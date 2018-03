Vynálezce řezal novinářce hlavu, myslel přitom na „krvák“ s Pittem i Draculu

Madsen vzal v srpnu Wallovou na projížďku ve své podomácky vyrobené ponorce, novinářka o něm měla napsat článek. Dán je obviněn z toho, že Wallovou na palubě plavidla mučil a zavraždil.

Aby se zbavil všech důkazů, její tělo rozřezal a hodil do moře a ponorku záměrně potopil. Veškerá obvinění z vraždy odmítal a od svého zadržení výpověď několikrát změnil.

Madsen měnil své výpovědi

Vynálezce nejdřív tvrdil, že Wallovou živou vysadil v přístavu a pokračoval v plavbě. Výpověď pak změnil a uvedl, že zemřela, když jí nešikovně zasáhl poklop do hlavy. Jednou z jeho dalších verzí bylo to, že se novinářka nadýchala oxidu uhličitého uvnitř ponorky, zatímco on byl na venkovní palubě.

Madsen následně přiznal, že zpanikařil a těla Wallové se rozhodl zbavit. Při jednom z výslechů uvedl, že když tělo rozřezával, vybavil se mu film Sedm s Bradem Pittem a Morganem Freemanem.

Připomeňte si film Sedm:

Při závěrečné scéně thrilleru odhalí vrah v podání Kevina Spaceyho, že uřízl hlavu manželce postavy, kterou ztvárňuje Pitt. Madsen svou výpověď zopakoval i před soudem. Řekl, že mu nepřijde nic divného na tom, že se mu při řezání těla Wallové vybavil nějaký film.

Prokuratura během procesu rovněž promítla krátké nahrávky, které policisté našli v Madsenově počítači. Na jedé z nich je scéna, kdy dva muži napíchnou ženu na kůl a pozorují, jak vykrvácí.

Inspiraci našel u Draculy

Podle soudního lékaře neslo tělo novinářky mnohačetná bodná zranění a příčinou smrti mohlo být klidně vykrvácení. S naprostou jistotou to ale patolog prý říct nemůže, celkem však zaznamenal 14 bodných ran v oblasti hrudníku a genitálií. Na dalším promítaném videu byla natočená žena, jak předvádí striptýz, pak usedne na židli a muž jí usekne hlavu. Obžaloba promítla ještě třetí video, jeho obsah byl však tak znepokojující, že se právníci rozhodli ho nesdílet s tiskem.

Policisté rovněž prověřili historii Madsenova webového prohlížeče, jen pár hodin před setkáním s Wallovou zadal do vyhledavače „utrpení popravené dívky“ a díval se na video, kde ženě podříznou hrdlo. Během středečního křížového výslechu uvedl Madsen, že ho velmi fascinuje historická postava valašského knížete Vlada III., který se do dějin zapsal pod jmény Dracula a Napichovač. Jako Dracula se stal inspirací pro literární postavu upíra, přízvisko Napichovač si vysloužil svým oblíbeným způsobem popravy.

Sexuální uspokojení prý nepřišlo

Madsen nadále popírá to, že by Wallovou zabil. Prokurátoři napadli jeho několikrát změněnou výpověď, vynálezce ale řekl, že lhal, aby ušetřil rodinu novinářky. „Chtěl jsem ušetřet její rodinu i svět. Její smrt nebyla nic pěkného,“ uvedl před soudem. Během pobytu ve vazbě prošel Dán několika psychiatrickými testy, podle jejich závěrů je Madsem „inteligentní muž s psychopatickými sklony bez pocitu vinu a je neschopný projevit soucit“.

Vynálezce popsal, jak se snažil dostat Wallovou z kabiny plavidla na palubu. Podle jeho slov byla těžká a nepomohlo mu ani lano. Proto se rozhodl, že tělo rozřeže a pohřbí v moři. Dodal, že z činu neměl žádné sexuální uspokojení, jak tvrdí prokuratura. Popřel také to, že by s Wallovou, živou nebo jejím mrtvým tělem, měl pohlavní styk.

Prokurátor Jakob Buch-Jepsen. | Reuters

Poslední vzkaz Wallové pro přítele

Wallová na Madsenovu ponorku nastoupila 10. srpna a do přístavu ji doprovodil její dánský přítel Ole Stobbe Nielsen. Během plavby mu Wallová psala zprávy. „Jsem stále ještě naživu, ale už jdeme na ponor. Přinesl kafe a sušenky, miluju tě,“ napsala. Z ponorky už ale nevystoupila, části jejího těla zabalené v igelitu vylovili potápěči ze dna Baltského moře. Podařilo se jim najít i potopenou ponorku.

Prokurátor Jakob Buch-Jepsen tvrdí, že Madsen spáchal úkladnou vraždu. Wallovou vylákal na ponorku, tam ji svázal a mučil, potom zabil. Domnívá se, že jí prořízl hrdlo nebo udusil. Vynálezce si na ponorku přinesl všechno potřebné k vraždě, věci, které jinak do výbavy ponorky nepatří. „Je to narcista se sklony psychopata. Je manipulativní a bez soucitu, necítí pocit viny, podle psychiatrů je také sexuální deviant,“ Buch-Jepsen přečetl během procesu závěry psychiatrických testů.

Odkaz Wallové

Rodina Wallové a její přátelé společně s Columbijskou univerzitou, kde studovala žurnalistiku, založili na její památku nadaci na podporu budoucích novinářek. „Její odkaz tak žije dál,“ řekla matka Wallové Ingrid.