Na Václava Havla mohou lidé zavzpomínat i v Dejvicích před radnicí Prahy 6. Havel se v roce 2011 stal čestným občanem městské části. Před smrtí tu bydlel ve vile v Dělostřelecké ulici. Podle starosty a nově také poslance Ondřeje Koláře (TOP 09) si nová vláda dala do vínku návrat k havlovským tradicím. „Máme za sebou deset let plíživé destrukce hodnot, které zastával, za které bojoval, za které byl vězněn. Ale deset let v marasmu zjevně stačilo. Sám Václav Havel říkal, že až bude nejhůř, začnou se věci obracet k lepšímu,“ řekl. „Václav Havel byl myšlenkovým velikánem,“ vzpomíná na něj místostarosta Jan Lacina (STAN), který se rovněž v říjnu stal poslancem.