Zatímco svět se bojí nového typu koronaviru a hovoří se o tom, že Česko vyvíjí vlastní vakcínu, lidé si zřejmě nevšimli, že za některé léky na předpis si od 1. května připlácíme. A ne zrovna málo. Více nyní zaplatíte např. za léky na epilepsii, proti pálení žáhy a také za často nedostatkový Vigantol, který užívají zejména malé děti. Česká lékárnická komora (ČLnK) upozornila, že snížení úhrad léků může způsobit ještě větší výpadky. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) to ale odmítá.

Od 1.5.2020 se snížily úhrady, tedy částka, kterou hradí zdravotní pojišťovny některých léků. To znamená, že pacient si zaplatí v lékárně vyšší poplatek. Více si lidé připlatí za 439 léků, mezi kterými je např. lék Pragiola, který se používá při epilepsii, a také přípravek s vitaminem D v kapkách, Vigantol.

„Dále jsou to široce předepisované léky na snížení cholesterolu (statiny) a tzv. inhibitory protonové pumpy – používané pro léčbu žaludečních vředů, gastritidy, refluxu apod.,“ řekl Blesk Zprávám prezident ČLnK Aleš Krebs.

„Pacienti budou více doplácet, přestože lék bude stát stále stejně. Například do 30. 4. hradily zdravotní pojišťovny lék Nolpaza 40mg po 84 tabletách do výše 172,91 Kč, což je i jeho cena, takže pacient nic nedoplácel. Od 1. 5. je však jeho úhrada pouze 82,12 Kč a pacient doplatí téměř 91 Kč. Úhrada tak i u tohoto léku klesá pod 1 Kč za tabletu,“ vysvětluje Aleš Krebs. Podle něj se úhrady za léky snižují v rozmezí od 30 do 60 %.

Vyšší doplatek za Vigantol

„Dalším příkladem léku, u kterého zdravotní pojišťovny hradí od 1. 5. 2020 méně, je Vigantol. Jeho úhrada klesla od 1. května z 94 Kč na 49 Kč. Mnohdy nedostatkový, i v současné chvíli chybějící, jediný léčivý přípravek s vitamínem D ve formě kapek,“ uvedla komora na svém facebooku A proč se tak stalo? „Protože podle pravidel pro stanovování cen a úhrad se prý dají nahradit jiným přípravkem s vitamínem D ve formě tablet. Jen by někdo měl maminkám miminek vysvětlit, jak jim budou dávat místo kapek tablety nebo jejich části,“ dodávají lékárníci v prohlášení.

„Je otázkou, za jak nízkou cenu budou ochotni výrobci léky do České republiky dodávat a jak vysoký doplatek budou akceptovat pacienti a kdy budou následkem těchto revizí chybět další a další léky,“ myslí si Krebs s tím, že Vigantol má časté výpadky, které nízká cena ještě může prohloubit.

Revizi cen a úhrad provádí SÚKL na základě zákona 48/1997Sb o veřejném zdravotním pojištění. „Cílem je, aby ušetřily zdravotní pojišťovny. Ty mohou podle zákona revize i samy vyvolat na základě potenciální úspory,“ vysvětluje prezident ČLnK způsob snižování úhrad.

Proč se úhrady za léky snižují?

Ke snížení úhrady u jednotlivých léčivých přípravků může dojít z několika důvodů. Ty jsou přesně definovány v zákoně. „Nejčastěji se tak děje, pokud je ve správním řízení zjištěno, že se cena nebo úhrada daného léku (či jiného léku stejně účinného) v České republice významněji odlišuje od cen v zahraničí. V takovém případě pak se cena nebo úhrada upraví - sníží nebo zvýší,“ uvedla mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Barbora Peterová. Ta také připustila, že na území Evropské unie (EU) ceny léků a i jejich úhrady v čase spíše klesají.

SÚKL: Nížší úhrada nemusí být příčina výpadku

Že by změna úhrad měla vliv na výpadky léků, však odmítla.

„Dávat rovnítko mezi výpadky léčiv a změnu úhrad nelze. Příčin výpadků, resp. přerušení dodávek léčiv, je celá řada. Často se jedná o technické problémy ve výrobě či v distribučním řetězci. Pokud by vliv na strategii obchodování měla mít regulovaná cena či úhrada, zákon umožňuje v průběhu správního řízení o ceně/úhradě výrobci/dovozci léku vstoupit do jednání se zdravotními pojišťovnami o navýšení ceny či úhrady ve veřejném zájmu. To se týká zejména esenciálních (nenahraditelných) přípravků pro těžká a závažná onemocnění. SÚKL v řízení takovou dohodu zohlední, “ uvedla Peterová.

Zároveň dodala, že SÚKL každý měsíc v předstihu zveřejňuje Návrh Seznamu cen a úhrad, které mají nastat v následujícím měsíci. Pokud tedy chcete vědět, kolik si připlatíte za lék, který užíváte, měli byste sledovat web SÚKL.