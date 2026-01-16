Tipy na víkend: Ledové stěny i sochy! Závody spřežení i první masopust
-
Sobota 17. ledna bude pošmourná, mlhavá, může lehce sněžit. V neděli by mělo tu a tam vykouknout i sluníčko. Teploty se budou pohybovat jen lehce nad nulou. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Pojďte si zaběhat
*Načeradec – Legendární zimní běh na Blaník se v sobotu poběží už po dvaapadesáté. Vybrat si můžete ze dvou tras: 11 a 20 km, obě zahrnují zdolání vrcholu Velkého Blaníku. Start je kolem 10. hodiny.
*Brno – Zimní běh pro každého na tratích dlouhých 4,3 a 8,6 km se koná v sobotu u areálu KOMEC. Pro děti jsou připravené trasy na 400 a 800 metrů.
*České Budějovice – Výstaviště v sobotu nabídne hned několik tras: 3, 5 a 10 km a 1/2maraton pro dospělé, pro děti to bude 500 a 1000 metrů. Součástí akce je i běžecký veletrh, kde se dozvíte, jak správně se na běh obléci, i jak jej správně provozovat.
- 2.
Živá exotika
Největší veletrh exotických zvířat a rostlin ve střední Evropě můžete navštívit v sobotu od 9 do 13 hodin v Top hotelu v Praze 4. K vidění bude na 20 tisíc exemplářů zvířat, jejichž rozmanitost předčí i zoologické zahrady, společně s více než 3 500 rostlin. Na akci je k dispozici také zkušený veterinář s plně vybavenou mobilní ordinací.
- 3.
Noc tuleních pásů
Skitouringový svátek roku v Peci pod Sněžkou je v sobotu opět tady. Při Noci tuleních pásů budete se svým parťákem stoupat na lyžích nad zářícím městem a na lyžích proběhnete lesem jen za svitu čelovky. Startuje se podle věkové kategorie. Akci v 17 hodin odstartuje slavnostní průvodu pod sjezdovkou Javor, v 17.20 bude hromadný start z parkoviště u Kapličky.
- 4.
Žampa Cup
Jeden z nejpopulárnějších dětských lyžařských závodů u nás je zpět. Žampa Cup odstartuje v sobotu v Peci pod Sněžkou a nabídne dětem a teenagerům ve věku 8 až 16 let jedinečný den plný sportu a zábavy. Trasa je koncipována tak, aby byla atraktivní pro všechny mladé lyžaře - od závodníků až po děti, které si chtějí atmosféru startovního koridoru vyzkoušet poprvé.
- 5.
Závody spřežení
Mistrovství České republiky v Cross Country saňových psích spřežení se koná o víkend v Janovičkách u Broumova. Technicky náročná trať, plná přírodního sněhu, je dlouhá 24 km, turistická trať 16 km. Oba dva dny se startuje v 10 hodin.
- 6.
Už je tu masopust
Jeden z prvních masopustů letošního sezony připravili v Krupce. Čeká vás pestrý průvod masek, živá muzika, tradiční zabijačkové dobroty, řemeslné stánky i zábava pro děti. Průvod masek vychází v sobotu v 10.45 od kulturního centra.
- 7.
Lezení po ledopádu
*Liberec - Přímo v centru, v bývalém žulovém dole Na Bídě, vzniká za dobrých mrazivých podmínek každoročně 30metrová ledová horolezecká stěna. K dispozici je tu velké množství různě náročných cest.
*Labský důl v Krkonoších – Ledopád se nachází na zhruba 20 m vysoké skále u konce upravované běžecké cesty Buď fit, která vede ze Špindlerova Mlýna do Labského dolu. Lezení je tu určené spíše pro zkušenější.
*Vír - Vírská ledová stěna je nejvyšším ledopádem v České republice a vůbec nejvyšším uměle vytvořeným ledovým útvarem v Evropě. Výška skály je 45 m. Délka deseti lezeckých cest je 8 až 25 m.
- 8.
Otužování i saunování
Setkání otužilců na Medlově pod Žákovou horou se koná v sobotu od 15 hodin. Pro odvážné bude v ledu rybníku vysekaná díra. V místě navíc nadšenci zprovoznili saunu a předvedou i několik saunových ceremoniálů.
- 9.
Ledové sochy
Další ročník oblíbené výstavy ledových soch na Pustevnách letos zavede do světa pohádek. Kromě těch ledových tu vzniknou pod širým nebem také sněhové sochy. Zavítat sem můžete od soboty do 8. února.
- 10.
Křišťálová zahrada
V Botanické zahradě v Praze se koná druhý ročník světelné výstavy Křišťálová zahrada, pořádané pod záštitou České komise pro UNESCO. Skleněné instalace Jiřího Pačinka znovu rozzářily zimní Troju a doprovází je hudba Prague Philharmonia i večerní videomapping. Letos se instalace rozšířily do nových částí areálu a k vidění jsou až do 15. února stovky objektů, které vznikaly z tun skla a železa. Více čtěte ZDE
- 11.
Do metropole připlul Titanic
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
- 12.
Cesta světlem
V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete až do konce ledna každý den od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE
- 13.
Ledové sochy
Ice Magic je kouzelná výstava ledových soch plná barev, světel a fantazie. Více než 50 ledových postaviček ve 14 tematických světech a nejdelší ledovou skluzavku v Evropě najdete u OC Westfield Černý Most v Praze až do 18. března.
- 14.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
- 15.
Světelná zoo
Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. Zavítat sem můžete do 16. února.
- 16.
Svět malíře Smetany
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.
- 17.
130 let Škody Auto
Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto. Připomíná osobnost Václava Klementa, muže, který stál u zrodu slavné automobilky a významně ovlivnil český průmysl. Vrátíte se tu do začátku 20. století a uvidíte mimo jiné historické motocykly Slavia, původní nábytek z Klementovy pracovny i jeho portrét z roku 1939. Výstava připomíná také legendární značku Laurin & Klement, která dodnes patří k ikonám české techniky. Výstava trvá do 15. března.
- 18.
Krakonoš na náměstí
V Jilemnici mají na náměstí u radnice po dvouleté odmlce šestimetrového sněhového Krakonoše. Loni ho nemohl výtvarník Josef Dufek s pomocníky vytvořit kvůli nedostatku sněhu a o rok dříve tam byla sněhová socha hraběte Jana Nepomuka Harracha. Sněhová díla tu mají dlouholetou tradici, první vznikla už na začátku 20. století. Krakonoš tu zůstane, dokud počasí dovolí.
- 19.
MegaBrouci v Budějovicích
Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete do 12. dubna.
- 20.
Mini pokojíčky
Do nejmenších detailů jsou propracované mini retropokojíčky, které vystavuje do konce ledna Městské muzeum v Blatné. S neuvěřitelnou trpělivostí a precizností navíc s mnoha detaily je vyrobena například prvorepubliková kuchyňka, obývák, květinářství i kutilova dílna. Více čtěte ZDEFotogalerie58 fotografií