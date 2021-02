Moučné červy neboli larvy potemníka moučného znají především chovatelé exotických zvířat. Koupíte je v každém zverimexu, obvykle se jimi krmí plazi, ptáci nebo hlodavci. Na vlastní talíř by si je dal málokdo, ovšem to se zřejmě změní. Evropská unie vidí v potravinovém hmyzu budoucnost a podniká kroky, kterými je chce protlačit do širšího prostoru.

Diskuze se sice nejdříve točila kolem cvrčků, premiantem se nakonec stali právě mouční červi. Jde o první „potravinu nového typu“ z kategorie hmyzu, která dostala od EFSA pozitivní stanovisko k tomu, aby ji mohli konzumovat lidé.

Co jsou to nové potraviny

Jako potravina nového typu nebo nová potravina se označují produkty, které se v Evropě ve zvýšené míře nekonzumovaly před březnem 1997. Jejich škála je široká, hmyz je výrazný zástupce, ale netýká se to jen jeho. Patří sem i různé bylinné produkty extrahované z rostlin, potraviny na bázi řas nebo ovoce z dalekých končin.

Pokud chcete potravinu na seznam zařadit, nejdříve musíte podat žádost Evropské komisi. Ta ji zpracuje a následně odešle EFSA, jež zhodnotí, zda je produkt bezpečný. Když dostane zelenou, opět se žádost vrací Evropské komisi, která ji definitivně schválí. Proces je relativně komplikovaný a zatím jím příliš velké množství potravin neprošlo.

Zato existuje hodně žádostí. Jen od ledna 2018 jich EFSA obdržela 156 (63 v roce 2018, 48 v roce 2019 a 45 v roce 2020). Úřad aktuálně zkoumá rizika u 81 z nich. „EFSA má na posouzení bezpečnosti devět měsíců, ale proces může být kdykoli přerušen, pokud je třeba si od žadatele vyžádat dodatečné informace nebo data,“ sdělil mluvčí instituce pro magazín FoodIngredientsFirst.

Celé posuzování podle něj trvá tak dlouho proto, že nové potraviny jsou ohromně komplexní, liší se od sebe dramatickým způsobem a k jejich zkoumání je třeba rozsáhlá vědecká expertiza – nutriční výživa, toxikologie, chemie, mikrobiologie apod. Vědci například musí zjistit, jestli jídlo neobsahuje alergeny, což je podstatná informace pro konzumenty.

Mouční červi? Chuť skoro jako arašídy

V současnosti na posouzení statutu nové potraviny čeká více než dvacet hmyzích žádostí. Zahrnují například cvrčka domácího, další druh potemníka, cvrčka krátkokřídlého, saranče stěhovavou, plody včel medonosných nebo mouchu bráněnku. Druhů hmyzu je méně než žádostí, je to proto, že pro každý způsob aplikace se musí podat nová. Takže například smažení čerství cvrčci potřebují jiné posouzení než jejich drť.

I současný rozsudek ohledně moučných červů se netýká larev pro všechna použití. EFSA povolila pouze jejich sušenou formu, která se může použít třeba jako přísada do mouky. Živé červy ale stále v supermarketech nekoupíte. Zda koupíte ty sušené, bude nyní záležet na Evropské komisi a jednotlivých členských zemích.

Pokud byste se ovšem na rozhodnutí chtěli připravit a moučné červy si chtěli vyzkoušet ještě před tím, jde to. EFSA tvrdí, že i ti stávající jsou v pořádku a bezpeční, jen musíte zajistit, že před konzumací nic 24 hodin nepozřou a pak je uvařit, to je celé. Chutnají údajně jako arašídy. Vynechat by moučné červy měli lidé s alergií na korýše.

Proč vůbec jist hmyz

Důvod, proč existuje kolik diskuze kolik hmyzu, je ten, že jejich konzumace slibuje celou řadu výhod. Jsou například cenným zdrojem esenciálních aminokyselin. Těch mají dokonce více než například ryby, ječmen nebo hovězí maso. Esenciální aminokyseliny jsou důležitým stavebním prvkem bílkovin, z moučného červa tedy můžete získat proteinovou moučku, kterou pak můžete přidat třeba do sušenek nebo chleba.

Tuto moučku navíc získáte za podstatně menších nákladů než u jiných zdrojů, a to jak na životní prostředí, tak finančních. „Existují jasné ekologické a ekonomické výhody, pokud nahradíte tradiční zdroje živočišných bílkovin těmi, které vyžadují méně krmiva, produkují méně odpadu a mají za následek méně emisí skleníkových plynů,“ uvedl v prohlášení ekonom Mario Mazzocchi z Boloňské univerzity. Podle něj je hmyz v podstatně výhodný ve všech směrech, navíc může otevřít nové ekonomické příležitosti.

Giovanni Sogari, výzkumník spotřebitelského chování v Parmské univerzitě (EFSA také sídlí v Parmě) ale varuje, že lidem budu ještě chvíli trvat, než hmyz jako jídlo přijmou. „Existují kognitivní důvody vycházející z naší sociální a kulturní zkušenosti, tzv. fuj faktor, kvůli kterému je pro mnoho Evropanů představa konzumace hmyzu odpudivá. Časem se ale takový postoj dá změnit,“ sdělil pro agenturu Reuters.

Ve změnu doufá především Mezinárodní platforma pro produkci hmyzu jako potraviny a krmiva (IPIFF). Rozhodnutí evropského úřadu označila za důležitý milník pro celý obor výrobců tohoto jídla. „Doufáme, že po finálním schválení by se první produkty mohly dostat na trh v polovině roku 2021,“ komentoval generální tajemník IPIFF novinku.

Že jste ale potravinové výrobky z moučných červů nebo cvrčků už viděli prodávat? Je to možné. Legislativa o nových potravinách, která začala platit v roce 2018, totiž říká, že některé druhy hmyzu na trh mohly jít, ale jen pod podmínkou, že oficiální žádost podají do určitého termínu a na trhu se vyskytovaly v souladu s národními zákony před tímto rokem. K tomuto přístupu existovala dvouletá výjimka, která skončila v lednu 2020.

V Česku také v prosinci 2019 nabyla účinnost novela zákona o veterinární péči, která povoluje zakládat a provozovat farmy, které budou chovat hmyz jako potravinu pro lidi či k výrobě živočišné bílkoviny.