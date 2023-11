Česko znovu děsí faktury za energie: Zdražení brzdí ceny dodavatelů! Kde je záruka, že se to nezmění?

Konec energetické krize v Česku? Zřejmě ani náhodou. Dodavatelé plynu a elektřiny sice zlevnili, zásah Energetického regulačního úřadu (ERÚ) ale naopak energie významně prodražuje. „Navýšení celkové ceny za energie bude maximálně v jednotkách procent,“ snaží se uklidňovat premiér Petr Fiala (59, ODS). Jenže jak pro koho. A co se stane, pokud budou muset zdražit i dodavatelé?

Na návrh ERÚ o zdražení tzv. regulované části (pro domácnosti v průměru o 71 % u elektřiny a 39 % u plynu) doplatí převážně lidé s fixní smlouvou (ti, kterým se cena nezmění), anebo ti, kterým dodavatel v průběhu roku komoditu už zlevnil a od nového roku dolů s cenou nepůjde. Těm se prostě neztratí zvýšené ceny za distribuci v úspoře na ceně od dodavatele. A může jít i o tisíce korun ročně.

Nelze se spoléhat

Ekonomové upozorňují, že opřít se o klesající ceny dodavatelů energií není rozumné. „Faktorů, které mohou v příštím roce zasáhnout do burzovních cen, je mnoho. Stačí si vzpomenout na výbuch plynovodů, krach Bohemia Energy nebo blackout před dvěma lety,“ připomíná Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a upozorňuje i na to, že...

„Nelze se spoléhat na to, že když nyní cena klesá, že se to bude takto odvíjet dál. Takové tvrzení je politické, ale neobstálo by v odborné diskuzi,“ dodává Kovanda. Je pravda, že většina dodavatelů již ceníky markantně snížila. „Oproti loňsku cena dramaticky klesla, ale nutno podotknout, že byla na astronomických výšinách,“ říká Kovanda.

Druhým faktorem, který nahrál ERÚ, je tzv. přesmluvňování klientů. Například největší dodavatel elektřiny ČEZ prodej nabídl i odběratelům s fixní smlouvou snížení ceny.

„Zákazníkům s fixacemi, kteří momentálně platí zastropovanou cenu energií, ale mají fixaci na vysoké ceny z doby největší energetické krize, nabízíme bezplatný přechod na náš cenově výhodný schodový produkt s klesající cenou,“ řekla mluvčí ČEZ Alice Horáková. Pokud by takový krok neudělali, od ledna by odběratelům se sazbou »svítíme, vaříme« vzrostla cena o 3000, u »topenářské« až o 14 000 korun za rok.

Změní se návrh?

ERÚ přišel s návrhem cen v tzv. regulované části. Lidé a firmy ji mají platit od Nového roku a jde o historicky nejvyšší zdražení. O návrhu se má ještě jednat a do konce listopadu by měl být potvrzen. Podle odborníků se již nijak výrazně nezmění. Ceny regulátora pak budou platné po celý rok 2024, zatímco druhá neregulovaná složka ceny, tedy ta od dodavatele, která se mění podle vývoje na burze, může jak klesat, tak i vyskočit nahoru.

„Absolutní selhání vlády.“ Bartoš čelil zlobě za zdražování energií, Havlíček mluvil o katastrofě

Nové ceníky

Podle zjištění Blesku se k ČEZ přidali i další dodavatelé. „Do konce listopadu budeme všechny zákazníky písemně informovat o převodu na ceník pod strop,“ řekl ředitel prodeje elektřiny a plynu pro domácnosti a maloodběr ve společnosti epet. Podobnou strategii volí i PRE.

„Zákazníkům s fixovanou cenou nad úrovní vládního stropu jsme nabídli výhodnější cenu. Polovina již má výhodnější smlouvu, půlka zatím nereagovala. Budeme je znovu kontaktovat,“ řekl mluvčí PRE Karel Hanzelka. Tzv. záchranný produkt Restart nabídla zákazníkům i společnost Innogy. Díky němu se mohli vyvázat z vyšší než stropové ceny. Udělalo to 70 procent zákazníků a Innogy oslovuje i další.

Nad stropem je minimum zákazníků

U dodavatelů energií má fixní ceny nad úrovní vládou stanoveném stropu (skončí 31. prosince) podle zjištění Blesku už minimum odběratelů. „Jde asi o 500 odběrných míst, což je z našeho celkového počtu 700 tisíc malý zlomek,“ říká mluvčí PRE. Jen desítky fixních smluv nad vládním stropem má epet a od 1. 1. 2024 budou mít sníženou cenu všichni zákazníci.

Podstropový ceník nabízely už dříve i MND, které měly nad úrovní vládního stropu asi dvě procenta zákazníků. ČEZ má na stropové ceně v případě elektřiny 1,9 milionu zákazníků a v případě plynu 300 tisíc. „Z toho u elektřiny tvoří fix 15 % a u plynu 20 % zákazníků,“ říká mluvčí Alice Horáková.