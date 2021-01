Přesně na Štědrý den došlo ke schválení dlouho očekávané dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Dokument určuje, jak budou vypadat vztahy mezi sedmadvacítkou a královstvím po uplynutí přechodné brexitové doby. A obsahuje trochu překvapivou pasáž, podle které Velká Británie vystupuje z programu Eramus+, výhledově ho chce nahradit vlastním programem. Země čaje a deště je přitom jednou z nejoblíbenějších studijních destinací Čechů. Co se změní a na co se musíme připravit?

Otazník nad účastí Velké Británie v Erasmu visel od chvíle, kdy si Britové v referendu odhlasovali vystoupení z Evropské unie. Premiér Boris Johnson ještě loni na jaře, tedy již poté, co brexit vešel v platnost, ujišťoval poslance, že země bude součástí studijního programu i po konci přechodné doby. Na konci roku se ale vše změnilo.

„S Erasmem to bylo těžké rozhodnutí,“ přiznal o svátcích, kdy dokončil jednání s EU. Podle Johnsona Británie kvůli programu ztrácela peníze, nebylo to pro ni výhodné – jednoduše proto, že mezi evropskými studenty byl o království tak masivní zájem. „Proto raději vytvoříme vlastní britské schéma pro studenty, aby cestovali kolem světa,“ vysvětloval Johnson. Projekt bude nést jméno slavného matematika Alana Turinga a cílem je, aby žáci více využívali univerzity po celém světě, nejen v Evropě.

Johnsonovo rozhodnutí akademickou obec příliš nepotěšilo. „Je to velké zklamání, že už nebudeme součástí, ale vlastně to není překvapivé – pokud chápu dobře, Evropská komise nebyla ochotna jednat o nákladech,“ sdělila pro deník The Guardian Vivienne Sternová, šéfka skupiny Universities UK International. Náhradní Turingovo schéma však cení.

Podobně zklamaný je prorektor Sussexské univerzity Adam Tickell. „Odchod z Erasmu je skutečně smutný, jeho základy byly položeny právě v Sussexu. Během let program proměnil životy tisíců mladých lidí,“ sdělil Tickell.

Jak tedy vše bude pokračovat? Pro české studenty se ještě minimálně tenhle a příští školní rok nic nezmění. „Výjezdy studentů v rámci programu Erasmus+ je možné realizovat beze změny v projektech z Výzvy 2020, to znamená v tříletých projektech financovaných ještě z programového období 2014-2020,“ uvedla pro Blesk Zprávy Radka Vavroušková z Domu zahraniční spolupráce. „To znamená, že teoreticky ještě v akademickém roce 2022/2023 mohou studenti vyrazit do Velké Británie za podmínek, které pro ně platily dosud,“ vysvětluje.

Navíc ani po tomto období nebudou mít podle odbornice české univerzity zakázáno s těmi za lamanšským kanálem spolupracovat. „I po dokončení projektů z Výzvy 2020 budou mít vysoké školy možnost navazovat spolupráci se svými britskými protějšky a pokračovat ve výměnách studentů i zaměstnanců. V rámci programu Erasmus+ budou moci být výjezdy realizovány v rámci podpory spolupráce se třetími zeměmi,“ říká Vavroušková.

Odbornice: Přerušení výjezdů se nemusíme obávat

Jinými slovy studenti mohou být v klidu – stávající projekty ještě běží a i po jejich konci budou pokračovat, jen zřejmě v trochu jiné formě. „Přerušení výjezdů do Británie se obávat nemusíme,“ ujišťuje odbornice. O chystaném Turingově programu pak zatím podle ní příliš informací neexistuje. Dle vyjádření britského ministerstva školství by měl odstartovat letos v září a vláda jej podpoří rozpočtem 100 milionů liber.

Velká Británie je dlouhodobě na vrcholu žebříčku oblíbenosti mezi českými studenty. Ročně sem studijně vycestuje zhruba 550 Čechů. Jezdí ale i britští žáci k nám, těch je každý rok okolo 300. Program Erasmus+ podstatně snižuje náklady na toto studium, které je jinak ve Velké Británii velmi nákladné – pohybuje se okolo 200 tisíc korun za rok.