O víkendu tu prožijete atmosféru valašských vánočních zvyků. Najdete tu dárky z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů, oživené expozice ve Valašské dědině. Adventní zvyky ve valašském muzeu v přírodě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Kam za betlémy? * Historický Proboštův betlém - Muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem má ve svých sbírkách více než 400 betlémů zhotovených z nejrůznějších materiálů a pocházejících ze všech oblastí České republiky. Nejcennější a nejobdivovanější doma i ve světě je unikátní mechanický betlém, který je i Národní kulturní památkou, více než sto let starý Třebechovický Proboštův betlém. Má zhruba 2000 vyřezávaných dílů a 350 figurek. Jednapadesát z nich se pohybuje při práci a dalších 120 jezdí na několika pohyblivých pásech. ...a kam ještě za betlémy... *Praha - V areálu kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí je k vidění na 200 betlémů a to jak historických tak současných. Nejpoutavější je mechanický 4,5 m dlouhý a betlém postavený podle Třešťských betlémů s historickými figurkami. *Beroun - Betlémy vytvořené z keramiky, šustí, vizovického těsta a dalších přírodních materiálů uvidíte v Muzeu Českého krasu. *Máslovice - Originální betlém z másla je opět k vidění v Muzeu másla. S vyřezáváním se začalo v roce 2000 a většinou se vyřezává z 20 kilogramů másla. Dílo se uchovává v chladu, aby vydrželo do ledna. *Ústí nad Orlicí - Mimořádný fenomén orlickoústeckých malovaných betlémů představuje malá expozice v místním muzeu, která zahrnuje vedle skutečně velkého – s šířkou 5,9 m – betlému vánočního také betlém tříkrálový a dva v Čechách velmi neobvyklé betlémy, tedy hromniční a postní zvaný též velikonoční. *Kvasiny - V pěti sálech zámku jsou vystaveny téměř dvě stovky betlémů všech materiálů, velikostí, domácího i exotického původu. *Brno – Betlémy ze všech koutů světa představuje Letohrádek Mitrovských. K vidění jsou i raritní věci jako například origami betlém, tři králové na segwayích a další. *Staré Město - Unikátní dřevo-kovový v Kovozoo betlém tvoří postavy i zvířata v životní velikosti vyrobená z odpadního železa. *Loštice - Na betlému řezbář Jaroslav Beneš pracuje už od roku 1994 a unikátní je tím, že zachycuje osobnosti z reálného života. K vidění je v jeho ateliéru. *Ostrava - Výstavu betlémů od valašských řezbářů hostí Slezskoostravský hrad. Figurkových, reliéfních i pohyblivých betlémů je k vidění na 80. První a třetí prosincovou sobotu lze sledovat řezbáře v akci. *Třinec – Ojedinělým betlémem se pyšní zdejší muzeum. Neukazuje jen tradiční vánoční poselství, ale i výjevy ze železáren či reálné a historické scény ze života ve městě. Je plný postaviček hutníků a jejich rodin z dělnických kolonií, řemeslníků, pasáčků ovcí, ale třeba i zdravotníků z místní nemocnice. *Bruntál – Největší pohyblivý betlém v kraji mají ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí J. Žižky. Kolem stovky miniatur památných staveb chodí tři stovky pohyblivých figurek na ploše 38 m2. Betlem zabírá celou polovinu kaple. Proboštův historický betlém v Třebechovicích pod Orebem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Advent na památkách Oficiální návštěvnická sezona skončila, ale řada hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu zůstává otevřená. Některé památky nabízejí celoroční možnost návštěvy vybraných prohlídkových okruhů. Těšit se můžete i na nejrůznější kulturní akce. V průběhu adventního období se budou mimořádně otevírat i další hrady a zámky se speciálním programem. Kam zajít, najdete ZDE Advent na zámku Sychrov. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Křehká krása na Hradě Poprvé v historii mají návštěvníci Pražského hradu možnost během adventu a vánočních svátků navštívit vánočně vyzdobené interiéry Rožmberského paláce! Patnáct urostlých stromečků v jeho hlavním, tzv. Rožmberském sále, ozdobili skláři z českých firem, které vyrábí ručně foukané a malované skleněné vánoční ozdoby. Koná se tu výstava Křehká krása Vánoc, kde je k vidění na čtyři tisíce ozdob! Výstava potrvá do 5. ledna. Poprvé je v Rožmberském paláci na Pražském hradě k vidění výstava vánočních ozdob. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Vánoční zpívání u sv. Víta Každou adventní neděli rozezní III. nádvoří Pražského hradu od 14 hodin vánoční hudba. Před Zlatou bránou katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha chystá Pražský hrad koncerty Hudby hradní stráže a Policie ČR a sborů pražských základních uměleckých škol. Zpívání před Chrámem sv. Víta. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Světelná zoo Lampiony 110 zvířat více než třiceti druhů a dále rostliny, projekce na zemi nebo fotokoutky. To je nová atrakce ve spodní části zoologické zahrady v Praze-Troji. Lampiony byly vyrobeny speciálně pro českou metropoli a jsou mezi nimi třeba gorily nebo luskouni. Otevřeno je až do půlky únory od 18 hodin do 21 hodin. Světelná zoo v Praze Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Pohádkové kino V areálu Pražské teplárenské v Praze 7 je otevřeno nejkouzelnější kino, které zve do říše plné vánoční atmosféry. Za svátečními filmovými hity se tu prochází skříní jako v bájné Narnii a občerstvení si můžete objednat přímo ze sedačky. Promítat se tu bude až do 16. února. Vánoční kino v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Ledový park Když se sejde 28 řezbářů a vrhnou se na 240 tun ledu, vznikne z toho nadpozemská krása! K vidění je u Riegrových sadů v Praze 2 v parku Ice Magic. Kromě ledových soch jsou tu skluzavky i ledový bar. Zažít můžete atmosféru Antarktidy, posedět v legendárním kabrioletu, či se vyfotit s největší sochou v Česku – 20tunovým ledovým dinosaurem. Vrcholem je skluzavka na snowtubing, kde lze sáňkovat bez ohledu na sníh. Ledový park v Praze Autor: Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC

12. Winter Wonderland Světelný zábavní park Winter Wonderland v pražských Letňanech přináší přes 200 světelných instalací inspirovaných pohádkovými příběhy, k dispozici je i několik adrenalinových atrakcí. Světelné instalace z říše fantazie a pohádek nabídnou krásné princezny, veselé lemury a další zvířata z Madagaskaru, mamuty Doby ledové, odvážnou Vaianu a hrdiny bájného Avataru nebo Shrekovy bažiny. Zavítat sem můžete do půlky února. Winter Wonderland v pražských Letňanech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Světla vyprávějí V Praze, Příbrami, Pardubicích, v Českém Krumlově, v Ratměřicích, v Brně a Ostravě - tady všude můžete letos zavítat do světelných parků. Na každém z míst, z nichž některá jsou letos úplně nová, je výstava zaměřena na jinou tématiku. V Ostravě navštívíte podmořský svět inspirovaný dílem Julese Verna, v Příbrami naopak uvidíte nádherné labutě, vážky, žáby, ryby či zpívající slavíky a v hlavním městě, v Brně vás obklopí tamní legendy. To vše vytvořené ze statisíců světel na ručně vyráběných sochách a dekoracích. Zavítat sem můžete zhruba do poloviny ledna. Světla vyprávějí v Praze, Příbrami i v Ostravě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Ahoj, občani! Život a odkaz Karla Kryla můžete poodhalit na výstavě plné jeho rukopisů, osobních předmětů a uměleckých děl. Unikátní výstava s názvem „Ahoj, občani!“ se koná v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1 u příležitosti 80. výročí Krylova narození a zároveň 30. výročí jeho úmrtí. K vidění jsou dodnes nezveřejněné a nevystavené předměty, texty a fotografie. Technologie MetaHuman navíc přivede Krylovu postavu a hlas k životu a umožní autentické setkání s umělcem. Zavítat sem můžete do 25. dubna. Výstava o Karlu Krylovi v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. PRIMky slaví 70 Na konci roku 1952 začali zruční odborníci národního podniku Chronotechna v Novém Městě nad Metují podle francouzského strojku vyvíjet výrobu československých náramkových hodinek. Své nástroje odložili v létě 1954, kdy slavnostně mohli říct: „Prototyp hodinek Spartak je hotov!“ Tři roky poté rozjeli i jejich sériovou výrobu pod značkou Prim. Právě 70 let od jejich vzniku připomíná výstava v Národním technickém muzeu v Praze. Více se dočtete ZDE I dnes jsou trendy a šik, mění design, ale pořád znamenají moderní i praktický doplněk, ne-li téměř šperk. Mechanické náramkové hodinky. Jejich tuzemské 70. výročí připomíná výstava. Autor: Blesk – idh

16. Olympijské příběhy Výstava Olympijské příběhy v Národním muzeu v Praze mapuje úspěchy českých sportovců od olympiády v Londýně v roce 1908 až po tu letošní v Paříži. Představí mnohdy nikdy nevystavené předměty ze sportovních sbírek muzea či unikátní zápůjčky. Uvidíte například bronzovou medaili z roku 1924 prvního československého olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka, či Zátopkovu medailoou kolekcia medaile Dany Zátopkové z olympiády v Římě. K vidění jsou ale i modely stadionu, pochodní, dresů a dalších mnohých artefaktů. Výstava Olympijské příběhy v Národním muzeu v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

17. Příběh vánočního stromečku Dvacet stromečků nazdobených stovkami, které vás vezmou na Cestu kolem světa. Tak se jmenuje letošní ročník Příběhu vánočního stromečku na zámku Loučeň na Nymbursku. Můžete se těšit například na Louskáčkový, Africký, Viktoriánský nebo Befanový stromeček. Zároveň se dozvíte o nejrůznějších vánočních tradicích zemí blízkých i vzdálených. Program tu trvá až do 23. ledna. Příběh vánočního stromečku se dozvíte na zámku Loučeň. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

18. Lidové Vánoce Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se koná v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem. V interiérech chalup, z nichž některé se datují až do roku 1860, budou k vidění scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Součást je i neustále se rozšiřující výstave betlémů, vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Vánoce v Polabí ve skanzenu v Přerově nad Labem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

19. Proměny svátečních tradic Jak se slavily Vánoce v Československu od dob první republiky po rok 1989? České muzeum stříbra v Kutné Hoře připravilo do 5. ledna výstavu, jak se v průběhu 20. století proměňovaly vánoční tradice. Dozvíte se, i kde se vzal na štědrovečerní tabuli řízek a bramborový salát, proč měl Ježíška nahradit děda Mráz a proč rozhlas nehrál koledy. Vánoční tradice v průběhu let přiblíží muzeum v Kutné Hoře. Autor: Jiří Koťátko

20. Rarity ze světa zvířat V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně je k vidění výstava Tajemství zoologického depozitáře. Představuje exempláře, rarity a zajímavosti z přírodovědné sbírky muzea. Roli sehrály i příběhy a zvláštní okolnosti, které se k některým sbírkovým předmětům vážou. Nejstarší předměty pocházejí z konce 19. století. Základem sbírky jsou přírodniny získané z kolekcí hraběte Josefa Seilerna. Mnohé budou vystaveny vůbec poprvé. Zoologické sbírky zlínského muzea čítají více než 6000 exemplářů, v entomologických sbírkách je přes 225 tisíc exemplářů hmyzu. Ve sbírce jsou kusy z celého světa. V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně je k vidění výstava Tajemství zoologického depozitáře. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

21. Historická Jawa Výstava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti představuje motocykly Jawa a ČZ ze soukromé sbírky Jakuba a Josefa Mikulcových. Tvoří ji téměř dvě desítky strojů z poválečného období, například Pérák, Pařez, Pionýr, Prase, Kozí dech, Kývačka, Babetta a další. Cenné na nich je, že všechny jsou v původním kompletním stavu nebo zrenovované do originálního stavu. Motocykly doplňují další exponáty – motor, nářadí, helmy, kožené bundy. Výstava nabídne také pohled do dílny sběratelů, zavítat sem můžete do 23. února. Výstava motocyklů značek Jawa a ČZ ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Autor: ČTK / Glück Dalibor