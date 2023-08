Konec prázdnin? Pro Čechy ne. Last minute skupují jak diví. Které ráje táhnou?

Hlavní dovolenková sezóna se pomalu blíží ke konci a s jejím koncem přichází také nabídka last minute zájezdů na září a říjen. „Zájem o zářijové termíny je výrazně vyšší než byl loni touto dobou,“ řekl Blesk Zprávám mluvčí cestovní kanceláře Fischer. Jaké destinace kromě Turecka a Řecka budou v nabídce? O jak vysoké slevy se bude jednat? A ovlivnily požáry chování zákazníků? Na to odpovídali mluvčí cestovních kanceláří a cestovních agentur a poradili čtenářům Blesk Zpráv, jak last minute dovolenou vybrat.