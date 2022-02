Kristýna a Denisa: Láska na první pohled. Ale i problém s omezeními a šok kvůli nenávisti

Kristýna (27) a Denisa (31) uzavřely registrované partnerství. Braly to jako možnost ukázat jedna druhé, jak se mají rády. Následovala koupě domu, auta a plánování rodiny. Jak ale ženy přiznaly, začaly narážet na realitu a zjišťovat, co vlastně jako registrovaný pár smí a nesmí. Ačkoliv se ani jedna nesetkala s projevy nenávisti, šokoval je dokument Zákon lásky. Ten sleduje boj organizace Jsme fér za zavedení manželství pro všechny a také debaty o tomto tématu napříč společností a hlavně v Poslanecké sněmovně. Blesk Zprávám se svěřily, čeho se nejvíce obávají. A co by politikům vzkázala maminka Kristýny Jana (48)?

„Láska na první pohled? No, spíše na druhý. Denča samozřejmě na první,“ směje se Kristýna na dotaz, zda se do sebe zamilovaly na první pohled.

„Seznámily jsme se přes moji kamarádku, která několikrát prohodila, že by nás dala dohromady a nakonec se to stalo dříve, než ona zamýšlela,“ vzpomíná na začátku vztahu Kristýna.

Její partnerka Denisa se pak rozpovídá o svém coming outu (termín, který je všeobecně známý jako veřejné svěření se s homosexuální orientací, pozn. red.).

„Já jsem kolem sebe měla celý život fajn kluky, ale vždycky jsem cítila, že tomu něco chybí. Toho času jsem obnovila přátelství se svojí nejlepší kamarádkou, která už tehdy byla na holky. Díky ní jsem se toho o holkách hodně dozvídala a začala jsem pociťovat, že mě toto téma zajímá možná víc, než je obvyklé. Přirozeně jsem tedy i já začala vyhledávat přítomnost jiných holek a poznávat tuto svojí stránku. Můj první vztah s holkou jsem však zažila až na vysoké škole,“ vypráví Denisa, která pracuje jako staniční sestra. Zároveň přiznává, že svou orientaci neměla v sobě hned vyřešenou. Její otec, se kterým v té době žila, už podle jejích slov věděl, že dcera nemá jen další nejlepší kamarádku.

„Moje maminka to přijala až nyní, když vidí, že jsem šťastná. Předtím pořád věřila, že to jen zkouším a přijdu s klukem a pořád se snažila mé ex přítelkyně odradit a schválně mi dohazovala muže,“ svěřila se Blesk Zprávám Denisa.

Kristýna to měla doma snazší. „Já jsem to dávno věděla,“ říká její maminka Jana, které se dcera svěřila v 16 letech. „Moje okolí to bralo stejně jako já. Vše bylo normální, překvapivě klidné reakce,“ pokračuje Jana.

„Maminka si zrovna řešila partnerskou krizi, když jsem se jí přiznala. A ona řekla, že kdyby si měla vybrat, zda bydlet se svojí nejlepší kámoškou, nebo s chlapem, tak snad radši s kámoškou,“ vzpomíná s úsměvem na svůj coming out Kristýna.

Svatba jako každá jiná

Denisa s Kristýnou uzavřely registrované partnerství. „V tu dobu jsme obě chtěly využít každé formy vyznání naší oddanosti jedna druhé a registrované partnerství bylo jednou z cest. Udělaly jsme si krásnou svatbu, byť jsme si zaplatily větší peníze za to, že paní matrikářka přijela k nám na vesnici. Svědci nám jen drželi květiny, oproti standardní svatbě heterosexuálních párů, kde svědci sňatek stvrzují svým podpisem, ale jinak to byla svatba jako každá jiná,“ popisuje Kristýna uzavření svazku. Na fotografiích ukazuje, jak její maminka Jana plakala dojetím.

A co by Jana vzkázala rodičům, kteří se nedokáží smířit s tím, že jejich dítě má jinou orientaci, než očekávali? „Přijeďte na kafe, popovídáme si,“ zasměje se Jana a dodává: „Je to součást života, je třeba to vzít normálně.“

Registrované partnerství? Název pro „nic“

Po svatebním veselí ale přišlo nepříjemné rozuzlení. Jako u každého páru začaly do vztahu vstupovat otázky ohledně majetku a také touha mít potomky.

„A my jsme začaly narážet na to, co vlastně můžeme a nemůžeme. Bylo to setkání s realitou, když zjistíte, že registrované partnerství je vlastně název pro nic, je to umlčení a neřeší to téměř nijak právní ochranu naší rodiny,“ svěřují se ženy.

„Naším hlavním tématem byly děti. Já jsem netušila, jak to probíhá, dokud jsem nezjistila, že nemůžeme jít jako registrované partnerky na umělé oplodnění. Tím se pro nás uzavírá nejpřirozenější cesta, jak počít dítě. Když jsme kupovaly dům, tak jsme logicky řešily, co kdybychom se rozvedly nebo se, nedejbože, s některou z nás něco stalo. Pro nás neexistuje něco jako společné jmění, které je v manželství,“ vyjmenovává Denisa.

Denisa: Lidé žijí ve stereotypech

Na dotaz zda se domnívají, že česká společnost přistupuje k duhovým rodinám lépe než v minulosti, se zamyslí.

„Měla jsem pocit, že žijeme někde, kde je to téma odkryté, že my nikoho nepohoršujeme. Na druhou stranu když se podívám na širší veřejnost, která se netýká mé sociální bubliny, tak vidím fixaci na to, že manželství patří muži a ženě a pokud jsou to dvě ženy, tak jim vždy bude chybět muž a pokud jsou to dva muži, tak jeden musí být zcela jistě zženštilý. Lidé bohužel žijí ve stereotypech a nedělají nic pro to, aby se zbořily,“ myslí si Kristýna.

Obě přiznávají, že se nikdy nesetkaly s nenávistí. „Ale pokud se na to podívám z širšího úhlu pohledu, tak mám před sebou zřejmě ještě dlouhou cestu, než budu moci říct, že jsem vnímaná jako všichni ostatní,“ doplňuje Kristýna.

Šok při sledování dokumentu Zákon lásky

Nedávno obě ženy viděly dokument režisérky Barbory Chalupové Zákon lásky. Snímek sleduje aktivisty z organizace Jsme fér v boji o zlomové rozhodnutí, které by Česko povýšilo na první zemi bývalého východního bloku, kde se podařilo zavést „manželství pro všechny“. Zároveň zaznamenává debatu o tomto tématu napříč společností, která vede od pochodu Prague Pride přes televizní střety až po diskuse na půdě parlamentu.

„Byl to pro nás šok. Zejména ty projevy nenávisti vůči nám. Někdo v dokumentu řekl, že když si budu moci vzít Denisu, za rok si vezmu vlastního psa a ať nemáme děti a koupíme si raději křečky. Tohle mi nikdo nikdy do očí neřekl,“ říká k Zákonu lásky Kristýna.

O snímku mluví jako o tvrdém střetu s realitou. Zejména když se v něm nepříliš lichotivě vyjadřují na adresu duhových rodin poslanci Parlamentu ČR. „To jsou lidé, které jsme si my jako občané Česka vybrali, aby za nás dělali zásadní rozhodnutí a díky nim se teď necítím jako plnohodnotný občan, protože se na mě někdo dívá stylem, že jsem něco méně než např. můj heterosexuální soused,“ komentuje některé výroky politiků Kristýna.

Denisa a Kristýna: Snad má nová vláda „koule“

„Chceme posunout vnímání toho, jak žijí lidé v homosexuálním svazku. Chceme rozšířit povědomí veřejnosti o tom, že jsme v uvozovkách normální, protože kdo má dnes právo říct, co je a není normální. Rády bychom dosáhly většího respektu a také kvality života, co mají heterosexuální páry,“ přibližuje Denisa rozhodnutí mluvit o svém vztahu na veřejnosti.

Obě doufají, že nová vláda něco změní.

„Já doufám, že je to vláda lidí, co „mají koule“, když to takhle řeknu, protože já nejsem fanda toho, že se někdo bojí, aby nenaštval svou volební skupinu. My jsme také voliči a je jedno jestli jsme heterosexuálové, my se také zasazujeme o to, aby se u nás žilo dobře,“ říká Kristýna.

Politici, přijďte na kávu!

„A politikům bych vzkázala, ať přijdou na kafe k mámě,“ dodává ještě se smíchem.

„Ono se krásně teoretizuje ve sněmovně, ale něco jiného je realita. My přijdeme z práce domů, vaříme stejná jídla jako kdokoliv jiný, díváme se na stejné seriály. Ať politici přijdou na kafe a cítí se jak doma, u nás totiž nic ztřeštěného nenajdou,“ říká Kristýna i Denisa.

„Jsem na své holky pyšná, jsou to má zlatíčka a každému z vlády to klidně napíšu smskou, že jsou to moje lásky,“ doplňuje svou dceru a snachu Jana..

„Přály bychom si usínat s pocitem, že nejsme pro ostatní ničím zvláštní, a že naše kvalita života bude stejná jako u ostatních,“ uzavírají obě ženy.

Film Zákon lásky uvidí diváci dnes 22. února od 21:50 na ČT2. Dokument zachycuje období od jara 2018, pokračuje předložením zákona umožňující manželství lidí párů stejného pohlaví 21. června 2018. Sněmovna o návrhu hlasovala po 1052 dnech, pět měsíců před dalšími parlamentními volbami, kdy bylo jasné, že v nové sněmovně začne celý proces jednání o zákonu od začátku.