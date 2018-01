Lze zastavit exekuci kvůli nemoci? Ptali jste se odborníka

Bydlí u mě natrvalo přítel s exekucí (nic si nepůjčil, podnikal a poslední faktury mu nezaplatili, firmu přepsali na bílého koně)insolvence, vše uhradil, na úroky nedosáhl, nic nemá, a úroky z úroků rostou, Není šance jak tento "dluh" splatit. Ti lidé, co to zavinili potkáváme v mercedesech často. Práce načerno nebo minimální mzda- denní chléb. Jak mám ochránit svůj majetek-, žiji s malým synem. Sepsání svého majetku a nájem.smlouva prý nic neřeší. Na něco mám faktury na své jméno, ale na starší věci ne. Co účty? Pomohl by sňatek a předmanželská smlouva s vyjímacím sjm a následné zapsání do veřej. seznamu listin o manželském majetkovém režimu a následně nechat dokument schválit soudem? Kde je záruka, že nezmění zákon a nepůjdou i po mě? dluh narostl z1 na 3mil, opravdový dluh,5mil uhradil. A to by správně měli zaplatit ti lidé, co prodali firmu známému a ten neexistujícímu ukrajinci. Nový bankrot? jak platit 26000 měsíčně? Nový zákon- do 2,2mil. Máme vůbec budoucnost? (Elicha)