Nové ohnisko ptačí chřipky: Bude zahubeno dalších 22 tisíc slepic a kohoutů?

„Čekáme ještě na definitivní potvrzení z laboratoře. V tamním velkochovu je zhruba 22.000 kusů drůbeže,“ řekl ČTK Radek Axmann z Krajské veterinární správy v Pardubicích. Podle něj se ve Skelném chová rodičovský chov slepic a kohoutů masného typu stejně jako v Kosoříně. Obě farmy patří společnosti Mach Drůbež.

V Kosoříně začalo ve čtvrtek utrácení 73.000 kusů drůbeže. První den se podařilo zaplynovat tři z deseti chovných hal a vynosit uhynulá zvířata ze dvou z nich. Likvidace pokračuje i dnes a měla by skončit v sobotu. Zvířata se usmrcují oxidem uhličitým, který se napouští do utěsněných hal. Uhynulé slepice a kohouty zaměstnanci firmy nakládají a odvážejí do asanačního podniku v 40 kilometrů vzdáleném Žichlínku. Celková hmotnost chované drůbeže činí asi 300 tun. Do kafilerie také poputují všechna násadová vejce, z nichž se líhnou brojleři.

Společnost Mach Drůbež patří k největším producentům jednodenních brojlerových kuřat v Česku i na Slovensku, podle informací na webu má na trhu přibližně 35procentní podíl. Týdně dodá chovatelům 2,5 milionu kuřat. Kapacita farem je až 2,1 milionu slepic, které ročně snesou až 300 milionů vajec. Firma má i vlastní výkrmy brojlerů. Ve velkochovu v Kosoříně byla ptačí chřipka zjištěna i v roce 2007. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) bude stát firmě kompenzovat veškeré škody, společnost je odhaduje na několik desítek milionů korun.