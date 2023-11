Kozoroh

Již zítra je Mezinárodní den bez nákupů, proto se vydejte do supermarketu ještě dnes. V košíku by měly přistát věci, které upotřebíte i další den. Sobotu tak využijete smysluplně a nebudete se honit po obchodech. Zjistíte, že to začnete preferovat častěji.