Stovky čuníků musí povinně na porážku. Prasečí mor se na Zlínsku rozšířil

Chovatelé v oblasti zamořené africkým morem prasat na Zlínsku, která se ve čtvrtek zvětšila o 17 katastrů, musejí do 11. března porazit prasata v neregistrovaných chovech. Vyplývá to z nového mimořádného veterinárního opatření Státní veterinární správy (SVS). Nařízené porážky se týkají 103 domácích prasat v 54 neregistrovaných chovech. Řekl to mluvčí SVS Petr Vorlíček.