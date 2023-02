Zpět

Počítat se zdržením by měli od března řidiči, kteří projíždějí kolem brněnského výstaviště. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tam bude až do konce příštího roku přestavovat tuto silně frekventovanou dopravní tepnu. Průjezd úseku od 4. do 9. brány výstaviště bude možný jen v jednom pruhu každého směru.