Tipy na víkend: Vánoce na zámku! Pohádková cesta Grébovkou nebo andělé v Úštěku

/
  • Neseďte doma, vyrazte na výlet.
    12. prosince 2025 ● 05:00

    Stříbrný adventní víkend bude zataženo s vysokými teplotami kolem 10 stupňů. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Betlémské světlo

    Od soboty bude za spolupráce skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Stačí mít s sebou lucernu, přijít na perón k příslušné koleji a počkat na příjezdu vlaku. Skauti vystoupí a plamínek vám předají. Místa, kde je Betlémské světlo k dispozici, najdete ZDE

    Skauti budou rozdávat Betlémské světlo.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 2.

    Pohádková cesta

    V parku Grébovka v Praze 2 se v sobotu od 13 do 18 hodin koná akce, kterou pořádá dodavatel energií epet. Na Pohádkové cestě za světlem Vánoc čeká na děti 10 stanovišť s úkoly, potkají se i s nejrůznějšími vánočními bytostmi a společně pak zachrání kouzelný vánoční stromeček.

    Pohádková cesta pražským parkem Grébovka.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Slavnost pro sv. Lucii

    *Praha – Oba víkendové večery rozsvítí český barokní klenot Zámek Troja unikátní světelná show, která oslaví adventní čas a svátek svaté Lucie, královny noci a patronky světla. Program trvá od 17 do 23 hodin.

     

    *Žďár nad Sázavou - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře pořádá slavnost světla ke cti svaté Lucie. Součástí je průvod s lucernami zakončený mší svatou.

    Videomapping na trojskému zámku k poctě svaté Lucie.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Andělé v Úštěku

    Úštěcký advent se koná v sobotu v centru města. V 11, 14.30 a v 17 hodin se opět snesou andělé z kostelní věže. Nadpozemsky čisté bytosti potkáte i v ulicích, připraven je navíc staročeský jarmark a celodenní program.

    Andělé se snesou v Úštěku.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Šlechtické Vánoce

    I když návštěvnická sezóna hradů a zámků skončila, mnohé otevírají své brány i přes advent a nabízí nejrůznější programy: Speciální vánoční prohlídky, jarmarky či koncerty. Program otevřených památek pod správou Národního památkového úřadu najdete ZDE

    Vánoce na zámku Hrádek u Nechanic.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Sto let českých Vánoc

    Areál zámku Loučeň na Nymbursku opět září neodolatelnou sváteční atmosférou a přináší další díl z Příběhů vánočního stromečku. Letos je výzdoba komnat věnovaná českým Vánocům. Uvidíte stromeček inspirovaný pohádkou Tři oříšky pro Popelku, staročeský stromeček, císařský a mnohé další. Součástí je i bohatá vánoční výzdoba zámeckých zahrad. Zavítat sem můžete až do 17. ledna.

    Příběh staročeských Vánoc se vypráví na zámku Loučeň.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Advent ve skanzenech

    *Přerov nad Labem - Tradiční velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí se koná v celém areálu skanzenu. V interiérech všech devíti chalup budou k vidění scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Součástí vánoční výstavy je vedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřovaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Zavítat sem můžete do 28. prosince.

     

    *Kouřim – Jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly od začátku prosince do svátku Tří králů můžete vidět v Muzeu lidových staveb do 30. prosince. Každá z chalup představuje jeden ze zvyků – například Barborky, Lucky i Ambrožky či tradice mikulášské nadílky. Prohlédnete si svátečně vyzdobenou světnici s prostřeným štědrovečerním stolem, stromkem, betlémem a svatoštěpánskou výslužkou pro služebnou čeleď a další zvyky.

     

    *Selibov – V Pohádkové kovárně na Písecku je každý víkend až do 4. ledna připravený vánoční program. Dozvíte se tu například, jaký stromeček zdobí čert, co mají ke štědrovečerní večeři nejraději hastrmánci či jak sel, slavili svátky v minulém století. Navíc jsou připraveny nejrůznější doprovodné akce – například dílničky.

     

    *Krňovice - Nasát atmosféru Vánoc na vsi a ponořit se do života předků můžete o víkendu v podorlickém skanzenu. Součástí adventního programu budou dílny, pečení v historické peci a další program.

     

    *Rožnov pod RadhoštěmV areálu Dřevěného městečka se každý víkend koná program staročeských Vánoc. Tento víkend je připravený jarmark, příští víkend bude připravený živý betlém a na Štěpána tradiční Štěpánská koleda, kterou doprovodí koncert Dětského folklorního sboru.

    Skanzen v Přerově nad Labem je plný Vánoc.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Půjdeme spolu do betléma

    *Praha - Staročeský vánoční trh, tradiční vánoční výstava betlémů, se do 2. ledna koná v Betlémské kapli. Součástí je nejrůznější doprovodný program v podobě zpívání koled či řemeslných dílen.

     

    *Karlštejn – Muzeum betlémů na faře v podhradí nabízí pestrou škálu včetně obřího Pohyblivého Královského betlému. Domem voní perník a děti mohou prozkoumat i tajemné sklepení.

     

    *Říčany – Výstavu Betlémská záhada aneb co vám o Vánocích neřekli, můžete vidět ve zdejším muzeu. Součástí je i expozice betlémů a v jednu z postav se tu můžete i proměnit.

     

    *Příbram - Historické betlémy z příbramského hornického regionu představuje výstava Příbramské betlémy v areálu dolu Vojtěch. K vidění  jsou například jesličky horníka Prokopa Melichara, orientálně laděný betlém či skupinky figurek z Bartošova betlému.

     

    *Plzeň - V Západočeském muzeu jsou k vidění práce soudobých betlémářů. Výstava představuje betlémy papírové, voskové, dřevěné, keramické či zhotovené z dalších přírodnin.

     

    *Ostrov - Výstava betlémů se opět otevře v klášterním Kostele Zvěstování Panny Marie a nabídne díla významných betlémářů a sběratelů. K vidění je také pohyblivý betlém.

     

    *Třebíč - Muzeum Vysočiny Třebíč při letošní výstavě ukáže i betlém, který sloužil jako upoutávka na československý pavilon na světové výstavě Expo 67 a v roce 1966 stál ve výloze obchodního domu v kanadském Torontu.

     

    *Staré Město u Uherského Hradiště - Unikátní dřevo-kovový betlém v životní velikosti bude v areálu KOVOZOO. Zvířata jsou vyrobená ze železného šrotu, lidské postavy vyřezány ze dřeva. A to vše je dozdobeno tím, co našli na smetišti.

     

    *Brno - Letohrádek Mitrovských zve na Betlémy různých velikostí i druhů, na historické i soudobé. Výraznou část expozice tvoří scény a loutky z nového pohádkového filmu “Mikulášský příběh“. Novinkou je “letohrádkovský“ vyřezávaný betlém. Prohlédnout si to můžete do 11. ledna.

     

    *Ostrava – na Slezskoostravském hradě je k vidění výstava papírových betlémů českého ilustrátora a výtvarníka Vojtěcha Kubašty.

    Výstavy betlémů se konají na mnoha místech republiky.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Křišťálová zahrada

    V Botanické zahradě v Praze začal druhý ročník světelné výstavy Křišťálová zahrada, pořádané pod záštitou České komise pro UNESCO. Skleněné instalace Jiřího Pačinka znovu rozzářily zimní Troju a doprovází je hudba Prague Philharmonia i večerní videomapping. Letos se instalace rozšířily do nových částí areálu a k vidění jsou až do 15. února stovky objektů, které vznikaly z tun skla a železa. Více čtěte ZDE

    Křišťálová zahrada v Troji nabízí stovky skleněných instalací Jiřího Pačinka, nasvícené zimní expozice a večerní světelnou podívanou. Výstavu podpořili také ambasadoři z řad známých herců a umělců.
    Autor: Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC

  • 10.

    Do metropole připlul Titanic

    Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE

    Na výstavišti v pražských Letňanech je k vidění světová výstava Titanic.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Kouzelný Wonderland

    V rozsáhlém areálu je k vidění na 200 světelných instalací - od obřích pand přes pravěkou vesnici s mamuty a dinosaury až po magický světelný tunel s medúzami či pohádkovými postavami. Park nabízí i venkovní atrakce včetně kolotočů, vláčků či autíček. Zábavný areál Wonderland v Praze Letňanech můžete navštívit až do 11. ledna.

    Zábavný park Wonderland v Praze Letňanech.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Cesta světlem

    V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete až do konce ledna každý den od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE  Další světelná instalace je na hradě Špilberk v Brně. K vidění je tu více než stovka světelných objektů, které odkazují k historii města. Zavítat sem můžete do 11. ledna. I areál Dolních Vítkovic v Ostravě ožil světly, do konce roku se odtud můžete vydat na cesta do vesmíru.

    Světelná podívaná ve Žlutých lázních v Praze vás provede evropskými metropolemi.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Body Worlds

    Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.

    Výstava lidských těl Body Worlds je k vidění v OC Westfield v Praze na Chodově.
    Autor: Blesk:Alexandr Malachovsky

  • 14.

    Světelná zoo

    Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami  je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. Zavítat sem můžete do 16. února.

    Výstava Světelná zoo v Praze.
    Autor: ČTK / Krumphanzl Michal

  • 15.

    Telka slaví 70

    Interaktivní expozice pro celou rodinu nazvaná Telka slaví 70 připomíná více než čtyřicítku oblíbených pořadů odvysílaných v posledních dekádách. Nechybí Studio Kamarád, postavy z večerníčků – Maková panenka a Víla Amálka, StarDance ani filmová tvorba, kterou reprezentuje třeba snímek Jak dostat tatínka do polepšovny. Zájemci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia. Výstavu můžete navštívit do konce roku v Galerii ČT v Praze 4.

    Výstava v Galerii ČT k 70. výročí České televize.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 16.

    Otevřeli Muzeum Prahy

    Po pětileté rekonstrukci se v sobotu otevře hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Návštěvníci uvidí novou digitální a interaktivní expozici, která vychází z jednoho z nejcennějších exponátů muzea - Langweilova modelu Prahy. Po celý víkend je zde připravený bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Vstup do muzea bude nejméně několik prvních měsíců bezplatný.

  • 17.

    Svět malíře Smetany

    Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.

    V Holešovické tržnici v Praze se koná výstava ilustrací a kreseb Zdeňka Smetany.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 18.

    100 let Čechie

    U příležitosti 100. výročí od začátku výroby vystavuje Národní technické muzeum v Praze 30 motocyklů značky Čechie-Böhmerland. Je to první ucelený přehled všech typů, k vidění je i stroj dlouhý 3,2 metrů. Právě délka tyto stroje proslavila, ve své době nahrazovaly automobil, který byl pro mnoho lidí nedostupný. Zavítat sem můžete až do března příštího roku. Zároveň tu můžete navštívit i expozici představujcí vývoj kolejové dopravy. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení.

    Výstava v Národním technickém muzeu v Praze je k vidění výstava unikátních motocyklů značky Čechie-Böhmerland.
    Autor: ČTK / Říhová Michaela

  • 19.

    Mini pokojíčky

    Do nejmenších detailů jsou propracované mini retropokojíčky, které vystavuje Městské muzeum v Blatné. S neuvěřitelnou trpělivostí a precizností navíc s mnoha detaily je vyrobena například prvorepubliková kuchyňka, obývák, květinářství i kutilova dílna. Více čtěte ZDE

    Mini retropokojíčky v Městském muzeu v Blatné.
    Autor: Blesk:Vlaďka Hradská

     

     

     

     

     

     

Témata

tipy na víkend tipy na výlety CzechTourism pohádka Praha Božena Němcová výstava Karel Loprais Rallye Dakar Národní technické muzeum v Praze Princ a Večernice Pyšná princezna Česko Tatra 815

Máte k článku podnět nebo připomínku?

Cestování

Chorvatsko

Cesta autem Cesta vlakem Nejlepší pláže Nejlepší kempy Ostrovy Dubrovník Záhřeb Zadar Trogir Hvar Pag

Další destinace

Řecko autem Bulharsko autem Itálie autem

DALŠÍ VIDEA ZDE

V sedmi letech by dítě mělo o sexu vědět takřka vše, říká odbornice
Foto
V sedmi letech by dítě mělo o sexu vědět takřka vše, říká…
9 8. prosince 2025
DALŠÍ DALŠÍ
Články odjinud

Dnešní horoskopy

Beran
Z práce přijdete domů spokojení, ale unavení. Nečekejte však, že si odpočinete nebo vás bude někdo obskakovat. Zkrátka a dobře naskočíte na další směnu! Nerozčilujte se kvůli tomu. Pečujte o děti, partnera a povídejte si s nimi o tom, jaký měli den.
Býk
Hvězdy vám doporučí slevit ze svých nároků a být tolerantnější. Nemyslete si, že jsou vaše názory nejlepší, jistě existují i lepší možnosti. Merkur ve Štíru značí rozpory a hádky, kterých budete hořce litovat. Chovejte se k lidem slušně a vstřícně.
Blíženci
Venuše je v konjunkci s Marsem, a to je pro vaše znamení skvělá zpráva. Dnes budete neodolatelní a objevíte se v hledáčku sexy nápadníků! Naopak v práci zvolněte a více přemýšlejte. Jedině tak se vyhnete zbytečnému chybování a nikomu nenaletíte.
Rak
Světový den dětství vám vdere do očí slzy. Vzpomenete si na překrásné okamžiky, které jste jako malí prožili. Zamyslíte se nad tím, jak se chováte k vlastním dětem a dopřejte jim více svobody. Máte pravdu, protože budou nezávislejší a vytvoří si vlastní názory.
Lev
Do života vám vstoupí člověk, který vás motivuje a stane se vaším mentorem. Díky jeho radám budete odolnější a poznáte, kde je pravda. V milostném životě popusťte uzdu své fantazii, protože se držíte při zemi. Dopřejte drahouškovi více lásky!
Panna
S blížícími se vánočními svátky propadáte stresu. Milé Panenky, nechte toho a užívejte si adventní období naplno. Do úklidu domácnosti a nutných příprav zapojte i partnera a děti. Budete v šoku, protože jejich návrhy vás překvapí a mile potěší.
Váhy
Na chvíli se zastavte a přemýšlejte. Není nutné prosazovat vlastní vize tam, kde o ně není zájem. Soustřeďte se na reálné cíle a obklopte se stejně smýšlejícími lidmi. Udělejte si čas také na seznamování. Dnes vám někdo padne do oka a zamilujete se.
Štír
Hvězdy vás varují před fyzickým i psychickým přetížením. Bohužel nerozpoznáte, kdy je třeba ubrat nebo zpomalit. Dávejte si na to pozor, protože zdraví máte jen jedno a měli byste o něj lépe pečovat. Přeci nechcete být před svátky vyšťavení.
Střelec
Na firemním školení se seznámíte s fajn osůbkou, která bude vtipná a také velice sexy. Slovo dá slovo a padnete si do noty. Pokud se ráno probudíte v cizí posteli, nedivte se! Jste-li zadaní, neutahujte si z miláčka a chovejte se k němu slušně.
Kozoroh
Milí Kozorozi, finále týdne bude velkolepé. Nejenže se vám podaří dokončit povinnosti v termínu, ale také se sblížíte s vlivnými klienty. Jejich podpora se vám bude brzy hodit. Večerní laškování s partnerem se vymkne kontrole a prožijete nevšední milování.
Vodnář
Mezinárodní den hor je pro vaše znamení obrovská výzva, protože patříte k milovníkům cestování a turistiky. Navrhněte drahouškovi sportovně laděný víkend na horách. Při plánování přijdete oba na jiné myšlenky a vymaníte se z područí stereotypu.
Ryby
Spojte své pracovní zájmy s člověkem, který je úplně z jiného těsta. Vaše maličkost je kreativní, proto by se vám hodil parťák, který stojí nohama pevně na zemi. S partnerem vcházíte do medového období a neřešíte stresující adventní období.