Tipy na víkend: Vánoce na zámku! Pohádková cesta Grébovkou nebo andělé v Úštěku
-
Stříbrný adventní víkend bude zataženo s vysokými teplotami kolem 10 stupňů. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Betlémské světlo
Od soboty bude za spolupráce skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Stačí mít s sebou lucernu, přijít na perón k příslušné koleji a počkat na příjezdu vlaku. Skauti vystoupí a plamínek vám předají. Místa, kde je Betlémské světlo k dispozici, najdete ZDE
- 2.
Pohádková cesta
V parku Grébovka v Praze 2 se v sobotu od 13 do 18 hodin koná akce, kterou pořádá dodavatel energií epet. Na Pohádkové cestě za světlem Vánoc čeká na děti 10 stanovišť s úkoly, potkají se i s nejrůznějšími vánočními bytostmi a společně pak zachrání kouzelný vánoční stromeček.
- 3.
Slavnost pro sv. Lucii
*Praha – Oba víkendové večery rozsvítí český barokní klenot Zámek Troja unikátní světelná show, která oslaví adventní čas a svátek svaté Lucie, královny noci a patronky světla. Program trvá od 17 do 23 hodin.
*Žďár nad Sázavou - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře pořádá slavnost světla ke cti svaté Lucie. Součástí je průvod s lucernami zakončený mší svatou.
- 4.
Andělé v Úštěku
Úštěcký advent se koná v sobotu v centru města. V 11, 14.30 a v 17 hodin se opět snesou andělé z kostelní věže. Nadpozemsky čisté bytosti potkáte i v ulicích, připraven je navíc staročeský jarmark a celodenní program.
- 5.
Šlechtické Vánoce
I když návštěvnická sezóna hradů a zámků skončila, mnohé otevírají své brány i přes advent a nabízí nejrůznější programy: Speciální vánoční prohlídky, jarmarky či koncerty. Program otevřených památek pod správou Národního památkového úřadu najdete ZDE
- 6.
Sto let českých Vánoc
Areál zámku Loučeň na Nymbursku opět září neodolatelnou sváteční atmosférou a přináší další díl z Příběhů vánočního stromečku. Letos je výzdoba komnat věnovaná českým Vánocům. Uvidíte stromeček inspirovaný pohádkou Tři oříšky pro Popelku, staročeský stromeček, císařský a mnohé další. Součástí je i bohatá vánoční výzdoba zámeckých zahrad. Zavítat sem můžete až do 17. ledna.
- 7.
Advent ve skanzenech
*Přerov nad Labem - Tradiční velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí se koná v celém areálu skanzenu. V interiérech všech devíti chalup budou k vidění scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Součástí vánoční výstavy je vedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřovaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Zavítat sem můžete do 28. prosince.
*Kouřim – Jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly od začátku prosince do svátku Tří králů můžete vidět v Muzeu lidových staveb do 30. prosince. Každá z chalup představuje jeden ze zvyků – například Barborky, Lucky i Ambrožky či tradice mikulášské nadílky. Prohlédnete si svátečně vyzdobenou světnici s prostřeným štědrovečerním stolem, stromkem, betlémem a svatoštěpánskou výslužkou pro služebnou čeleď a další zvyky.
*Selibov – V Pohádkové kovárně na Písecku je každý víkend až do 4. ledna připravený vánoční program. Dozvíte se tu například, jaký stromeček zdobí čert, co mají ke štědrovečerní večeři nejraději hastrmánci či jak sel, slavili svátky v minulém století. Navíc jsou připraveny nejrůznější doprovodné akce – například dílničky.
*Krňovice - Nasát atmosféru Vánoc na vsi a ponořit se do života předků můžete o víkendu v podorlickém skanzenu. Součástí adventního programu budou dílny, pečení v historické peci a další program.
*Rožnov pod Radhoštěm – V areálu Dřevěného městečka se každý víkend koná program staročeských Vánoc. Tento víkend je připravený jarmark, příští víkend bude připravený živý betlém a na Štěpána tradiční Štěpánská koleda, kterou doprovodí koncert Dětského folklorního sboru.
- 8.
Půjdeme spolu do betléma
*Praha - Staročeský vánoční trh, tradiční vánoční výstava betlémů, se do 2. ledna koná v Betlémské kapli. Součástí je nejrůznější doprovodný program v podobě zpívání koled či řemeslných dílen.
*Karlštejn – Muzeum betlémů na faře v podhradí nabízí pestrou škálu včetně obřího Pohyblivého Královského betlému. Domem voní perník a děti mohou prozkoumat i tajemné sklepení.
*Říčany – Výstavu Betlémská záhada aneb co vám o Vánocích neřekli, můžete vidět ve zdejším muzeu. Součástí je i expozice betlémů a v jednu z postav se tu můžete i proměnit.
*Příbram - Historické betlémy z příbramského hornického regionu představuje výstava Příbramské betlémy v areálu dolu Vojtěch. K vidění jsou například jesličky horníka Prokopa Melichara, orientálně laděný betlém či skupinky figurek z Bartošova betlému.
*Plzeň - V Západočeském muzeu jsou k vidění práce soudobých betlémářů. Výstava představuje betlémy papírové, voskové, dřevěné, keramické či zhotovené z dalších přírodnin.
*Ostrov - Výstava betlémů se opět otevře v klášterním Kostele Zvěstování Panny Marie a nabídne díla významných betlémářů a sběratelů. K vidění je také pohyblivý betlém.
*Třebíč - Muzeum Vysočiny Třebíč při letošní výstavě ukáže i betlém, který sloužil jako upoutávka na československý pavilon na světové výstavě Expo 67 a v roce 1966 stál ve výloze obchodního domu v kanadském Torontu.
*Staré Město u Uherského Hradiště - Unikátní dřevo-kovový betlém v životní velikosti bude v areálu KOVOZOO. Zvířata jsou vyrobená ze železného šrotu, lidské postavy vyřezány ze dřeva. A to vše je dozdobeno tím, co našli na smetišti.
*Brno - Letohrádek Mitrovských zve na Betlémy různých velikostí i druhů, na historické i soudobé. Výraznou část expozice tvoří scény a loutky z nového pohádkového filmu “Mikulášský příběh“. Novinkou je “letohrádkovský“ vyřezávaný betlém. Prohlédnout si to můžete do 11. ledna.
*Ostrava – na Slezskoostravském hradě je k vidění výstava papírových betlémů českého ilustrátora a výtvarníka Vojtěcha Kubašty.
- 9.
Křišťálová zahrada
V Botanické zahradě v Praze začal druhý ročník světelné výstavy Křišťálová zahrada, pořádané pod záštitou České komise pro UNESCO. Skleněné instalace Jiřího Pačinka znovu rozzářily zimní Troju a doprovází je hudba Prague Philharmonia i večerní videomapping. Letos se instalace rozšířily do nových částí areálu a k vidění jsou až do 15. února stovky objektů, které vznikaly z tun skla a železa. Více čtěte ZDE
- 10.
Do metropole připlul Titanic
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
- 11.
Kouzelný Wonderland
V rozsáhlém areálu je k vidění na 200 světelných instalací - od obřích pand přes pravěkou vesnici s mamuty a dinosaury až po magický světelný tunel s medúzami či pohádkovými postavami. Park nabízí i venkovní atrakce včetně kolotočů, vláčků či autíček. Zábavný areál Wonderland v Praze Letňanech můžete navštívit až do 11. ledna.
- 12.
Cesta světlem
V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete až do konce ledna každý den od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE Další světelná instalace je na hradě Špilberk v Brně. K vidění je tu více než stovka světelných objektů, které odkazují k historii města. Zavítat sem můžete do 11. ledna. I areál Dolních Vítkovic v Ostravě ožil světly, do konce roku se odtud můžete vydat na cesta do vesmíru.
- 13.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
- 14.
Světelná zoo
Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. Zavítat sem můžete do 16. února.
- 15.
Telka slaví 70
Interaktivní expozice pro celou rodinu nazvaná Telka slaví 70 připomíná více než čtyřicítku oblíbených pořadů odvysílaných v posledních dekádách. Nechybí Studio Kamarád, postavy z večerníčků – Maková panenka a Víla Amálka, StarDance ani filmová tvorba, kterou reprezentuje třeba snímek Jak dostat tatínka do polepšovny. Zájemci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia. Výstavu můžete navštívit do konce roku v Galerii ČT v Praze 4.
- 16.
Otevřeli Muzeum Prahy
Po pětileté rekonstrukci se v sobotu otevře hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Návštěvníci uvidí novou digitální a interaktivní expozici, která vychází z jednoho z nejcennějších exponátů muzea - Langweilova modelu Prahy. Po celý víkend je zde připravený bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Vstup do muzea bude nejméně několik prvních měsíců bezplatný.
- 17.
Svět malíře Smetany
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.
- 18.
100 let Čechie
U příležitosti 100. výročí od začátku výroby vystavuje Národní technické muzeum v Praze 30 motocyklů značky Čechie-Böhmerland. Je to první ucelený přehled všech typů, k vidění je i stroj dlouhý 3,2 metrů. Právě délka tyto stroje proslavila, ve své době nahrazovaly automobil, který byl pro mnoho lidí nedostupný. Zavítat sem můžete až do března příštího roku. Zároveň tu můžete navštívit i expozici představujcí vývoj kolejové dopravy. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení.
- 19.
Mini pokojíčky
Do nejmenších detailů jsou propracované mini retropokojíčky, které vystavuje Městské muzeum v Blatné. S neuvěřitelnou trpělivostí a precizností navíc s mnoha detaily je vyrobena například prvorepubliková kuchyňka, obývák, květinářství i kutilova dílna. Více čtěte ZDE