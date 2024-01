Ta navíc vede po silnicích, které už jsou dnes ucpané kvůli změnám tras souvisejících se stavbou velkého městského okruhu v severovýchodní části Brna. V kolonách stojí nejen osobní a nákladní doprava, ale také autobusy a trolejbusy MHD nacpané k prasknutí lidmi.

Nekoordinované peklo

„Je to opravdové peklo. V kolonách okolo židenických kasáren postává každý z našich autobusů půl hodiny a ráno i padesát minut. Cesta normálně zabere kolem pěti minut,“ svěřil se pro Blesk.cz šofér MHD, který jezdí na lince spojující sever Brna se sídlištěm Vinohrady.

Podobně mluví i starosta brněnských Židenic Petr Kunc (nez.): „Je to velký problém. Lidé si houfně stěžují. Stavby nejsou koordinované a nenavazují na sebe.“

Domů s mapou a buzolou

Šoféři, kteří jedou od Brna -Vinohrad, pokud projedou nově zprovozněnou Podsednickou ulicí, si cestu prodlouží „jen“ o 2,9 km.

Na šoféry v opačném směru (z Kulkovy ulice směrem na Vinohrady nebo do Židenic) čeká zajížďka oněch 7,6 km. „Řidiči se na Rokytovu dostanou přes Podsednickou, Provazníkovu, Porgesovu, Křižíkovu a zpět k místu uzavírky,“ informovali silničáři.

Pasti, kam se podíváš

Ani na objížďce nemají šoféři vyhráno. Z Křižíkovy by to měli podle šipek vzít ještě po třídě Generála Píky a za mostem zpět sjet do Husovického tunelu. Tam ale uváznou v dalších kolonách. Část šoférů proto zkouší tajnou stezku. Ta vede přes Karlovu ulici, v Maloměřicích se ale musejí riskantně a proti předpisům otočit do protisměru.

