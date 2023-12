Veterináři a ministr Výborný vyrazili na kontrolu: Kolik prodejců kaprů chybuje?

Prodejci vánočních kaprů letos nahlásili Státní veterinární správě (SVS) téměř 3000 prodejních míst. Je to zhruba stejný počet jako loni. Novinářům to dnes řekli zástupci SVS při jedné z kontrol prodejních míst v centru Prahy. Veterinární inspektoři se u prodejců zaměřují na životní podmínky živých ryb nebo dodržování hygienických pravidel při jejich prodeji. SVS zákazníkům doporučuje, aby si nechali ryby na místě prodeje usmrtit. Kontroly se zúčastnil i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), podle něhož se neuvažuje o tom, že by se prodej živých ryb zakazoval.