Tipy na víkend: Poutě k poctě sv. Anny! Dixieland v Plzni, soutěž siláků i bitva o Mrač

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Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný.
Zdroj: Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
Poslední červencový víkend nás čeká typicky letní počasí. Teploty kolem 27 stupňů, v neděli se mohou objevit přeháňky. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsem pro vás připravili několik tipů na výlety.
Další ročník historického festivalu Mrač na Benešovsku se koná v sobotu. Program u tvrze začíná v 13 hodin průvodem Mračí. Hlavní bitvy se uskuteční v 15 a v 17 hodin, dětská v 16.40 hodin. Představí se i Alchymista Bavor a odehraje se legenda o hradu Hasištejn.
Základem Selských slavností je lidový jarmark s ukázkami tradičních i netradičních řemesel z celé České republiky i ze zahraničí. Těch se do Holašovic sjede více než 250 a zaplní náves od pátku do neděle. Připraven je i bohatý doprovodný program, soutěžit se bude například o nejlepší buchtu a koláč, zkrátka nepřijdou ani děti.
*Mnichovo Hradiště - Slavnost začíná mší v kostele sv. Jakuba, pokračuje procesím, kulturním programem s kostýmovanými účinkujícími a dobovým jarmarkem i zahradní slavností. Akce trvá od pátku do neděle.
*Jizerka u Kořenova - Anenskou slavnost můžete navštívit v sobotu. Kromě folkloru jsou připravena i tradiční řemesla a netradiční soutěže.
*Rokytnice v Orlických horách - Tradiční Anenská pouť nabídne od pátku do neděle pouťové atrakce, řemeslnický jarmark, koncerty, horalské hry i poutní mši.
*Horšovský Týn - Anenská pouť a slavnosti města se konají od pátku do neděle a nabídnou multižánrový hudební program, výstavy, divadelní představení, filmové projekce i řemeslný jarmark.
*Pasohlávky – Krojovaný průvod vyjde v od 12.30, po kterém bude od 17 hodin následovat předání práva. V neděli se od 11 hodin koná v místním kostele anenská mše svatá, po které bude od 12 hodin následovat průvod obcí.
*Velatice – Akce začne v sobotu ve 20 hodin hlídáním máje. V neděli následuje od 7.45 v místním kostele anenská mše svatá, ve 13 hodin průvod obcí a od 20 hodin večerní zábava.
*Silůvky – Anenské hody začnou v pátek v 17 hodin stavěním máje. V sobotu vyjde ve 14 hodin průvod obcí od sokolovny, ve 20 hodin následuje večerní zábava. V neděli od 11 hodin bude u kaple sv. Anny anenská mše svatá.
*Rožnov pod Radhoštěm - Ve Valašském muzeu v přírodě se bude v sobotu konat mezinárodního hudebního festivalu Romská píseň. V neděli se tu pro změnu odehraje Anenská pouť.
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
Centrum Plzně o víkendu rozezní a roztančí 11. ročník Mezinárodního dixielandového festivalu. Nabídne devět kapel z Česka, Polska a Argentiny, pouliční hudbu, tanec, večerní jamování i hudební průvody ve stylu neworleanských jazzmanů.
*Kostelec nad Černými lesy - Tradiční sraz veteránů se koná v sobotu od 10 hodin, ve 12.30 vyjede spanilá jízda.
*Přerov - Přehlídka kamionů a dodávek spojená se spanilou jízdou a nejrůznějšími soutěžemi se koná od pátku do neděle na výstavišti.
*Kroměříž - Výstava sportovních a upravených automobilů a trucků se koná v sobotu na výstavišti.
Oblíbený festival zasvěcený česnek se koná v sobotu v Buchlovicích. Česnek tu najdete ve všech podobách, jako plodinu, jako dekoraci a především jako součást mnoha pokrmů, které můžete rovnou ochutnat. K mání bude třeba i česneková zmrzlina. Připraveny jsou i oblíbené soutěže O nejsmradlavější dítě nebo mistrovství v plivání česneku na dálku.
* Včelná pod Boubínem – Kde jinde by se měly konat slavnosti medu než ve Včelné. Navštívit je můžete v sobotu od 13 hodin. Včelaři nechají nahlédnout svému řemeslu, k ochutnání budou medy, medovice, cukrovinky a mnoho dalšího.
*Frenštát pod Radhoštěm - V prostředí Amfiteátru na Horečkách se můžete v sobotu dobře nabaštit. Konají se tu Gulášové slavnosti spojené se soutěží o ten nejlepší kotlíkový gulášek.
V Moravanech u Brna se v sobotu od 11 hodin sejdou na náměstí U moravanské rychty majitelé historických a retro kočárků. Ve 13 hodin se mohou návštěvníci těšit na spanilou jízdu, od 15.30 bude následovat komentovaná přehlídka. Připraven bude fotokoutek.
Ukázky žňových prací, tedy sečení obilí kosou s hrabicí a žacím strojem, mlácení obilí motorovou mlátičkou i cepy. To vše uvidí v neděli od 9 do 17 hodin návštěvníci skanzenu ve Strážnici.
V Šitbořicích mají ženy a děti vlastní hody. Začnou v sobotu průvodem v 14.30 od hasičské zbrojnice. V 16 hodin bude zahájeno dětské odpoledne, od 20 hodin začne program babských hodů, které nabídnou výbornou muziku i občerstvení.
Slavnosti bratstva Čechů a Slováků se konají v neděli od 9 hodin symbolicky na hraničním pomezí na nejvyšším vrchu Bílých Karpat Velká Javořina. I letos se sejde několik folklorních souborů a kapel z obou stran hranice, zahraje cimbál, bude se zpívat i tančit.
Víc než 200 autentických exponátů, desítky interaktivních stanovišť a dokonalá atmosféra prostředí viktoriánského Londýna čeká na unikátní výstavě Sherlock Holmes. Výstava zároveň přibližuje i osobnost o autora, sira Arthura Conana Doyla – jeho život, inspirace i fascinaci vědou a logikou, které daly vzniknout nejslavnějšímu detektivovi všech dob – Sherlocku Holmesovi. Unikátní expozice je k vidění v Galerii Bílá labuť v Praze.
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDE
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Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.
Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete až do konce října.
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Indiánská vesnice v Růžové na Děčínsku přibližuje celé léto život prérijních indiánů. Uvidíte zde dobově zařízená týpí, indiánské oblečení, hračky, zbraně i hudební nástroje. Můžete si zkusit lukostřelbu, hod oštěpem a tomahawkem. Každou sobotu je pak na programu show s indiánskými tanci, písněmi a divadlem.
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
Venkovní výstava Sochy z písku v Písku se letos koná už po dvacáté! Jubilejní edice nese téma „Otava plyne, Písek tvoří“ a nabízí osm originálních pískových soch, které propojují historii, přírodu i současný život města. Výstava je volně přístupná na tradičním místě u Kamenného mostu.
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDE
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