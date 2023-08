Exotické dovolené: Pozor na pokuty za alkohol, líbání i kouření! Jaká pravidla kde platí?

Některé země mají svá přísná pravidla, za jejichž porušení můžou hrozit i pokuty. „V některých muslimských zemích nebývá tolerováno popíjení alkoholu mimo hotel. Také homosexualita je leckde trestná (v hotelech zpravidla tolerováno),“ řekla Ekrt Jirušková Blesk Zprávám.

Na pozoru by se měli mít především lidé, kteří touží vydat se do Thajska, neboť i tato země má svá neobvyklá pravidla. „Například do Thajska je zakázáno dovézt cigarety, včetně elektronických. Dovoz potravin je většinou také zakázán. Do muslimských zemí včetně Malediv je také zakázáno dovážet alkohol,“ varovala mluvčí Invie.

Pokuty se liší u každé země. „Někde mohou hrozit za opalování nahoře bez nebo za vyvážení zakázaných suvenýrů, jako jsou například mušle,“ řekla Pavlíková Blesk Zprávám. „S dotazy poradí delegáti na místě nebo lze samozřejmě najít spoustu užitečných informací na internetu na webech jednotlivých úřadů,“ dodala Pavlíková.