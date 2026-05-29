Tipy na víkend: Aviatická show, motoLegendy, ohňostroje i jízda králů
Poslední květnový víkend bude opět letní s teplotami i přes 30 stupňů. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Muzejní noci
Letošní ročník Festivalu muzejních nocí probíhá po Česku až do 13. června, kdy bude zakončený v Praze. Kromě prohlídek stálých expozic a výstav nabízí akce již tradičně také řadu doprovodných i kulturních programů. Kam a kdy zajít, najdete ZDE
- 2.
Legendy 2026
Největší automobilová výstava u nás se uskuteční od pátku do neděle v Praze na Výstavišti v Holešovicích. Sjede se sem na tisíc exponátů – auta i motorky, které zapůjčilo na 750 soukromých majitelů. Součástí expozice je i bohatý doprovodný nejen automobilový program.
- 3.
Mezi ploty
O víkendu se v areálu bohnické psychiatrické léčebny v Praze uskuteční další ročník festivalu Mezi ploty. Kromě řady hudebních vystoupení ej připravená i divadelní a rodinná zóny a také stage psychologické pomoci s odborníky.
- 4.
Dobrodružství v bance
Návštěvnické centrum České národní banky (ČNB) v Praze připravilo na sobotu bohatý program pro celou rodinu. Prohlédnete si expozice, uvidíte i zlatou cihlu v hodnotě téměř 40 milionů, kterou si budete moci i potěžkat, k vidění bude i největší zlatá mince v Evropě, zkoumat můžete pravé i falešné bankovky a mnoho dalšího. Akce začíná v 10 hodin.
- Letošní ročník Královského průvodu se inspiruje historickou poutí královny Elišky za uzdravení jejího manžela Karla IV. Během víkendu projde průvod Královým Dvorem, Berounem, Tetínem a Srbskem, kde na návštěvníky čeká doprovodný program – dobové stánky, řemesla, hudba, šermířská vystoupení. Program průvodu najdete ZDE5.
Pouť císařovny Elišky
- 6.
Bedekr Blesku po hradech a podhradí
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
- 7.
Den na farmě
Děti mohou svůj den oslavit v neděli na Farmě Vraňany, kde je od 13 hodin připravený bohatý program. Připravena bude i hasičská technika k prohlédnutí, ukázky první pomoci, psí záchranáři, kuličková dráha a další aktivity.
- 8.
Slavnost starokladrubáka
Národní hřebčín Kladruby nad Labem zve v sobotu na slavnostní Den starokladrubského koně. Připraven je bohatý program, v jehož rámci se můžete těšit na vystoupení starokladrubských koní jak pod sedlem, tak v zápřeži, ukázky drezury a vícespřeží a mnoho dalšího.
- 9.
Bitva u Lipan
Na Lipské hoře, poblíže Mohyly u obce Vitice se v sobotu – na den přesně po 592 letech - odehraje od 15 hodin slavná bitva u Lipan, která uzavřela 15 let trvajících krvavých husitských válek. Areál je otevřen od 11 hodin, v místě bude středověký jarmark, ležení vojska a další zábava.
- 10.
Branná sobota
Sezónu zahajuje v sobotu Vojenské technické muzeum v Lešanech. Pro děti je připraven branný den, na kterém mohou absolvovat 22 stanovišť s nejrůznějšími disciplínami jako je plazení, překážková dráha, běh se zátěží, střelba, hod granátem a mnohé další. Připraveny jsou i tematické disciplíny inspirované historickým výcvikem vojáků z konce 19. století. Akce začíná v 9.30 hodin.
- 11.
Aviatický víkend
Tradiční celovíkendový Aviatický den se letos poprvé vymění Pardubice za letiště v Hradci Králové. Nad letištěm se opět objeví pestrá řada historických, akrobatických i vojenských letounů. Chybět nebude ani tradiční pozemní program s řadou ukázek a rozmanitých aktivit pro děti i dospělé. Letiště je otevřené od 8 hodin, letecký program začne úderem poledního. Program najdete ZDE
- 12.
Vozítka soutěží
Mezinárodní závod originálních, veselých šlapacích vozítek bude v sobotu od 13.30 hodin hostit Hradec Králové. Závodům, kde je důležitým kritériem i prezentace vozítek a kostýmy, předchází páteční spanilá jízda městem od 20.30 hodin
- 13.
Kolínská pro děti
Spousta soutěží, skákací hrad, krmení zvířátek – to je dětský den na Kolínské boudě v Krkonoších. Připraven je i další doprovodný program na celou sobotu.
- 14.
Ohňostroje nad Brnem
Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis začne v sobotu nesoutěžním ohňostrojem ve sportovním a zábavním areálu v Hněvkovského ulici v Brně. Soutěžní přehlídka ohňostrojů se letos přesouvá z června na začátek letních prázdnin. Na Brněnské přehradě je diváci uvidí 27. června a 1. a 4. července. O sobotách jim bude předcházet dronová show.
- 15.
Největší motosraz
Euro Bike Fest, největší tuzemský sraz motocyklistů, se po roce opět vrací do kempu Merkur u Pasohlávek. Na přítomné čeká záplava zábavy, řízná muzika, kaskadérská vystoupení, adrenalinové sporty, letní kino, workshop se záchranáři, ale i přesné ruce tatérů. Akce začíná už ve čtvrtek, hlavní frmol bude ale tradičně patřit sobotě a neděli.
- 16.
Jízda králů
Národopisnou slavnost s lidovým zvykem jízdy králů můžete zažít o víkendu ve Vlčnově. Tradici má více než 200 let a je zapsaná v UNESCO. Vyvrcholením oslav je průvod krále a jeho družiny na ozdobených koních, který projíždí celou vesnicí. Program najdete ZDE
- 17.
Slabikář řemesel
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravilo na sobotu program Slabikář řemesel. Uvidíte například batikování textilu, výrobu loutek, ražbu do kůže, tkaní, pletení, výrobu dřevěných hraček a další tradiční práce. V neděli se ve skanzenu uskuteční Kácení máje, ujme se ho soubor Jasénka ze Vsetína.
- 18.
Závod gladiátorů
Běžecky vděčná, rychlá, rovinatá trať s komplexní škálou překážek – silové, technické, vodní a dovedností – to zažijí ti, kteří o víkendu zkusí Gladiator Race v Ostravě. Trasy jsou připraveny i pro parťáky se psy, děti či úplné nováčky.
- 19.
Fajné dny
Sedmý ročník akce Dny Fajne rodiny v Ostravě nabídne dosud nejrozsáhlejší program. Zapojí do něj více než 60 organizací. Pro rodiny napříč městem připravily 116 různorodých akcí, které se budou konat až do 21. června. Těšit se můžete na Pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání nebo hravou rodinnou trasu Spolu na palubě v Komenského sadech. Program najdete ZDE
- 20.
Czech Press Photo
V Nové budově Národního muzea v Praze jsou k vidění vítězné a další oceněné fotografie 31. ročníku soutěže Czech Press Photo. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Zavítat sem můžete do konce listopadu.
V Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu jsou do 13. srpna vystaveny také Nejlepší fotografie přírody soutěže Czech Nature Photo.
- 21.
Poklady Přemyslovců
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDEVideoVideo se připravuje ...
Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný. Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
- 22.
Legiovlak na cestách
Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE
- 23.
Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
- 24.
200 let cestovatele Náprstka
Výstavu ke 200. výročí narození cestovatele, sběratele, filantropa i sokola Vojtěcha Náprstka (1826 až 1894) připravilo Náprstkovo muzeum v Praze. Uvidíte zhruba 420 unikátních předmětů. Artefakty z celého světa Náprstkovi posílali cestovatelé z různých zemí. Výstava ho ukazuje jako renesančního člověka své doby.
- 25.
Titanic v metropoli
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Expozice na výstaviště v Praze-Letňanech byla prodloužena do 28. června. Více čtěte ZDE
- 26.
Výstava kostek
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.
- 27.
Cesta kolem světa
Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.
- 28.
500 let Habsburků
Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete až do konce října.
- 29.
Muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
- 30.
Medvědí stezka
U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.
- 31.
Kult svatých těl
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
- 32.
Hurvínkovi ke 100. narozeninám
*Churdim - Muzeum loutkářských kultur otevřelo ke 100. narozeninám Hurvínkovu hernu Nabízí prostor, kde se děti mohou setkat s Hurvínkovým světem zblízka, objevovat kouzlo loutek a zapojit se do různých aktivit.
*Strakonice - Za Hurvínkem, Špejblem, Máničkou a Žerykem se můžete do konce května vydat i na zdejší hrad.
*Luhačovice - Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku.
- 33.
Historie československých hraček
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
- 34.
Brno policejní
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
- 35.
Napoleon v novém
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDE