Virus Zika, dengue, malárie: Češi si vozí z dovolenkových rájů nepříjemné „suvenýry“

Po dvou letech pandemie Češi opět začínají cestovat a s tím stoupá i počet exotických nemocí, které si z dovolených přivážejí. Podle Státního Zdravotního ústavu (SZÚ) za první pololetí tohoto roku čeští infektologové léčili pacienty s virem Zikem, horečkou dengue, ale také malárií či virovou horečkou chikungunya. Přenašeči těchto onemocnění jsou komáři, a jak řekl Blesk Zprávám infektolog MUDr. Milan Trojánek, zatímco horečnaté onemocnění dengue by měl zdravý člověk zvládnout bez potíží, malárie může být fatální. Problém způsobuje i virus Zika, při kterém by ženy měly odložit plánované těhotenství.

Podle údajů SZÚ se v Česku za poslední půlrok léčili tři pacienti s virovou horečkou Zika, 19 pacientů prodělalo malárii a „rekordmanem“ je horečka dengue, kterou si přivezlo 33 Čechů. Zdá se, že jsou to vysoká čísla. Kde se pacienti většinou nakazí a jak?

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN v Motole: Po pandemii, kdy se tyto případy takřka nevyskytovaly, tak nyní začínají lidé opět masivně cestovat a to se do statistik promítne. Všechny tyto nemoci mají na svědomí komáři, v případě malárie rodu Anopheles a dengue Aedes. U všech pacientů se jedná o import, to znamená, že pokud se cestovatel nakazí a vrátí se do Čech, tak okolí nic nehrozí, protože u nás tito komáři nejsou rozšíření. Ale např. na jihu Evropy, ve Francii či v Itálii se už objevily lokální epidemie a zde byly až stovky případů.

Největší riziko nákazy arbovirózami hrozí zejména v jihovýchodní Asii, ať už se bavíme o Thajsku, Vietnamu či Indonésii. Tam se většinou objevuje právě horečka dengue, ale už jsme odtud měli i import viru Zika a horečky chikungunya. V Africe je zase vysoké riziko malárie. Podceňovat bychom neměli ani Zanzibar, kam také jezdí spousta Čechů.

A můžeme se nakazit i v Evropě?

Ve Středozemí mohou viry přenášet komárci, říká se jim flebotomové, což jsou malí komáři, kteří mohou přenášet horečku papatači, která se projevuje bolestmi hlavy, kloubů a svalů, u pacienta se může rozvinout zápal mozkových blan. Je to podobná infekce naší klíšťové encefalitidě, byť probíhá mírněji. Zároveň se ve Středozemí může vyskytnou západonilská horečka. Dále se můžeme setkat např. s viscerální leishmaniózou. To je vzácné onemocnění, ale čas od času se onemocnění objeví (letos podle SZÚ se nakazili dva lidé, pozn. red). Viscerální leishmanióza se může projevit až za několik měsíců a projevuje se horečkou a poruchou krvetvorby, postihuje kostní dřeň, játra, slezinu.

Nákaza z Malediv

Máte zde v Motole pacientku s horečkou dengue. Kolik pacientů už jste letos s tímto onemocněním ošetřili?

Tento rok to byly tři importy, všechny z jižní a jihovýchodní Asie, tato pacientka se nakazila na Maledivách, což je také oblíbená destinace Čechů.

Jak se horečka dengue projevuje?

Kromě horečky se objevuje intenzivní bolest za očima. Nejde o typické bolesti hlavy, ale skutečně spíše o bolesti za očima, u některých pacientů se objevují i bolesti svalů a vzácněji bolesti kloubů. V průběhu infekce se objeví vyrážka, případně až zarudnutí kůže dolních končetin s typickými bílými výbledy. Pacienti si často stěžují na svědění kůže či kovovou pachuť v ústech. Pokud nám cestovatel, který se vrací z míst výskytu dengue řekne, že měl právě tyto příznaky, tak máme skoro jistotu, že si tuto infekci prodělal.

Pokud se vrátím z dovolené, jak dlouho bych se měla sledovat, případně u prvních příznaků vyrazit k lékaři?

Liší se to v závislosti na inkubační době jednotlivých infekcí. Co se týká dengue a arboviróz, tam je inkubační doba relativně krátká, ty se projeví do 14 dnů. Ale pokud se bavíme o malárii, nebo jiných importovaných nákazách, tak skutečně pokud se u vás objeví horečka až i za dva měsíce po návratu z tropů, měli byste kontaktovat specialistu. Pokud není malárie včas léčená, může skončit velmi špatně, dokonce i fatálně.

Měli jsme tu import ze subsaharské Afriky. Náš pacient dlouhodobě pracovně pobýval v tropech, nakazil se v západní Africe a odtamtud jel na pracovní cestu do Latinské Ameriky. Překvapivé bylo, že v dané zemi se již tropická malárie nevyskytovala a i místní lékaři, přestože pracují v tropech, tak z této infekce byli zaskočeni a museli konzultovat léčbu s odborníky z hlavního města.

Po viru Zika neplánujte hned rodičovství

Češi se nakazili i virem Zika. Pamatuji si, že o viru zika se často hovořilo v souvislosti s narozením postižených dětí. Jak moc velký problém je, pokud virem onemocní ti, kteří plánují rodičovství?

My jsme zde s virem Zika léčili mladého muže. U dospělých, navíc zdravých, probíhá mírněji než např. horečka dengue. Lidé mají zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, zánět spojivek, bolesti kloubů, vzácně vyrážku. Nicméně u této infekce je zásadní riziko postižení plodu, pokud se nakazí těhotná žena. Pokud onemocní virem žena, tak pokud plánuje těhotenství, tak by ho po nákaze měla na pár měsíců odložit. Byl jsem u toho, kdy se virus Zika diagnostikoval u dvou žen, byly to první prokazatelné případy tohoto viru v Česku a tam samozřejmě padlo doporučení odložit těhotenství, pokud by bylo v plánu.

U této infekce bylo dokonce prokázáno, že k přenosu může dojít nejen poštípáním komáry, ale i některými tělními tekutinami z člověka na člověka, zejména spermatem. U mužů bylo zjištěno z vyšetření spermatu, že virus u nich velmi dlouho přetrvává. To znamená, že pacienti, kteří prodělali virus Zika, by se nejméně další tři měsíce po nákaze měli při pohlavním styku chránit kondomem.

Účinná ochrana? Jedině repelent!

Jak se lze tedy proti těmto nemocem chránit?

Není lepší rada, než se nenechat poštípat od komára. Měli bychom se na dovolené naučit používat kvalitní repelenty. To dokáže snížit riziko poštípání od komára nejen u nás, ale i v zahraničí. Samozřejmě komáři nejsou aktivní na prudkém slunci, většinou po setmění a brzy ráno a to jsou přesně momenty, kdy by měl člověk repelent použít. A měli bychom ho používat nejen v tropech, ale i ve Středozemí.

Máme účinnou léčbu na tato virová onemocnění?

Nemáme, léčba je jen symptomatická.

A co očkování?

Nyní máme novou vakcínu proti dengue. Vakcína zde byla již i v minulosti, ale ta se smí používat jen v určitém věku a u lidí, kteří už nemoc prodělali. Teď máme vakcínu, která toto omezení nemá. Dále je k dispozici vakcína proti žluté zimnici a také proti japonské encefalitidě.

Hradí je pojišťovna?

Ne, bohužel. Vakcína proti žluté zimnici stojí kolem tisícovky, ale proti japonské encefalitidě se cena pohybuje okolo tří až čtyř tisíc.

Rizikoví cestovatelé? Senioři

Kdo by se měl podle vás očkovat, komu se tato investice rozhodně vyplatí? Přece jen na exotické dovolené jezdí i senioři.

Ano, v poslední době jsou pro ně tropy zajímavé, ale pro nás jsou to relativně rizikoví cestovatelé. U nich je třeba zmínit, že pokud se chystají někam na cesty a trpí nějakými přidruženými onemocněními a užívají léky např. na diabetes nebo vysoký krevní tlak, tak by se měli před cestou poradit se svým praktikem. Pokud např. člověk s takovouto léčbou dostane v tropech cestovatelský průjem, tak by měl být poučen, které léky by měl například vysadit. Toto by měl vědět, pokud vyráží na dovolenou. U těchto cestovatelů je nutno kromě standardních cestovatelských očkování mít na mysli i další běžná očkování proti nemocem, které je mohou ohrozit. Jen pro zajímavost nejčastější vakcínou preventabilní infekcí u cestovatelů je sezónní chřipka.

Mluvil jste o tom, že nemoci mají relativně mírný průběh, ale co když se nakazí právě senior, dítě nebo člověk s oslabenou imunitou?

Komplikace hrozí spíše vzácně, ale u některých lidí může dojít v případě horečky dengue k rozvoji šokového stavu a selhání životně důležitých orgánů. Tomuto stavu se musí předejít, např. podáním infuzí. U pacientů pak sledujeme parametry krevního obrazu a biochemické parametry. Jak jsem již ale uváděl, pozor si musíme dávat zejména na malárii, u které jsou komplikace časté a mnohdy závažné.

Největší překvapení: Křovinný tyfus

Zažíváte nyní během prázdnin nápor pacientů, co mají podezření na nákazu z dovolené?

Je pravda, že k nám na ambulanci v Motole nyní často chodí cestovatelé se zdravotními obtížemi, nejčastěji se jedná o trávicí obtíže. Avšak cestovatelská sezóna je i v zimě, neboť řada cestovatelů do tropů vyjíždí v době naší zimy, takže zvýšený počet pacientů je pak v lednu či v únoru.

Vzpomínáte si na nějaký případ, který vás obzvlášť překvapil?

Ano, jednou jsme diagnostikovali tsutsugamushi neboli křovinný tyfus, což je závažné onemocnění a podle mě to byl první prokázaný případ v Česku. To je onemocnění, které je příbuzné rickettsióze, nebo skvrnitému tyfu, který se vyskytoval během válečných konfliktů. To je život ohrožující onemocnění, které když není včas léčeno antibiotiky, tak může být smrtelné.