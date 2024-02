Naděje pro onkologické pacientky: Unikátní metoda pomáhá uchovat plodnost i po chemoterapii

Celosvětový trend změny reprodukčního chování společnosti a odkládání mateřství do pozdního věku je noční můrou odborníků.

„V posledních letech vidíme dramatické změny v reprodukčním chování, a to zejména ve vyspělých zemích. Je to do jisté míry důsledek blahobytu, také kontroly nad vlastní reprodukcí, kterou ženám umožnila antikoncepce a také tlak na úspěšnost ženy v rámci jejich profesí, kdy se věk porodu prvního dítěte posouvá do vyšších věkových kategorií. Tyto faktory se dříve u našeho živočišného druhu nevyskytovaly. Důsledky vidíme dnes v demografických charakteristikách ekonomicky vyspělých zemí. Dopadem je pokles počtu obyvatel v jednotlivých evropských zemích. Je to obrovská cena za vysoký životní standard. Na druhou stranu rozvoj vědy a medicínských technologií umožnil párům s obtížemi při početí dosáhnout jednoho ze základních biologických cílů a porodit vlastního potomka,“ řekl Blesk Zprávám prof. MUDr. Ladislav Krofta.

Podle celonárodní statistiky se po různých metodách asistované reprodukce rodí kolem 6000 dětí ročně, tedy 5-7 % všech narozených dětí v České republice.

Počet onkologických diagnóz u žen stoupá

S tím, jak je stále kvalitnější diagnostika, jde paradoxně ruku v ruce stále zvětšující se počet onkologických onemocnění. 8 % onkologických onemocnění se objevuje u žen mladších 40 let. Podle profesora Krofty se v roce 2020 odhadovalo, že onkologických pacientů ve věku 0 - 39 let bylo v celém světě milion. „Pokud vystavíte vaječník chemoterapii či ozáření, tak se může stát, že se vaječník poškodí, případně se zvyšuje pravděpodobnost vzniku mutací v zárodečných buňkách a zvyšujete pravděpodobnost vývojových vad,“ říká k tomu MUDr. Krofta.

Pokud onemocní bezdětná mladá žena, často musí řešit otázku budoucího mateřství. Metoda zmrazení vajíček zabere nějaký čas a v případě, že je nutné nasadit léčbu co nejrychleji, nemusí jít o nejvhodnější metodu.

„To platí i ve chvíli, kdy onemocní např. dívka před nástupem puberty. Zmrazení vajíček předchází podání ovariálních stimulantů, je třeba pravidelně navštěvovat kliniku kvůli sledování stavu vaječníků a tomu těžko vystavíte malé dítě,“ uvádí MUDr. Krofta.

Metoda zamražení tkáně z vaječníků

Alternativou k mražení vajíček může být zamražení tkáně z vaječníků (OTC). To probíhá jako odběr malé části tkáně z jednoho či obou vaječníků pacientky. Následně se tato tkáň uchovává v tekutém dusíku pro její budoucí využití. Ovariální tkáň obsahuje desetitisíce vajíček.

„Takto se může tkáň uchovávat až desítky let, do doby, než ji bude žena potřebovat. Pokud má žena vlastní vaječník, tkáň lze vrátit zpět do těla, přímo do vaječníku a ten začne znovu produkovat vajíčka,“ vysvětluje profesor Krofta. Tuto tkáň lze použít s velkou úspěšností i k přirozenému otěhotnění.

MUDr. Ladislav Krofta uvádí, že výkon se provádí v celkové anestezii, laparoskopicky, většinou v rámci jiného operačního výkonu, který žena podstupuje. V případě onkologické diagnózy, je výkon proveden výhradně s cílem odběru ovariální tkáně a zachování reprodukce.

„Samozřejmě je chyba říci, že se jedná o banální výkon. Je zapotřebí individuální přístup ke každé pacientce a výkon musí provádět zkušený endoskopický operatér a tento zákrok mohou nabízet pouze specializovaná pracoviště,“ dodává MUDr. Krofta.

Oddálení menopauzy?

Tato metoda nicméně není žádnou novinkou a úspěšně se používá zejména právě u onkologicky nemocných pacientek, pacientek s těžkou endometriózou nebo při traumatických poranění pánve. V budoucnu si lze představit i nové využití metody zamražení ovariální tkáně - mohla by oddálit ženě menopauzu. V současné době ale není tato metodika pro tyto účely v České republice schválená.

Menopauza neboli přechod, znamená pro mnoho žen celou řadu komplikací, nejen fyzických, ale i psychických. Jak ubývá se zvyšujícím se věkem žen estrogen, objevují se např. návaly horka, nízké libido, padání vlasů, zároveň také deprese či úzkost. Problém může být hlavně osteoporóza neboli řídnutí kostí.

Jak uvádí lékař, ženy se v dřívějších dobách dožívaly maximálně čtyřiceti let. Jak se prodlužuje doba dožití, tak se projevuje právě menopauza u žen, nebo andropauza u mužů.

Zmražení ovariální tkáně by mohlo s nadsázkou řečeno, uchovat ženě biologické mládí, tedy oddálit příznaky menopauzy.

V těchto případech se vrátí tkáň např. do podkoží. Při nástupu menopauzy obnovuje produkci hormonů, což pomáhá oddálit nepříjemné symptomy a potíže spojené právě s menopauzou. Oddálení se udává v rozmezí několika let.

„Samozřejmě příznaky menopauzy lze zmírnit hormonální substituční terapií, ale mnoho žen to odmítá, zejména kvůli celé řadě vedlejších příznaků, např. problémům s krevním tlakem,“ vysvětluje lékař.

Co hradí pojišťovna?

V současné době zdravotní pojišťovny hradí pouze operační výkon u indikovaných pacientek (např. s onkologickou diagnózou). Vlastní zpracování, mražení a uchovávání ovariální tkáně ze strany pojišťovny hrazeno není.