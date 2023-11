Šéf ERÚ o zvýšení cen energií: Návrh už se moc nezmění! Legálně větší odchylky nejdou

Návrh na růst regulované složky energií pro příští rok se zřejmě výrazněji nezmění, možné jsou nejvýš jen drobné změny. Českému rozhlasu Radiožurnál to dnes řekl předseda Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Stanislav Trávníček, podle něhož i přesto ceny elektřiny u většiny domácností stoupnou maximálně o jednotky procent. Úřad podle Trávníčka při sestavování návrhu regulované složky našel úspory za deset miliard korun, k dalším už mu však podle pravidel, kterými se musí řídit, nezbývá moc prostoru.

Pro domácnosti úřad navrhuje meziroční růst regulované složky elektřiny o 71 procent, u plynu zhruba o 39 procent, ještě výraznější by mělo být zvýšení pro velké odběratele. Návrh se nelíbí podnikatelským organizacím a podle opozice je situace selháním vlády. Premiér Petr Fiala (ODS) ale uvedl, že koncové ceny energií v příštím roce stoupnou oproti letošku maximálně o jednotky procent. Konečná podoba regulované složky energie bude jasná na konci listopadu.

Trávníček dnes zopakoval, že důvodem vysokého nárůstu je hlavně přenesení části plateb na odběratele, které letos kvůli energetické krizi dotoval stát. Jde především o poplatky za obnovitelné zdroje energie (POZE) a systémové služby, jako je zejména zajišťování spolehlivého fungování přenosové soustavy a jejího rozvoje. Vliv mají podle šéfa ERÚ také růst nákladů a celkové ekonomická situace v zemi.

ERÚ podle Trávníčka při tvorbě regulované části cen energií využívá všech dostupných možností. „Pracujeme na tom, aby cenové dopady na odběratele byly co nejnižší. Máme však mantinely, ve kterých se můžeme pohybovat,“ podotkl. Úřad podle něj už při sestavování návrhu našel úspory na úrovni deset miliard korun. Bez nich by byl růst zřejmě ještě vyšší.

Pro další výraznější omezení nárůstu regulované složky energií však předseda Rady ERÚ už příliš prostoru nevidí. „V konečné verzi mohou být malé úspory, šlo by ale spíš o rozložení těch zvýšených nákladů do budoucna. Navíc by mohlo jít jen o drobné. Nevidím legální možnost, jak se více odchýlit,“ řekl Trávníček.

I přes nárůst však počítá s tím, že ceny elektřiny se u většiny domácností v příštím roce příliš nezmění, maximálně v jednotkách procent. U plynu by pak měla být koncová cena oproti letošku nižší. Zapůsobit by podle něj mělo zlevňování ze strany dodavatelů. Trávníček ale zároveň zdůraznil, že vývoj cen bude u každého spotřebitele individuální.

Cena energií se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou spravuje stát. Regulovaná složka elektřiny by měla v příštím roce tvořit u domácností asi 40 procent konečné ceny, u plynu je její podíl kolem 20 procent.