Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) Blesk Zprávám řekl, co v postižených obcích chybí nejvíc. „Musíme zajistit hlavně stavební materiál. Střešní latě, dřevo na střechy. Pak další navazující materiál na opravy. V nejbližších hodinách se bohužel musí dokončit seznam budov, které bude potřeba strhnout k zemi, které jsou nebezpečné. Je potřeba zajistit, aby do těch budov nikdo nechodil, nebo aby lidé, co na nich pracují, byli poučeni od policie, protože přebírají odpovědnost za ty dobrovolníky. Neziskové organizace by nám také měly vyhodnotit, jaké potřeby ti lidé budou potřebovat. Dobrá zpráva v uvozovkách je, že teď bezprostředně ti lidé nepotřebují zajistit ubytování, bude to spíš problém, až nebudou moct bydlet u svých známých a příbuzných," řekl Grolich.