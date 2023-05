Jak dopadly kontroly cen potravin? Úřad si posvítil na máslo, mléko, mouku, vejce a kuřecí maso

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) spustil velké šetření týkajícího se cen potravin. Konkrétně se zaměřil na ceny u běžných položek v nákupních košících Čechů - trvanlivé kravské mléko, máslo, pšeničnou mouku, kuřecí maso a vejce. Jak kontroly dopadly? Např. u kuřecího masa úřad uvedl, že růst cen kuřecího masa souvisel se zdražením krmných směsí a vývoj cen v obchodech ho kopíroval. Kartelové dohody, zneužití dominance, ani nepřiměřené zvyšování marží úřad nezjistil. ÚOHS vedle toho v žádném případě nedoporučuje zavádění cenové regulace potravin, jako to udělali např. v Maďarsku.

Šetření antimonopolní úřad zahájil sám a zabýval se údaji až do roku 2018. Týkalo se pěti druhů potravin. Již na sněmovním zemědělském výboru o záměrech kontroly ÚOHS v dubnu 2023 předseda ÚOHS Petr Mlsna. Uvedl tehdy, že kontrola úřadu se týká potravin každodenní spotřeby. Na dnešní tiskovce shrnul, co všechno antimonopolní úřad šetřil.



Řešili 5 komodit od mléka po kuřecí maso

„Úřad se zaměřil na pět potravin základního spotřebitelského koše jako je mléko, mouka, máslo, vejce a kuře,“ uvedl na úterní tiskovce Mlsna.



Antimonopolní úřad řešil případnou „distorzi na relevantních trzích, ať už v důsledku zakázaných dohod, případně zneužití dominantního postavení, nebo zneužívání některých obchodních praktik u odběratelů s významnou tržní silou“, poznamenal Mlsna.

Antimonopolní úřad se zaměřoval i na to, jak vypadá trh, zda má významného hráče, který může „trh velmi výrazným způsobem tlačit k vyšším cenám, příp. zda-li některý ze subjektů v tom vertikálním řetězci od prvovýrobců, přes zpracovatele až po maloobchod nevykazuje nepřiměřeně vysoké marže“.

„To, čemu se úřad taktéž věnoval, byla otázka cenového následování, tj. zda např. maloobchodní řetězce nepřizpůsobují ceny konkurentům na trhu, tzn. nesledují cenovou hladinu svých potenciálních konkurentů,“ poznamenal Mlsa s tím, že zkoumali třeba i vliv poměrně oblíbených privátních značek jednotlivých řetězců, „neboť jejich cenová hladina se mnohdy pohybuje výrazně níže, než je tomu u značek brandových“.

Mlsna: Strop na ceny potravin? V žádném případě

„Řešili jsme i náznaky některých zakázaných dohod, což je v lidové mluvě obvykle označováno jako kartely,“ doplnil Mlsna s tím, že se tak nestalo ani v jednom jediném případě.

„V žádném případě ÚOHS nedoporučuje zavádění cenové regulace. Experimenty, které se někde v evropských státech, např. v Maďarsku, začaly zkoušet, tak vedly k pravému opaku, tzn. k extrémnímu nárůstu cen, protože zboží je najednou nedostatek na trhu, producenti přistupují spíše k exportu, než aby saturovali domácí poptávku, tudíž ty ceny jsou mnohem vyšší a je nedostatek. Tady je potřeba ocenit, že ČR se nenechala zviklat nejrůznějšími tlaky, aby k cenové regulaci, cenovému usměrňování přistupoval,“ vyzdvihl Mlsna.

Ceny mouky ovlivnila válka

Místopředseda ÚOHS Petr Solský uvedl, že u mouky byly nárůsty cen odůvodňovány vzrůstem cen vstupních materiálů, nákladů na energie i mzdy pracovníků.

„Obecně u těch mlynářských produktů je ten trh poměrně proměnlivý a zvyklý na časté výkyvy cen pšenice, která je určována celosvětovou situací na trhu, což samozřejmě do značné míry ovlivňovala i válka na Ukrajině a energetická krize jako taková,“ poznamenal Solský.

Ceny mléka a másla? Žádný kartel, vzkázal úřad

Místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb uvedl, že je vidět rozdílný přístup v některých položkách - např. u másla „nemají na maloobchodě žádné výrazné obchodní přirážky“. „Lze říci, že to razantní cenové zvýšení v posledním období patrně nebylo v důsledku kartelu,“ uvedl.

Úřad tak při podrobném prověřování trhu s mlékem a máslem zjistil, že na něm nikdo nemá dominantní postavení. Vývoj cen kopíroval růst cen syrového mléka.

Vzrostly ceny krmných směsí

Problém antimonopolní úřad nenašel ani u cen vajec. „Opět podobně jako u cen mléka nebo kuřecího masa je vidět, že obchodní přirážka po celé období je relativně v průměru stabilní,“ podotkl Nejezchleb.

U kuřecího masa upozornil Nejezchleb, že „vzrostly ceny krmných směsí, vzrostly reálně náklady, které byly schopny jednotlivé články propsat až na úroveň konečného spotřebitele“.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) na vysoké ceny potravin v řetězcích několikrát upozorňoval a kritizoval hlavně obchodní řetězce a často mluvil o tom, že na růstu inflace a ekonomické situaci v ČR vydělávají.

Kvůli cenám cukru nebo vajec podal podnět právě na ÚOHS. Chování obchodníku podle něj naznačovalo, že zneužívají své dominance na trhu.

Proč u vejcí marže vzrostly víc?

Antimonopolní úřad při kontrole marží zjišťoval, proč u vejcí nastal v roce 2022 výraznější zlom u marží. „Jedním z důvodů bylo zahájení pandemie ptačí chřipky na podzim roku 2022, ale na druhou stranu nebyl to asi faktor jediný, v tomto oboru také panuje poměrně konkurence včetně dovozu z dalších evropských států a v podstatě prvovýroba a producenti říkali, že dlouho museli držet poměrně nízkou cenu prvovýroby, i když mnohdy se již dostával i do záporných, negativních výrobních marží,“ poznamenal Sokol.

„Samozřejmě do marží se promítá řada vnějších vlivů. Klíčové jsou samozřejmě ceny energií,“ poznamenal Mlsna, že ceny energií na českém trhu vychýlily pády významných dodavatelů.

„Obchodní marže zpracovatelů a obchodníků se de facto pohybují v podobných úrovních, počítáme-li s tím, že promítají do svých marží zároveň náklady na energie nebo náklady na dopravu, zvyšující se ceny pohonných hmot. Ten nejvýraznější nárůst je v prvovýrobě,“ uvedl Mlsna s tím, že nárůsty kopírovaly stejný trend, který navíc od února a března letošního roku klesá.

„Nelze tudíž říci, že by za razantní zdražování mohl jeden konkrétní článek daného řetězce. Můžeme vést konkrétní diskuzi o tom, jak velká obchodní marže, jestli na vajíčku průměrovaná téměř k 1 koruně, je přiměřená, nebo nepřiměřená, jestli průměrovaná marže na 250g máslu pohybující se kolem 9 Kč na úrovni maloobchodu je vysoká, nebo nízká. To není ale úkolem našeho úřadu toto posuzovat, to je spíš otázka mnohdy spíše etického nastavení jednotlivých článků řetězce, kolik na které komoditě chtějí vydělat,“ upozornil Mlsna.

Nepřiměřené obchodní přirážky nezjistili

ÚOHS bude sledovat, zda trend poklesu je jen mírný, nebo skutečně bude reflektovat vývoj vstupních komodit, jako jsou energie, cena hnojiv či krmných směsí, případně i ceny na burzách, vzkázal Mlsna.

„Na žádném trhu nebylo zjištěno dominantní postavení. Nebyly zjištěny indicie kartelových dohod. Nebylo zjištěno nepřiměřené navyšování obchodní přirážky v jedné části řetězce. Všechny články řetězce dokázaly přenést zvýšené náklady směrem ke spotřebiteli,“ uvedl v závěrech antimonopolní úřad.

„Obdobné problémy řeší drtivá většina soutěžních úřadů,“ poznnamenal Mlsna. Hospodářská soutěž „nekompromisně zareagovala na makroekonomické vstupy, se kterými se ČR musí vypořádat“. „Obdobně ani v Evropě nebyla zjištěna žádná protisoutěžní jednání, v uvozovkách kartely, které by vedly k tomu, že se takovýmto způsobem zvyšují ceny potravin. Rozetnutí tohoto gordického uzlu v podstatě visí na zkrocení inflace jako takové,“ dodal Mlsna.

Úřad oslovil jako součást zjišťování více než 200 firem ze všech částí řetězce a přes 14 oborových svazů.

Tam, kde má řetězec tři stupně, jako například u mléka, tak zákazník zaplatí v konečné ceně zvýšení energií třikrát. Ceny všech pěti komodit na trhu kopírovaly růst ceny základní suroviny.

Úřad obdržel i několik podnětů, které se cen potravin týkaly. Sledoval vývoj cen od roku 2018 s ohledem na pět zlomových dat, které mohly mít na růst cen vliv - jako byla začátek energetické krize nebo začátek války na Ukrajině. Ve zvláštním šetření se věnuje vývoji ceny cukru.