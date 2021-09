Roundup je znám snad každému, kdo kdy zahradničil. Postřik si vybudoval pověst účinného zabijáka plevelu, je široce dostupný a hlavně účinný. Jenže zřejmě až příliš úspěšný. Ekologové dlouhodobě upozorňují, že chemikálie přírodě příliš neprospívá, navíc existují názory, že může u lidí vyvolávat rakovinu.

Agentura IARC při Světové zdravotnické organizaci (WHO) považuje glyfosát, aktivní látku Roundupu, za potenciální karcinogen. Dlouho tak probíhají snahy o jeho zákaz. Evropská unie bezpečnost látky posuzovala v roce 2017, nakonec se rozhodla, že negativní zdravotní následky nejspíš nevyvolává a schvalování jeho volného prodeje nechala na vnitrostátních orgánech jednotlivých členských zemí.

Česko nejdříve plánovalo glyfosát zakázat, nakonec vycouvalo a rozhodlo jen o jeho omezení, aktuálně se nesmí aplikovat před sklizní na obiloviny a řepku. Drobní zahrádkáři jej stále mohou používat, jak chtějí.

Prohrané soudy

Může to vypadat, že glyfosát unikl největšímu tlaku, ale není tomu tak. „Veselo“ má Bayer, výrobce chemikálie, především v Americe. Za Roundupem totiž stojí Monsanto, americká společnost, kterou Bayer v roce 2018 koupil. Monsanto je agrární gigant zaměřující se mimo jiné na geneticky modifikované plodiny a Bayer si od jeho převzetí sliboval posílení svého portfolia. To se mu podařilo, ale podcenil, jak moc špatnou pověst společnost má. Monsanto mimo jiné už roky řeší tisíce různých žalob od lidí, kterým Roundup údajně způsobil rakovinu lymfatických uzlin.

Tyto soudy nyní spadly na Bayer, a jelikož v několika případech prohrál, musí platit odškodnění. Ta jsou tak vysoká (přes 250 miliard korun), že loni koncern vykázal ztrátu 274 miliard korun, nejvíce v historii podniku. Přitom původně firma plánovala, že si díky nákupu Monsanta finančně polepší. Nedaří se jí ani odvolání, třetí proti americkému soudu prohrála teď v srpnu. Bayer se sice nevzdává a chce bitvu vzít k nejvyššímu soudu, ale výsledky jsou nejisté.

I kvůli složitým právním bitvám proto koncern uvedl, že v Americe nahradí glyfosát v produktech pro zahrádkářské účely jinou aktivní látkou. Chemikálii už budou moci získat jen velcí zemědělci, kteří jsou na ní do jisté míry závislí. Je to poprvé, co Bayer/Monstansto samy udělaly ústupek ve vztahu k omezení Roundupu, byť stále trvají na tom, že přípravek je maximálně bezpečný, když používá podle návodu.

Povolení jen do prosince 2022

Ale co v Evropě? Zde bude velmi záležet na Evropské unii. Povolení pro glyfosát z roku 2017 bylo uděleno jen na pět let, což znamená, že nový posudek bude muset vzniknout do půlky prosince 2022. Už na něm pracuje tzv. skupina hodnotící glyfosát (AGG), jejímiž členy jsou vnitrostátní orgány Francie, Maďarska, Nizozemska a Švédska. Musí přezkoumat všechny důkazy předložené společnostmi, které usilují o obnovení schválení glyfosátu v EU, souběžně budou k problematice organizovat konzultace Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA).

První předběžné hodnocení AGG již bylo zveřejněno a opět z něj vychází, že Roundup není karcinogenní. Může ale podle autorů být toxický pro vodní organismy.

Nelze z toho ovšem předjímat, jak skončí celý schvalovací proces. Ve vztahu k látce se poslední roky objevily spíše nelichotivé poznatky, studie v odborném časopise Journal of Applied Ecology například zjistila, že Roundup je vysoce toxický pro čmeláky. Organizace Corporate Europe Observatory, která se zaměřuje na odhalování firemního lobbingu v EU, zase uvedla, že evropští úředníci v roce 2017 o bezpečnosti glyfosátu rozhodli na základě výzkumů, které jsou problematické. Respektive 34 studií bylo identifikováno jako nespolehlivých a 17 částečně spolehlivých. Jen dvě byly vyhodnoceny jako důvěryhodné z hlediska své metodologie. Všechno to byly výzkumy financované podniky z oboru.

Navíc společenské klima i vedení Evropské unie se proměnilo. Evropská komise v rámci svého programu Zelená dohoda klade větší důraz na ochranu životního prostředí, do čehož patří i omezování nejrůznějších pesticidů, dokonce to uvedla jako jednu ze svých priorit. Evropský parlament se proti masovému používání pesticidů vymezuje dlouhodobě.

Některé země rovněž využily možnosti zakázat si glyfosát samy a skutečně se k tomu zavázaly, například Německo plánuje látku přestat používat kompletně do roku 2024. Zahrádkářský Roundup tu na pultech obchodů už nenajdete. Německo má přitom silný hlas v Evropské unii. Částečná omezení vešla v platnost i v jiných státech, včetně již zmíněného Česka. Ve Francii se bude smět chemikálie používat jen v ojedinělých případech.