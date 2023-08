Dovolenkový ráj Čechů bojuje s nezájmem turistů: V Chorvatsku začínají klesat ceny ubytování

Chorvatsko se letos potýká se sníženým zájmem turistů o dovolenou oproti předešlým sezonám. Na Istrii, Hvaru či Brači se poskytovatelé ubytovacích zařízení rozhodli snížit ceny. Na Istrii je to dokonce až o 60 procent. „Podle dostupných informací někteří poskytovatelé ubytování již upravují ceny, nebo o tom uvažují,“ potvrdil Blesk Zprávám informace o klesajících cenách také Miodrag Mlačić, ředitel zastoupení Chorvatského turistického sdružení pro Českou republiku. Na kolik nyní vyjde dovolená v Chorvatsku? A co dalšího stojí za poklesem cen?

Chorvati si od této sezóny slibovali mnoho. Nicméně ukázalo se, že pokles zájmu turistů o oblíbenou dovolenkovou destinaci nejen Čechů je reálný. Letošní rok do Chorvatska skutečně zavítalo méně návštěvníků než rok předchozí. V návaznosti na to zareagovali někteří poskytovatelé ubytování tím, že se rozhodli snížit ceny a vrátit je do stavu z loňské sezony.

Tak například na Istrii snížili ceny ubytování až o 60 procent, napsal server danas.hr. To znamená, že ceny ubytování pro čtyři osoby činí 100 eur na den (v přepočtu zhruba 2 411 Kč). V současnosti na Istrii již údajně nejsou žádné prázdné rezervace, jako tomu bylo na konci června.

Apartmány na Hvaru nebo Brači nyní stojí méně a to o 25 až 30 procent, uvádí dále danas.hr. V Brači lze zarezervovat apartmán v podobné cenové relaci jako na Istrii, informoval server morski.hr.

S prázdnými rezervacemi zápolí i oblíbené chorvatské přístavní město a turistické letovisko Makarska. V hlavní sezoně se potýká s mnoho volnými ubytovacími kapacitami, napsala Svobodná Dalmácie. Do poloviny června měla o 25 procent méně přenocování než minulé léto.

„Ceny upravují, nebo o tom uvažují.“

Informaci o tom, že dochází ke zlevňování ubytování v Chorvatsku, potvrdil Blesk Zprávám také ředitel zastoupení Chorvatského turistického sdružení pro Českou republiku Miodrag Mlačić: „Podle dostupných informací někteří poskytovatelé ubytování již upravují ceny, nebo o tom uvažují. Kdo tedy plánuje dovolenou na poslední chvíli, může najít v některých ubytovacích zařízeních nebo u některých soukromých ubytovatelů výhodnější nabídky, než tomu bylo například před měsícem.“

Za snižováním cen má dále stát navýšení počtu nových ubytovacích jednotek, tedy rostoucí konkurence. „Dochází k neustálému nárůstu ubytovacích kapacit – jen za posledních 6 let přibylo v Chorvatsku přes 300 000 nových lůžek. Tyto faktory mohou být důvodem, že v některých resortech nebo oblastech mohlo dojít k nenaplnění předpokladů obsazenosti, a úprava ceny je logickou reakcí na tuto situaci v zájmu oživení poptávky,“ sdělil Blesk Zprávám Mlačić.