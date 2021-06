Následně se přesuneme k červeným barvivům. U nich je stav trochu odlišný, některá byla tak jedovatá, že už byla v Evropské unii zakázána, nebo je jejich používání tak přísně omezeno, že je najdeme jen ve velmi úzké skupině potravin. Týká se to například E123 amarantu (CI potravinářská červeň 9), ten se může přidávat jen do alkoholu, vín a jiker. Už od 80. let minulého století se totiž diskutuje o tom, že může jít o potenciální karcinogen, v USA je zakázán více než 30 let.

Zakázané je v Evropské unii i barvivo E121 citronová červeň 2. To není nutně jen červené, ale i oranžové a žluté. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) jej hodnotí jako potenciální karcinogen, obecně se tak používá už jen k barvení citrusové kůry, hlavně u pomerančů. Ano, pomeranče se někdy dobarvují, přistupuje se k tomu například na Floridě, když plody nestihnou před sklizní nachytat dostatek slunce a vyvinout si svou charakteristickou barvu. Citrusová kůra by se tak nikdy neměla používat bez důkladného omytí, a to i proto, že na citrusy se aplikuje největší množství pesticidů.

Třetí červené barvivo je E124 ponceau 4R (CI potravinářská červeň 7). To můžete nalézt i pod názvem košenilová červen A, ale pozor, nezaměňovat s přírodní košenilovou červenou. Tato se vyrábí synteticky z uhelného dehtu a barví se s ní hlavně cukrovinky, žvýkačky, kečupy, zmrzliny nebo rybí výrobky (pomazánky a lá losos a podobně). Je spojována s dětskou hyperaktivitou a alergickými reakcemi, což musí být uvedeno na balení výrobku.

Přírodní košenila se skrývá pod označením E120 karmín (kyselina karmínová). To jsou ti slavní rozemletí brouci, konkrétně vysušená těla hmyzu červce nopálového. Potraviny obarvené touto látkou tudíž nejsou vhodné pro vegany. Barvivo se přidává do cukrovinek, ale často také do uzenin – můžete si být jistí, že v průměrném supermarketu najdete minimálně jeden salám, který bude karmínem obarven. Nutno podotknout, že ze zmíněných červených éček se s E120 pojí nejméně rizik, ale opět se hovoří o možnosti dětské hyperaktivity a alergických reakcích.

Poslední červené barvivo, tedy spíše skupina barviv, které zmíníme, je E129 červeň allura AC (CI potravinářská červeň 17). Zda je skutečně potenciálně nebezpečné, je otázka. Dlouho se mělo zato, že může způsobovat zdravotní problémy, pak se ale ukázalo, že studie byly chybné a jejich výsledky nepřesvědčivé. Používá se k barvení skladností a dezertů. Některé seznamy jej i nadále uvádí mezi nebezpečná éčka, některé ne.