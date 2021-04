Často se mluví o tom, že zemědělská půda po celém světě je kontaminovaná pesticidy, které mohou z dlouhodobého hlediska ubližovat živým organismům. Už menší pozornost se upírá na léčiva, která se do hlíny také dostávají. Přitom problém se to zdá být stejně velký. Dopady medikamentů na potravní řetězec totiž existují, byť stále nejsou podrobně popsány. Více objasnit, co se s nimi v půdě děje, se rozhodli vědci z Biologického centra Akademie věd ČR. A již hlásí první poznatky – antibiotika se rozkládají nejhůře.