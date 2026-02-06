Tipy na víkend: Olympiáda v Budějovicích! Masopusty pokračují i prezidentské dary

    V Česku se na víkend oteplí. Teploměr bude ukazovat kolem pěti stupňů a může pršet. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Olympiáda v Budějovicích

    Největší olympijský festival v Evropě začíná společně s olympijskými hrami v Českých Budějovicích. Potrvá do 22. února a bude kopírovat program olympijských her. K dispozice je největší ledová plochu v historii festivalů, sjezdovku, dvě kluziště a curlingové dráhy, běžkařský okruh, simulace bobů či biatlonové střelnice. Otestovat tu můžete 24 sportů, z toho 16 olympijských. Připraveny jsou také sportovní přenosy z Itálie a exhibice sportovců. Více najdete ZDE

    V Českých Budějovicích vyrostla olympijská vesnička.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

     

  • 2.

    Kam na masopust

    *Praha – Žižkovský masopust, který patří k nejstarším akcím v hlavním městě tohoto druhu, má i tentokrát bohatý program. V sobotu bude probíhat hned na několika místech Prahy 3.

     

    *Praha - Kapely, divadla, nejen masopustní pochoutky, průvod masek, aktivity pro děti a mnoho dalšího nabízí v sobotu Karlínský masopust, který začíná v 13:00 v Kaizlových sadech.

     

    *Chrudim - V sobotu projde centrem města tradiční masopustní průvod vedený národopisným souborem. Průvod vyráží v 9 hodin od budovy chrudimského Muzea a prochází Širokou ulicí na Resselovo náměstí, kde je zakončen uprostřed řemeslného jarmarku.

     

    *Dolánky u Turnova - V sobotu se na Dlaskově statku uskuteční tradiční masopustní veselí. Masopustní hry sehrají herci Městského divadla Mladá Boleslav.

     

    *Nové město na Moravě - Masopustní průvod se koná v sobotu, sraz je ve 14 hodin na Vratislavově náměstí.

     

    *Moravská Třebová - V sobotu do 10 hodin propukne veselý masopust, který rozezvučí bubny a roztančí průvod masek směřující na náměstí, kde na návštěvníky čeká bohatý program plný hudby, tance a dobrot.

     

    *Brno - Pravý moravský masopust se koná na hradě Špilberku v sobotu. Připravte se na bohatý program plný folkloru a tradic. Součástí akce bude také ukázka tradičního bourání masa.

     

    *Velké Pavlovice – Jedna z nejstarších folklorních místních akcí - Ostatkový průvod se zastaveními u vinařů  - začne v sobotu ve 11 hodin. Chybět nebude ani pochování basy a tradiční ostatkové pochutiny.

     

    *Rožnov pod Radhoštěm – V sobotu ožije Dřevěné městečko tradičním masopustním veselím. Součástí programu je soutěže O nejlepší valašskou klobásu, O nejlepší valašskou tlačenku a O nejlepší domácí klobásu.

     

    *Zlín - Tradiční masopustní veselici s vystoupením hudebních a folklorních souborů, průvodem masek, zabijačkou, ukázkou lidových řemesel, atrakcemi pro děti mžete zažít v sobotu od 10 hodin.

    Masopusty pokračují napříč Českem.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Živá exotika

    Největší veletrh exotických zvířat a rostlin ve střední Evropě najdete v sobotu od 7 do 13 hodin v Top Hotelu v Praze 4. Na Živé Exotice najdete přes 20 000 vzácných exemplářů zvířat, jejichž rozmanitost předčí i zoologické zahrady, společně s více než 3 500 rostlin.

    Výstava Živá exotika v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Šperkařský veletrh

    Největší prodejní veletrh šperků a kreativních výrobků na Moravě můžete navštívit o víkendu v Kroměříži. Připravena je prodejní výstava šperků, kovové a skleněné bižuterie, drahých kamenů a minerálů a mnoho dalšího. Součástí jsou i workshopy a nejrůznější dílny.

    Veletrh šperkařů v Kroměříži.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Papírové království

    Mezinárodní výstava a soutěž českých i zahraničních nejrůznějších papírových modelů a modelářských doplňků. Akce se koná v sobotu od 9 ve Středisku volného času Lužánky v Brně. Ve 14 hodin budou vyhlášeni mistři ČR.

    Soutěž papírových modelů v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Lezení po ledopádu

    *Liberec - Přímo v centru, v bývalém žulovém dole Na Bídě, vzniká za dobrých mrazivých podmínek každoročně 30metrová ledová horolezecká stěna. K dispozici je tu velké množství různě náročných cest.

     

    *Labský důl v Krkonoších – Ledopád se nachází na zhruba 20 m vysoké skále u konce upravované běžecké cesty Buď fit, která vede ze Špindlerova Mlýna do Labského dolu. Lezení je tu určené spíše pro zkušenější.

     

    *Vír - Vírská ledová stěna je nejvyšším ledopádem v České republice a vůbec nejvyšším uměle vytvořeným ledovým útvarem v Evropě. Výška skály je 45 m. Délka deseti lezeckých cest je 8 až 25 m.

    Ledová stěna v centru Liberce.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Ledové pohádky

    Už jen do neděle můžete navštívit oblíbenou výstavu ledových soch na Pustevnách. Letos vás zavede do světa pohádek. Kromě těch ledových tu vzniknou pod širým nebem také sněhové sochy.

    Na draka "padlo" 200 kvádrů sněhu.
    Autor: Blesk:Michal Charbulák

  • 8.

    Otevřené památky

    Mnohé hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu, mají otevřeno i přes zimu. Otevřeny jsou i mnohé památky v soukromých rukách. Kde obdivovat zimní krásu ve správě NPÚ, najdete ZDE 

    Poutní místo Svatá Hora u Příbrami.
    Autor: NPÚ

  • 9.

    Prezidentské dary

    Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.

    Velkokříž Řádu koruny, nizozemský řád udělený Evě Pavlové nizozemským králem Vilémem Alexandrem.
    Autor: ČTK / Kamaryt Michal

  • 10.

    Křišťálová zahrada

    V Botanické zahradě v Praze se koná druhý ročník světelné výstavy Křišťálová zahrada, pořádané pod záštitou České komise pro UNESCO. Skleněné instalace Jiřího Pačinka znovu rozzářily zimní Troju a doprovází je hudba Prague Philharmonia i večerní videomapping. Letos se instalace rozšířily do nových částí areálu a k vidění jsou až do 15. února stovky objektů, které vznikaly z tun skla a železa. Více čtěte ZDE

    Křišťálová zahrada v Troji nabízí stovky skleněných instalací Jiřího Pačinka, nasvícené zimní expozice a večerní světelnou podívanou. Výstavu podpořili také ambasadoři z řad známých herců a umělců.
    Autor: Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC

  • 11.

    Do metropole připlul Titanic

    Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE

    Na výstavišti v pražských Letňanech je k vidění světová výstava Titanic.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Svět snů

    Unikátní galerie Signal Space v Praze na Můstku nabízí „výlet“ do našich snů. Hlavním lákadlem je největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu. Další dominantou je nekonečná místnost, která díky zrcadlům a 180 broušeným křišťálovým krychlím nabízí fascinující iluze nekonečného prostoru. K vidění tu bude do konce března.

    Unikátní galerie Signal Space v Praze na Můstku nabízí „výlet“ do našich snů.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Ledové sochy

    Ice Magic je kouzelná výstava ledových soch plná barev, světel a fantazie. Více než 50 ledových postaviček ve 14 tematických světech a nejdelší ledovou skluzavku v Evropě najdete u OC Westfield Černý Most v Praze až do 18. března.

    Ice Magic je výstava ledových soch v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Body Worlds

    Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.

    Výstava lidských těl Body Worlds je k vidění v OC Westfield v Praze na Chodově.
    Autor: Blesk:Alexandr Malachovsky

  • 15.

    Světelná zoo

    Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami  je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. Zavítat sem můžete do 16. února.

    Výstava Světelná zoo v Praze.
    Autor: ČTK / Krumphanzl Michal

  • 16.

    Rákosníček, Malá čarodějnice a ti další

    Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.

    V Holešovické tržnici v Praze se koná výstava ilustrací a kreseb Zdeňka Smetany.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 17.

    130 let Škody Auto

    Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto. Připomíná osobnost Václava Klementa, muže, který stál u zrodu slavné automobilky a významně ovlivnil český průmysl. Vrátíte se tu do začátku 20. století a uvidíte mimo jiné historické motocykly Slavia, původní nábytek z Klementovy pracovny i jeho portrét z roku 1939. Výstava připomíná také legendární značku Laurin & Klement, která dodnes patří k ikonám české techniky. Výstava trvá do 15. března.

    Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto.
    Autor: Foto Blesk - Tonda Tran

  • 18.

    Světelná stezka

    Krkonošská Stezka korunami stromů v Janských Lázních se proměnila v jedinečnou světelnou scénu. Atrakce září po celé asi dvoukilometrové trase atrakce a návštěvníky postupně provází světelným příběhem. Propojuje v něm horskou krajinu a zvířata se zimním sportovními disciplínami. Je totiž inspirovaná nadcházejícími zimními hrami v Itálii. Svítit tu bude do 15. března.

    Osvětlená Stezka korunami stromů v Krkonoších.
    Autor: Foto Blesk - Jitka Pecharová

  • 19.

    MegaBrouci

    Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete do 12. dubna.

    MegaBrouci na Výstavišti v Českých Budějovicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 20.

    Harry Potter v Brně

    Na milovníky Harry Pottera čeká výstava v brněnském Letohrádku Mitrovských. K vidění  budou kultovní předměty a přesné repliky z nejúspěšnější filmové ságy všech dob, čarodějnická kolej, jídelna či přípravna lektvarů. Nechybí velké množství oficiálních sběratelských edic - figurky, rekvizity, kostýmy, modely i plakáty. Svět Harryho Pottera potrvá až do 26. dubna.

    Svět Harryho Pottera v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

