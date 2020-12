Brexitová dohoda je pro Česko dobrou zprávou, míní experti. Zmínili ryby i želatinu

„Dotažení dohody je v každém případě dobrou zprávou z hlediska české ekonomiky. Pokud by dotažena nebyla, tak třeba ti z Čechů, kteří rádi nakupují v obchodech Marks&Spencer, by si ze dne na den, po letošním Silvestru, připlatili ze stejné zboží až o desítky procent víc,“ uvedl hlavní analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.

S problémy by se podle něj po Novém roce potýkali hlavně čeští vývozci. „Británie je po Francii druhým největším odbytištěm českého exportu mezi zeměmi, se kterými ČR přímo nesousedí. Celkově je pátou nejvýznamnější exportní destinací, přičemž v nedávné době z hlediska svého významu v tomto ohledu přechodně předčila právě i zmíněnou Francii,“ podotkl Kovanda.

Levnější ryby pro nás a cukrovinky pro Anglii

V běžných letech, která nejsou poznamenána koronavirovou krizí, se podle něj do Británie z Česka ročně vyveze zboží za více než 200 miliard korun. Uvedl, že kromě firem z automobilového průmyslu se na ostrovy z ČR vyváží také třeba cukrovinky. „Například holešovský závod Nestlé vyveze do Británie ročně zhruba 3500 tun želatinových bonbonů. Pokud by jednání mezi Londýnem a Bruselem skončila nezdarem, kvůli zavedenému clu byly by holešovské želatinové bonbony v Británii od ledna příštího roku až o třetinu dražší než teď. Takže by tam o ně dramaticky klesl zájem,“ dodal Kovanda.

Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň dnes ČTK řekl, že pro Česko jako průmyslovou zemi je důležitá především dohoda o průmyslu. Oznámená dohoda podle něj pozitivně ovlivní také ceny produktů, které právě dnes, na Štědrý den Češi vyhledávají. „Dohoda o rybolovu znamená, že v Evropě budou v příštích letech levnější ryby než bez dohody. Čeští kapři jsou substitutem pro mořské ryby, a tak díky dohodě budou i vánoční kapři relativně levnější,“ uvedl.

Neobává se ani oznámení týkajícího se školství. „Zdá se, že českým studentům se ztíží výměnné semestrální pobyty na britských univerzitách, Británie patrně vystupuje z programu Erasmus. Ale i to může mít pozitivní část - namísto půlročních pobytů tam o to více českých studentů možná odjede na celé studium,“ podotkl.

Premiér Boris Jonhson oznámil pobrexitovou dohodu. | reprofoto Twitter Borise Johnsona

Na vzájemný obchod mezi EU a Británii bude podle něj mít nicméně vliv takzvané mimocelní ochranářství - tj. nárůst formulářů, hlášení a administrativy. „Zatímco evropské papírování je vyhlášené a čeští dovozci s ním budou muset počítat hned od ledna, britské papírování pro české vývozce bude jednodušší a zavede se zřejmě až někdy v létě,“ dodal.

Na vyšší náklady a papírování upozornil také Luděk Procházka, ředitel společnosti Gerlach, která je největším českým poskytovatelem celních služeb. „Všem vývozcům i dovozcům od ledna přibude povinnost předkládat celní prohlášení. Postupně se také změní označování výrobků pro britský trh. Návrat hranic přinese zdržení na přechodech, které prodlouží a prodraží přepravu,“ uvedl.