Po sérii uzavírek a dopravních omezení přichází nejtvrdší direkt. Silničáři na dva měsíce úplně odstaví oba Husovické tunely na Velkém městském okruhu! Denně jimi přitom projede až 45 tisíc aut.



„Primátorka Markéta Vaňková nás žádala, abychom tuto opravu odložili. Nemůžeme! Chystáme ji již čtyři roky a technologie je po dvaceti letech provozu na hranici životnosti,“ vysvětlil David Fiala, ředitel brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Kudy projet?

Uzavírka znamená téměř neřešitelný problém pro řidiče, jedoucí ve směru od Vyškova na Blansko a zpět. Mohou projet Velký městský okruh po opačné ose a najet na 190. km rozkopané D1 ve Starém Lískovci, nebo jet přes opravovanou silnici na Zvonařce. Na obou místech je ale čekají nekonečné kolony.



Problém budou mít i Brňáci. „Přes Husovické tunely jezdím za přítelkyní. Objet se dají přes Soběšickou, která je ale pro velký provoz naprosto nevhodná, nebo až přes Jugoslávskou,“ už nyní vymýšlí trasu Miroslav Krupica (24).

Zavřený most i tunely



Uzavírka Husovických tunelů potrvá celé léto. Společně s uzavírkou Zábrdovického mostu znamenají největší problém v brněnské dopravě.

Silničáři zdůrazňují, že nemohou přistoupit jen k částečnému uzavření tunelů. „Technologie neumí fungovat jen v jednom tubusu,“ vysvětlil Fiala. Oprava tunelů bude stát 142 milionů korun.



Velké uzavírky v Brně

Leží na rozhraní Husovic a Černých Polí. Levý tubus je dlouhý 585 a pravý 578 metrů. Otevřeny byly v roce 1998.



Úplné

- Husovické tunely (Velký městský okruh) – červenec a srpen 2019

- Zábrdovický most (spojnice z Velkého městského okruhu do centra Brna) – do konce září 2019

- Dornych (příjezd od dálnice D2 do centra Brna) – do konce srpna 2019

- Most na Kníničské (spojnice z Velkého městského okruhu do zoo a na přehradu) – do konce srpna 2019

Částečné

- Zvonařka (Velký městský okruh) – do konec srpna 2019

- D1 (189 – 194 km obousměrně) – do 26. července 2019

- Ulice Sportovní (hlavní tah z Brna na Blansko) – do konce července 2019