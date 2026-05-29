Tipy na víkend: Aviatická show, motoLegendy, ohňostroje i jízda králů

/
  • Neseďte doma, vyrazte na výlet.
    Autor: Monika Rubešková - 

    29. května 2026 ● 05:00

    Poslední květnový víkend bude opět letní s teplotami i přes 30 stupňů. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

     

  • 1.

    Muzejní noci

    Letošní ročník Festivalu muzejních nocí probíhá po Česku až do 13. června, kdy bude zakončený v Praze. Kromě prohlídek stálých expozic a výstav nabízí akce již tradičně také řadu doprovodných i kulturních programů. Kam a kdy zajít, najdete ZDE

    Muzejní noc v Hradci Králové.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 2.

    Legendy 2026

    Největší automobilová výstava u nás se uskuteční od pátku do neděle v Praze na Výstavišti v Holešovicích. Sjede se sem na tisíc exponátů – auta i motorky, které zapůjčilo na 750 soukromých majitelů. Součástí expozice je i bohatý doprovodný nejen automobilový program.

    Legendy v Praze Holešovicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Mezi ploty

    O víkendu se v areálu bohnické psychiatrické léčebny v Praze uskuteční další ročník festivalu Mezi ploty. Kromě řady hudebních vystoupení ej připravená i divadelní a rodinná zóny a také stage psychologické pomoci s odborníky.

    Festival Mezi ploty v bohnické psychiatrické léčebně v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Dobrodružství v bance

    Návštěvnické centrum České národní banky (ČNB) v Praze připravilo na sobotu bohatý program pro celou rodinu. Prohlédnete si expozice, uvidíte i zlatou cihlu v hodnotě téměř 40 milionů, kterou si budete moci i potěžkat, k vidění bude i největší zlatá mince v Evropě, zkoumat můžete pravé i falešné bankovky a mnoho dalšího. Akce začíná v 10 hodin.

    Dětský den v České národní bance.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Pouť císařovny Elišky

    Letošní ročník Královského průvodu se inspiruje historickou poutí královny Elišky za uzdravení jejího manžela Karla IV. Během víkendu projde průvod Královým Dvorem, Berounem, Tetínem a Srbskem, kde na návštěvníky čeká doprovodný program – dobové stánky, řemesla, hudba, šermířská vystoupení. Program průvodu najdete ZDE
    Pouť královny Elišky.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Bedekr Blesku po hradech a podhradí

    V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.

    Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz

    Bedekr Blesku vás tentokrát vezme na výlet po českých a moravských hradech a do jejich podhradí.
    Autor: Blesk

  • 7.

    Den na farmě

    Děti mohou svůj den oslavit v neděli na Farmě Vraňany, kde je od 13 hodin připravený bohatý program. Připravena bude i hasičská technika k prohlédnutí, ukázky první pomoci, psí záchranáři, kuličková dráha a další aktivity.

    Den pro děti na Farmě Vraňany.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Slavnost starokladrubáka

    Národní hřebčín Kladruby nad Labem zve v sobotu na slavnostní Den starokladrubského koně. Připraven je bohatý program, v jehož rámci se můžete těšit na vystoupení starokladrubských koní jak pod sedlem, tak v zápřeži, ukázky drezury a vícespřeží a mnoho dalšího.

    Slavnost starokladrubského koně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Bitva u Lipan

    Na Lipské hoře, poblíže Mohyly u obce Vitice se v sobotu – na den přesně po 592 letech - odehraje od 15 hodin slavná bitva u Lipan, která uzavřela 15 let trvajících krvavých husitských válek. Areál je otevřen od 11 hodin, v místě bude středověký jarmark, ležení vojska a další zábava.

    Opět se rozhoří bitva u Lipan.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Branná sobota

    Sezónu zahajuje v sobotu Vojenské technické muzeum v Lešanech. Pro děti je připraven branný den, na kterém mohou absolvovat 22 stanovišť s nejrůznějšími disciplínami jako je plazení, překážková dráha, běh se zátěží, střelba, hod granátem a mnohé další. Připraveny jsou i tematické disciplíny inspirované historickým výcvikem vojáků z konce 19. století. Akce začíná v 9.30 hodin.

    Muzem v Lešanech zahajuje sezonu.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Aviatický víkend

    Tradiční celovíkendový Aviatický den se letos poprvé vymění Pardubice za letiště v Hradci Králové. Nad letištěm se opět objeví pestrá řada historických, akrobatických i vojenských letounů. Chybět nebude ani tradiční pozemní program s řadou ukázek a rozmanitých aktivit pro děti i dospělé. Letiště je otevřené od 8 hodin, letecký program začne úderem poledního. Program najdete ZDE

    Aviatická pouť se poprvé bude konat v Hradci Králové.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Vozítka soutěží

    Mezinárodní závod originálních, veselých šlapacích vozítek bude v sobotu od 13.30 hodin hostit Hradec Králové. Závodům, kde je důležitým kritériem i prezentace vozítek a kostýmy, předchází páteční spanilá jízda městem od 20.30 hodin

    Soutěž humorných vozítek v Hradci Králové.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Kolínská pro děti

    Spousta soutěží, skákací hrad, krmení zvířátek – to je dětský den na Kolínské boudě v Krkonoších. Připraven je i další doprovodný program na celou sobotu.

    Dětský den na Kolínské boudě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Ohňostroje nad Brnem

    Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis začne v sobotu nesoutěžním ohňostrojem ve sportovním a zábavním areálu v Hněvkovského ulici v Brně. Soutěžní přehlídka ohňostrojů se letos přesouvá z června na začátek letních prázdnin. Na Brněnské přehradě je diváci uvidí 27. června a 1. a 4. července. O sobotách jim bude předcházet dronová show.

    Ignis Bruensis začne v Brně nesoutěžním ohňostrojem.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 15.

    Největší motosraz

    Euro Bike Fest, největší tuzemský sraz motocyklistů, se po roce opět vrací do kempu Merkur u Pasohlávek. Na přítomné čeká záplava zábavy, řízná muzika, kaskadérská vystoupení, adrenalinové sporty, letní kino, workshop se záchranáři, ale i přesné ruce tatérů. Akce začíná už ve čtvrtek, hlavní frmol bude ale tradičně patřit sobotě a neděli.

    Euro Bike Fest, největší tuzemský sraz motocyklistů, v kempu Merkur u Pasohlávek.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 16.

    Jízda králů

    Národopisnou slavnost s lidovým zvykem jízdy králů můžete zažít o víkendu ve Vlčnově. Tradici má více než 200 let a je zapsaná v UNESCO. Vyvrcholením oslav je průvod krále a jeho družiny na ozdobených koních, který projíždí celou vesnicí. Program najdete ZDE

    Jízda králů ve Vlčnově.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 17.

    Slabikář řemesel

    Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravilo na sobotu program Slabikář řemesel. Uvidíte například batikování textilu, výrobu loutek, ražbu do kůže, tkaní, pletení, výrobu dřevěných hraček a další tradiční práce. V neděli se ve skanzenu uskuteční Kácení máje, ujme se ho soubor Jasénka ze Vsetína.

    Řemesla v Dřevěném městečku v Rožnově.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 18.

    Závod gladiátorů

    Běžecky vděčná, rychlá, rovinatá trať s komplexní škálou překážek – silové, technické, vodní a dovedností – to zažijí ti, kteří o víkendu zkusí Gladiator Race v Ostravě. Trasy jsou připraveny i pro parťáky se psy, děti či úplné nováčky.

    Gladiator Race v Ostravě můžete zdolat i se svými psy.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 19.

    Fajné dny

    Sedmý ročník akce Dny Fajne rodiny v Ostravě nabídne dosud nejrozsáhlejší program. Zapojí do něj více než 60 organizací. Pro rodiny napříč městem připravily 116 různorodých akcí, které se budou konat až do 21. června. Těšit se můžete na Pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání nebo hravou rodinnou trasu Spolu na palubě v Komenského sadech. Program najdete ZDE

    Fajne dny pro rodiny v Ostravě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 20.

    Czech Press Photo

    V Nové budově Národního muzea v Praze jsou k vidění vítězné a další oceněné fotografie 31. ročníku soutěže Czech Press Photo. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Zavítat sem můžete do konce listopadu.

    V Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu jsou do 13. srpna vystaveny také Nejlepší fotografie přírody soutěže Czech Nature Photo.

    Výstava Czech Press Photo v Národním muzeu v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 21.

    Poklady Přemyslovců

    Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDE

    Video
    Video se připravuje ...

    Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný. Blesk.cz - Frederikke Anna Toman

  • 22.

    Legiovlak na cestách

    Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE

    Legiovlak opět obráží česká nádraží.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 23.

    Prezidentské dary

    Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.

    Velkokříž Řádu koruny, nizozemský řád udělený Evě Pavlové nizozemským králem Vilémem Alexandrem.
    Autor: ČTK / Kamaryt Michal

  • 24.

    200 let cestovatele Náprstka

    Výstavu ke 200. výročí narození cestovatele, sběratele, filantropa i sokola Vojtěcha Náprstka (1826 až 1894) připravilo Náprstkovo muzeum v Praze. Uvidíte zhruba 420 unikátních předmětů. Artefakty z celého světa Náprstkovi posílali cestovatelé z různých zemí. Výstava ho ukazuje jako renesančního člověka své doby.

    Expozice v Náprstkově muzeum v Praze připomíná 200 let od narození cestovatele.
    Autor: ČTK / Vondrouš Roman

  • 25.

    Titanic v metropoli

    Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Expozice na výstaviště v Praze-Letňanech byla prodloužena do 28. června. Více čtěte ZDE

    Na výstavišti v pražských Letňanech je k vidění světová výstava Titanic.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 26.

    Výstava kostek

    Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.

    LEGO výstava v Praze na Černém Mostě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 27.

    Cesta kolem světa

    Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.

    Cesta kolem světa za 80 dní ve Chvalovickém zámku v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 28.

    500 let Habsburků

    Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete až do konce října.

    Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 29.

    Muzeum Čtyřlístku

    Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.

    V Doksech na Českolipsku otevřeli zcela nové Muzeum Čtyřlísktu.
    Autor: ČTK / Radek Petrášek

  • 30.

    Medvědí stezka

    U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.

    Medvědi se po 300 letech vrací do Krkonoš.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 31.

    Kult svatých těl

    Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE

    Baltazar 950 hodin práce
    Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka

  • 32.

    Hurvínkovi ke 100. narozeninám

    *Churdim - Muzeum loutkářských kultur otevřelo ke 100. narozeninám Hurvínkovu hernu Nabízí prostor, kde se děti mohou setkat s Hurvínkovým světem zblízka, objevovat kouzlo loutek a zapojit se do různých aktivit.

     

    *Strakonice - Za Hurvínkem, Špejblem, Máničkou a Žerykem se můžete do konce května vydat i na zdejší hrad.

     

    *Luhačovice -  Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku.

    Hurvínka můžete potkat na výstavě v Luhačovicích.
    Autor: ČTK / Deml Ondřej

  • 33.

    Historie československých hraček

    Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.

    Retro hračky uvidíte v Muzeu Komenského v Přerově.
    Autor: ČTK / Peřina Luděk

  • 34.

    Brno policejní

    Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.

    Výstava Brno policejní v Technickém muzeu.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 35.

    Napoleon v novém

    Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDE

    Jedním z hlavních magnetů expozice je virtuální císař Napoleon Bonaparte. S návštěvníky mluví přes sluchátko česky, francouzky, německy a anglicky.
    Autor: Hynek Zdeněk

    Fotogalerie
    89 fotografií
    Slavnost starokladrubského koně.
    Slavnost starokladrubského koně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

     

     

     

     

     

Témata

tipy na výlety tipy na víkend Česko Praha výstava Národní technické muzeum v Praze CzechTourism Božena Němcová Tatra 815 Karel Loprais pohádka Pyšná princezna Rallye Dakar Princ a Večernice

Máte k článku podnět nebo připomínku?

Cestování

Chorvatsko

Cesta autem Cesta vlakem Nejlepší pláže Nejlepší kempy Ostrovy Dubrovník Záhřeb Zadar Trogir Hvar Pag

Další destinace

Řecko autem Bulharsko autem Itálie autem

DALŠÍ VIDEA ZDE

Prezident Pavel v Hráčích: Žaloba kvůli summitu NATO je připravená. A jak a kdy oznámí případnou druhou kandidaturu?
Foto
Prezident Pavel v Hráčích: Žaloba kvůli summitu NATO je…
0 25. května 2026
DALŠÍ DALŠÍ

Dnešní horoskopy

Beran
Na konci měsíce se vám pravděpodobně nebude finančně dařit. Bude to tím horší, že vedle vás si bude lebedit osoba, o které víte, že je méně schopná. Bylo by vhodné, kdybyste si srdíčko vylili nikoli náhodnému posluchači, ale skutečnému kamarádovi.
Býk
Podaří se vám najít spřízněnou duši, se kterou budete moci rozebrat své citové záležitosti. Měla by to být osoba s hlubokým smyslem pro rodinu nebo věrné partnerství. Přece jen jí však nesvěřujte vše. Do své třinácté komnaty nepouštějte vůbec nikoho.
Blíženci
Najdete společný cíl s lidmi ve svém okolí. Naučíte se těšit z budoucích změn. Nebudou vás však bavit debaty, které jsou rozvláčné a nic nového vám nepřináší. Trpíte je právě proto, že cítíte, že kolegové nebo příbuzní mají úplně stejné cíle jako vy.
Rak
Až do konce měsíce se ocitáte díky postavení hvězd v nezáviděníhodné situaci. Je třeba učinit bez větších průtahů jedno zásadní rozhodnutí. Možná se týká lásky, možná práce. V každém případě tu hrozí nebezpečí z prodlení. Poraďte se s kamarádem.
Lev
Odhalíte partnerova nebo partnerčina slabá místa. Bohužel je bude těžké tolerovat, a to zejména pokud půjde o staré neuzavřené vztahy. Rozhodně si nehrajte na žádného spasitele a psychologa. Není nic špatného na rozumném rozchodu v pravou chvíli.
Panna
Situace doma se nyní obrátí ve váš prospěch. Dokážete se s rodinou v klidu domluvit na materiálních záležitostech. Začne se prohlubovat citová vazba mezi vámi a ostatními členy širší rodiny. Mnohé výchovné potíže, jež se objevují, vyřešíte právě vy.
Váhy
Začnete-li dnes hledat, najdete záhy díky vhodnému postavení planet okruh inteligentních spolupracovníků. Budete si rázem připadat jako v ráji, protože pracovní prostředí hodně ovlivňuje vaší psychiku. Avšak i nadále pracujte převážně samostatně.
Štír
Budete se radovat z drobných úspor jako malé děti. Začínáte rozumět finančnictví, ale stále jste dost naivní. Raději tedy každý krok projednejte s rodinou nebo finančním poradcem. Ve chvíli, kdy se vám podaří nemíchat do věcí emoce, budete vydělávat.
Střelec
Situace se dnes změní k lepšímu a vám by se v osobních vztazích mělo velice ulevit. Většina nedorozumění a otevřených konfliktů najde rozumné kompromisní řešení. Patrně jste si na toto období připravili pomstu, ale ve vlastním zájmu nic nespustíte.
Kozoroh
V zaměstnání se budete dost rozčilovat. Je lepší stáhnout se, neplést se do akcí, se kterými nesouzníte. Své kritické připomínky klidně řekněte kolegům i vedení, ale nečekejte, že vás někdo bude vnímat nebo dokonce že se nad vašimi slovy zamyslí.
Vodnář
Týmová práce vás bude bavit, protože se naštěstí všude kolem setkáte se solidním a férovým jednáním. S vedením společnosti, kde pracujete, jste na jedné myšlenkové vlně - aspoň na chvíli, či v některých tématech. Spolupracovníci budou velmi vstřícní.
Ryby
Dobře uděláte, budete-li se domáhat toho, abyste se mohli účastnit důležitého rozhodnutí. Nesmíte zůstat mimo hru, zle by se vám to vymstilo už na začátku příštího měsíce. Správná reakce a kontakt s důležitým člověkem vám zajistí dlouhodobý prospěch.