Tipy na víkend: Bitva o Libušín! Otevřený Hrad, oslava tvarůžků i Bezva Fest
O víkendu 18. a 19. dubna se teploty pošplhají až ke 20 stupňům. V neděli ale už čekejte přeháňky, které předznamenají nadcházející ochlazení. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
Otevřený Hrad
Pražský hrad se v sobotu od 9 do 18 hodin otevře veřejnosti. Vidět tak můžete běžně nepřístupné reprezentační prostory vyzdobené jarními květinami, stálé expozice, katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku, Starý královský palác a další místa. Prohlídka začne u slavnostní Matyášovy brány a povede vás přes Plečnikovu Sloupovou síň, Rothmayerův sál, Španělský sál či Rudolfovu galerii.
Den památek
Národní památkový ústav (NPÚ) a další majitelé památek zvou o víkendu u příležitosti mezinárodního dne památek na komentované prohlídky. Často můžete nahlédnout do jindy nepřístupných prostor anebo si užít prohlídky zdarma. Objekty pod správou NPÚ zvou SEM
Bezva Fest
Tour letošních Bezva Festů se startuje v Praze, kde se zároveň koná poprvé. Festival kombinuje koncerty, sportovní a adrenalinové aktivity, zábavu, zážitky, workshopy, přednášky a vzdělávací zóny. Na největší rodinný festival můžete přijít od pátku do neděle do PVA v Letňanech.
Matějská pouť
Nejstarší pouť ve střední Evropě – Matějská se točí v areálu Výstaviště v Praze 7 už jen do neděle. Můžete se pobavit na nejrůznějších atrakcích, pojíst pouťové speciality a dobře se pobavit. Kromě mnoha tradičních zábav nabídne i tři nové velké zahraniční atrakce.
Na vlnách Štvanice
Den plný sportu a hudby můžete prožít v sobotu od 10 hodin při Opening na Vlnách Štvanice. K vyzkoušení budou různé sporty, třeba river surfing, připraven je program na celý den včetně street food zóny. Stačí přijít do loděnice na ostrově Štvanice v centru Prahy.
Motýlí krása
Do Prahy opět doputuje přes 5000 kukel motýlů z různých tropických oblastí, které pro Botanickou zahradu v Praze - Troji zajišťuje motýlí farma ve Stratfordu nad Avonou. Letošní téma odhalí různorodé evoluční strategie a způsoby adaptace. Součástí oblíbené výstavy bude i interaktivní expozice Tajemství motýlího života ve výstavním sále v Ornamentální zahradě, která nabídne zcela nový pohled na jedinečný motýlí svět. Do skleníků můžete zavítat do 17. května.
Bedekr Blesku po hradech a podhradí
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
Bitva Libušín
V údolí pod ranně středověkým hradištěm v Libušíně u Kladna se v sobotu koná další ročník největšího středověkého festivalu svého druhu v Evropě. Sjede se sem více než 1000 účinkujících z ČR i zahraničí, kteří se střetnou ve středověké bitvě. Uvidíte různé způsoby boje a vojenských taktik jednotlivých období středověku i pyrotechnické efekty a kaskadérské výkony. Areál se otevře v 10 hodin, bitva je plánována na 15.30 hodin.
Skautská pouť
Park na Dlouhé louce u sportovní haly v Českých Budějovicích se v sobotu promění v otevřený skautský tábor, který od 10 do 16 hodin nabídne den plný zábavy, hudby, tvoření a dobrodružství. Těšit se můžete na divadelní představení, tradiční závod na lodích Horké pádlo, velkou hru pro děti s odměnami nebo skautský jarmark.
Tvarůžkový festival
Centrum Olomouce ožije celý víkend Tvarůžkovým festivalem. Hanáckou specialitu tu můžete ochutnat ve všech podobách, chybět nebudou ani speciality jako tvarůžkové zákusky, burgery a zcela jedinečná tvarůžková pralinka. Chybět nebude program na dvou pódiích. Na Horním náměstí se vystřídají folklorní soubory, to Dolní bude patřit dětem.
…a kam ještě za dobrotami?
*Klecany – Na Street food festival, který se koná v sobotu do 10 hodin, se můžete nechat dovézt stylově – historickým autobusem z pražských Kobylis.
*Hradec Králové – Do tajů přípravy španělského národního pokrmu – paelly a to ve verzi s kuřecím, králičím masem a fazolemi se můžete nechat zasvětit v sobotu na Eliščině nábřeží. Od 19 hodin je tu připraven španělský večer.
*Děčín - Smetanovo nábřeží bude v sobotu plné chutí z celého světa. Těšit se můžete na street food, lokální speciality, sladké dobroty i doprovodný program pro celou rodinu.
*Mikulov – Okusit všechny vůně a chutě Japonska můžete v sobotu od 10 hodin. Kromě kuchyně tu můžete zažít i japonské obřady, krásu kimon i bonsají či meditace.
Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
200 let cestovatele Náprstka
Výstavu ke 200. výročí narození cestovatele, sběratele, filantropa i sokola Vojtěcha Náprstka (1826 až 1894) připravilo Náprstkovo muzeum v Praze. Uvidíte zhruba 420 unikátních předmětů. Artefakty z celého světa Náprstkovi posílali cestovatelé z různých zemí. Výstava ho ukazuje jako renesančního člověka své doby.
Titanic v metropoli
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
Cesta kolem světa
Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.
Muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Medvědí stezka
U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.
Kult svatých těl
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
Svět Pata a Mata
Interaktivní výstava dvou kutilů Pata a Mata, pro které neexistuje žádná překážka, vás vtáhne do známých příběhů a nabídne spoustu zábavy, tvoření i objevování pro děti i dospělé. Těšit se můžete na originální scény a loutky, animační dílnu, herní zónu i fotokoutek. Stačí zavítat do 1. května do Regionálního muzea v Chrudimi.
Hurvínek a Kašpárek slaví
Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Slaví totiž 10 let od zápisu loutkového divadla do dědictví UNESCO a za také 100 let od vzniku loutky Hurvínka. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku. Za Hurvínkem, Špejblem, Máničkou a Žerykem se můžete do konce května vydat i na hrad ve Strakonicích.
Historie československých hraček
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
60 let Večerníčku
Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do konce dubna.
Harry Potter v Brně
Na milovníky Harry Pottera čeká výstava v brněnském Letohrádku Mitrovských. K vidění budou kultovní předměty a přesné repliky z nejúspěšnější filmové ságy všech dob, čarodějnická kolej, jídelna či přípravna lektvarů. Nechybí velké množství oficiálních sběratelských edic - figurky, rekvizity, kostýmy, modely i plakáty. Svět Harryho Pottera potrvá až do 26. dubna. Více čtěte ZDE
Brno policejní
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
Klenoty na dosah
Mistrovské detailní repliky českých korunovačních klenotů, vytvořené světově uznávaným šperkařem Jiřím Urbanem uvidíte v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Obdivovat můžete kompletní soupravu korunovačních předmětů včetně středověkého žezla a jablka Karla IV. i Svatováclavského meče. Výstava představí také osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími. Zavítat sem můžete do 26. dubna. Více čtěte ZDE