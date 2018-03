Brusel to na Čechy zkouší přes houby. Mají kritiky přesvědčit o výhodách EU

Houbař Antonín drží svůj prázdný košík a smutně kouká pár metrů dále na německé území, kde vidí pěkného praváka. Jenže než se stihne přes hraniční kontrolu k hříbku dostat, „uloupí“ ho pro sebe kolemjdoucí Němka. „Guten Tag,“ zdraví ho a odchází.

Krátký příběh, který navozuje atmosféru 90. let, se odehrává v jednom ze dvou zatím publikovaných spotů, které pro Česko připravila Evropská komise. Mají ukázat EU v pozitivním světle – nejen formou neoblíbených evropských směrnic. V tomto případě autoři spotu vyzdvihují volnost pohybu všech obyvatel EU.

Video Houbař Antonín doplatil na státní hranice. Kampaň ukazuje výhody EU, na které Češi zapomněli. - Zastoupení Evropské komise v ČR 1080p 720p 360p REKLAMA

Druhý spot ukazuje Antonína při práci v německé restauraci, kde ho hledá tamní kontrolorka. Nemá totiž pracovní povolení. To už je ale dnes také minulostí, protože obyvatelé EU mohou ve všech členských státech pracovat volně.

„Češi na výhody EU zapomínají“

Celkem půjde o pět spotů, které by měly běžet i v kinech. „Videa mají vtipnou formou připomenout, co nám EU umožnila. Cílí na všechny, kteří to buď už zapomněli, nebo to třeba ani nezažili,“ řekla pro Blesk Zprávy Magdaléna Frouzová ze Zastoupení Evropské komise v Česku.

Jako příklad uvádí práci v zahraničí, která byla před vstupem do EU kvůli byrokracii složitá a hrozily pokuty nebo vyhoštění. „A mnoho Čechů, kteří dnes rádi jezdí za slevami třeba do Drážďan, si už ani nedovedou představit, jak by taková cesta kdysi vypadala: žádání o vízum, celní kontrola, proclení či dokonce zabavení zboží,“ uvedla Frouzová.

Hlas lidu pohne i Bruselem. Jak můžeme přinutit euroúředníky k akci?

Nové spoty jsou součástí širší a už dříve spuštěné kampaně. Spolupracují na ní úřad vlády právě s Evropskou komisí. Její součástí jsou kromě nových spotů také videa o Češích, kterým EU pomohla při studiu, web a informační brožura upozorňující na to, co členství v EU v každodenním životě přináší.

„Finanční náklady na tyto aktivity dosáhly přibližně sto tisíc korun. Výrobu krátkých spotů pak hradilo Zastoupení Evropské komise,“ uvedl pro Blesk Zprávy státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař. Komise finanční náklady na výrobu spotů ani po dotazu redakce nezveřejnila.

Video Pracovní povolení jsou „u ledu“. Kampaň ukazuje výhody EU, na které Češi zapomněli - Zastoupení Evropské komise v ČR 1080p 720p 360p REKLAMA

Česká vláda se chce v následujících měsících soustředit na to, aby lidem vysvětlila, v čem je EU pro Čechy důležitá. „Budeme diskutovat témata, která oslovují české občany. Proto se připravují výjezdy do regionů, a proto kabinet podporuje koncept občanských konzultací, se kterým přišel francouzský prezident Emmanuel Macron,“ řekl Chmelař.

Euroskeptické Česko? Půl na půl

Česko patří k zemím, které mají spíše negativní pohled na členství v Evropské unii. Alespoň podle loňského průzkumu Eurobarometr, který ve všech členských státech uskutečnil Evropský parlament.

Pouze třetina Čechů Brusel vnímá pozitivně, což je nejméně ze všech členských států. Třeba v Německu je to 79 procent. Bezmála polovina obyvatel Česka (45 procent) nemá názor, jestli je EU dobrá nebo špatná. Zato celá pětina je ale přesvědčena o tom, že členství v Unii není nic dobrého. Patříme tak mezi pět zemí, kde lidé vnímají EU nejvíce negativně.

Jiný průzkum, který nedávno provedl think tank Europeum, nicméně naznačuje, že Češi by se v případě referenda o vystoupení z EU vyslovili pro setrvání. Hlasovalo by pro něj 54 procent lidí, což je na druhou stranu jen mírný nadprůměr. Naopak 34 procent lidí by hlasovalo pro vystoupení a 12 procent lidí neví.

Zase ten Brusel! Jak čeští úředníci vymýšlejí „nesmysly“ a svádí to na EU

„Brusel nařizuje“

„Nejvíce euroskeptická skupina byli lidé ve věku 36 ž 50 let. V této skupině bylo 44 procent pro odchod a 42 procent pro setrvání v EU,“ uvedl ředitel organizace Vladimír Bartovic. Pozitivně se podle něj k českému členství v EU staví část mladých lidí a také důchodci.

Průzkum také ukázal, že podle 82 procent Čechů politici často využívají EU jako obětního beránka. „To je ten známý postoj, že Brusel nám něco nařizuje. Absolutní většina Čechů si uvědomuje, že čeští politici tohle dělají,“ zmínil Bartovic. Z otázek zaměřených na vztah k EU výzkumníkům vyšlo, že mezi Čechy je silná skupina takzvaných euroskeptiků. „Nejvíce je tento pohled na EU rozšířen mezi nezaměstnanými nebo živnostníky,“ dodal.