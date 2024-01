Děsivý úkol pro školáky z Brna: Počítali, kolik lidí se vejde do plynové komory! Ředitel se kaje

Kolik lidí se asi vejde do plynové komory? Při jaké hodnotě napětí v elektrickém vedení kolem koncentračního tábora ochrneš a kdy umřeš? Takovými otázkami se mají zabývat studenti deváté třídy brněnské základní školy v hodině fyziky. Zdá se vám to jen jako nejapný žert nebo černý humor? Realita je bohužel jiná.

Informaci o projektu Holocaust na Základní škole Rosice přinesl známý pedagog Robert Čapek alias Líný učitel na sociální síti. Učitelka fyziky tam měla svým žákům zadat velmi neobvyklý úkol. Projekt se zabývá způsoby likvidace v táborech, konkrétně účinky chemických látek a elektrického proudu na lidský organismus.

V zadání tak zní otázky, jako kolik lidí se do plynové komory vejde a jak zabíjí elektrický proud. „Děti mají hledat informace na internetu v hodině fyziky a na noteboocích vypracovat prezentaci jako odpovědi na tyto otázky a v pátek je prezentovat před třídou na známky,“ vysvětluje Robert Čapek.

Za hranou oslovin našeho školství

Oblíbeného autora učebnic a metodických textů na projekt upozornila učitelka, která si přeje zůstat v anonymitě. „Ano, i když je to k nevíře, jsou to potvrzené zdroje. Projekt dostali žáci do školního mailu,“ vysvětluje Čapek a pokračuje: „Tohle je totální ztráta soudnosti. Snaha o jakési prolínání předmětů nesmí přece končit tím, že budeme počítat průtok plynu v plynových komorách nebo nosnost palet na mrtvoly. Tohle je za hranou těch největších oslovin našeho školství tohoto tisíciletí,“ nechápe Robert Čapek.

Ředitel: Hrubě se to nepovedlo

Blesk oslovil také ředitele Základní školy Rosice Zbyňka Minaříka. Podle něho se ve škole před blížícím se Dnem památky obětí holocaustu, který připadá na tuto sobotu, snažili žákům 9. tříd přiblížit hrůzy a historický dopad tohoto období v komplexní šíři.

„Téma holocaustu bylo na naší škole mezipředmětovým projektem. Důraz byl kladen především na humanitní předměty, kde žáci vyhledávali a vysvětlovali základní pojmy související s holocaustem, četli knihy a pracovali s tematickými texty. Následně proběhla řízená diskuse. Žáci tak během několika vyučovacích hodin tomu věnovaných získali dostatečný vhled do daného tématu," vysvětluje Zbyněk Minařík.

Do projektu se tak zapojili i vyučující fyziky. „Odtud pochází výstup, který je při nejlepší vůli problematický. Řečeno na rovinu, tento výstup se vyučujícím hrubě nepovedl a vůbec neměl vzniknout. Je nedostatečně citlivý k danému tématu a rozhodně jej nechci hájit," přiznává ředitel a pokračuje:

„Považuji to za individuální chybu jednotlivců a mrzí mě, že skvělou práci ostatních částí projektu takto znehodnotili. Chci se osobně omluvit za tento nedostatečně citlivý přístup. Uvědomujeme si, že toto zadání bylo více než nevhodné. Věc se vší vážností interně řeším, dělám vše pro to, aby se podobné excesy neopakovaly," dodává Zbyněk Minařík.