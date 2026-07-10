Tipy na víkend: Planety na dosah! Napoleon u Znojma, soutěž veteránů i dřevorubců

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Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný.
Zdroj: Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
Víkend 11. a 12. července slibuje pravé letní počasí - čekejte polojasno s teplotami kolem 28 stupňů. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsem pro vás připravili několik tipů na výlety.
Mezinárodní folklorní festival v Klatovech patří mezi nejvýznamnější akce tohoto typu v regionu. Do neděle je připravena spoustu folklorních programů, součástí je i řemeslný a pouťový trh a široká nabídka občerstvení.
Dny živé archeologie v Archeoparku Všestary jsou nezapomenutelným zážitkem, kde pravěká minulost doslova ožívá před očima. Uvidíte práci dávných řemeslníků i statečné válečníky. Bohatý program vás čeká po oba víkendové dny, přičemž každý den nabídne něco jiného.
Akce letos nese podtitul „Josefov v čase šestek“ a představí různá historická období spojená s pevností – od roku 1866 přes 1926 až1936 až po další „šestková“ výročí. Návštěvníky čeká páteční program na Bastionu IV, v sobotu tržiště se stovkou trhovců a celodenní historicko-kulturní program.
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
Tradiční veteránské setkání s výstavou automobilů mezi dvěma městskými branami se koná o víkendu v Telči. Program pro veřejnost proběhne v sobotu od 10 0 do 11.30 a v neděli od 9.30 do10.30. Veterány v sobotu následně čeká soutěžní jízda a spanilá projížďka okolím.
Na Hojné Vodě v Novohradských horách se v sobotu uskuteční Dřevorubecké slavnosti se soutěží o Krále dřevorubců. V doprovodném programu si i návštěvníci mohou řadu dřevorubeckých disciplín vyzkoušet.
*Borovany - Tradiční borůvkové slavnosti proběhnou o víkendu v areálu kláštera. Nádvoří bude patřit řemeslnému jarmarku, písničkářům, kejklířům i klaunům. Připravte se na borůvkové hody i populární soutěž v pojídání knedlíků.
*Opočno – Na zámku se v sobotu celý den konají Zmrzlinové slavnosti. K ochutnání jich bude nespočet včetně méně obvyklých, akci doprovází celodenní rodinný program.
*Židlochovice - Meruňkobraní slibuje v sobotu od 10 hodin nejen spoustu dobrot z meruněk, ale i dobrou zábavu, folklor, výuku lidových tanců, cimbálovku a další program.
Představení historie portášů, četnických a policejních sborů a jejich vybavení. Vystoupení hudebních skupin a folklorních souborů, hry pro děti, bojová ukázka boje Turků na Moravě, i jezdecká skupina Štvanci – to jsou sobotní Portášské slavnosti ve Valašské Bystřici.
V parku na Kraví hoře v Brně jsou do neděle k vidění obří desetimetrové nafouklé modely vesmírných těles. Zároveň se tu v letním kině promítají sci-fi filmy. Akce se bude konat ještě od 3. do 9. srpna.
Mezinárodní výstavy psů všech plemen Intercanis 2026 se uskuteční o víkendu na brněnském výstavišti. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku špičkové kynologie, odborné doprovodné programy či chovatelské poradenství. Letos jde již o 60. ročník akce, která je určena nejen pro chovatele, ale i pro širokou veřejnost.
Bitva u Znojma (1809) byla jednou z tří velkých napoleonských bitev, které se svedly na našem území. Její 217. Výročí si připomenou nadšenci v sobotu. Vojenský napoleonský tábor bude k vidění u Louckého kláštera, ve 14 hodin se uskuteční v Dobšicích rekonstrukce bitvy.
Víc než 200 autentických exponátů, desítky interaktivních stanovišť a dokonalá atmosféra prostředí viktoriánského Londýna čeká na unikátní výstavě Sherlock Holmes. Výstava zároveň přibližuje i osobnost o autora, sira Arthura Conana Doyla – jeho život, inspirace i fascinaci vědou a logikou, které daly vzniknout nejslavnějšímu detektivovi všech dob – Sherlocku Holmesovi. Unikátní expozice je k vidění v Galerii Bílá labuť v Praze.
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDE
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Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.
Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete až do konce října.
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Indiánská vesnice v Růžové na Děčínsku přibližuje celé léto život prérijních indiánů. Uvidíte zde dobově zařízená týpí, indiánské oblečení, hračky, zbraně i hudební nástroje. Můžete si zkusit lukostřelbu, hod oštěpem a tomahawkem. Každou sobotu je pak na programu show s indiánskými tanci, písněmi a divadlem.
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
Venkovní výstava Sochy z písku v Písku se letos koná už po dvacáté! Jubilejní edice nese téma „Otava plyne, Písek tvoří“ a nabízí osm originálních pískových soch, které propojují historii, přírodu i současný život města. Výstava je volně přístupná na tradičním místě u Kamenného mostu.
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDE
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