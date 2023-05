Vlastní bydlení zlevňovalo o tisíce, ale… nájmy neúprosně zdražily!

Možná to není moc vidět, ale prodejní ceny domů a bytů v Česku meziročně klesly. Zatímco loni se metr čtvereční u bytu pohyboval lehce přes 90 tisíc korun, letos to v 1. čtvrtletí bylo asi o 8 tisíc méně. Co však setrvale roste, jsou ceny nájmů.

Aktuální data z kvartálního monitoru cen firem Bezrealitky a Maxima Reality – nepřekvapivě – potvrzují Prahu jako město s nejvyššími náklady na bydlení. Metr čtvereční ve starším bytu se prodával za víc jak 113 tisíc. Nájmy tu meziročně vzrostly z 282 na 338 korun za metr.

Zdražování nájemního bydlení se ale týkalo celé republiky. Zatímco loni činil průměr 251 korun, letos už to bylo 286 Kč za metr. Podle Hendrika Meyera z Bezrealitky se však vývoj v tomto směru zdá být optimistický. „V naprosté většině případů se tento růst pohybuje v úrovni kolem 10 %. Tedy výrazně méně, než kolik činí aktuální inflace,“ uvedl expert.

Dům je levnější

Údaje také ukazují, že ve většině regionů vychází levněji pořízení domu, nežli bytu. Důvodem je, že v případě starších domů si velké dodatečné náklady vyžádá rekonstrukce. To kupní cenu snižuje. Poptávka po rodinných domech je zároveň podle realitek nejslabší za posledních pět let.

Byty zlevňovat nemohou, tvrdí developeři a odhadují: Splátky hypoték budou nižší než nájmy

Středočeská migrace

Podle České bankovní asociace téměř dvě třetiny Čechů bydlí ve vlastním – 37 % má dům, 28 % byt. Každý třetí pak žije v pronájmu. Jaké jsou další trendy na trhu? Výrazně například letos propadly ceny zejména bytů na jihu Moravy, meziročně o více než 13 procent. Naopak výrazný nárůst cen zaznamenaly střední Čechy. Ten prý zapříčinilo masivní stěhování z metropole do spádových oblastí. „Středočeský kraj je v prodejích na svých dlouholetých a mnohde i historických maximech,“ uzavírá Meyer.

Bartoš chce stavět

Za 800 milionů plánuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v horizontu tří až pět let nechat vystavět 300 obecních bytů, kde by nájemné bylo nižší než to tržní. Oznámil to šéf rezortu Ivan Bartoš (43, Piráti). Vzniklé byty se budou pronajímat za cenu, která je v daném místě obvyklá, a to nejméně po 20 let. „Situaci to podstatně nezlepší, je to ale jeden z prvních kroků podpory,“ uvedl Bartoš, který plánuje v dalších letech – i s pomocí evropských peněz – do programu dostat až 20 miliard korun.