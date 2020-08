Při diskuzi o CBD je třeba si nejdříve definovat, co to vlastně je. Konopí je poměrně komplexní rostlinou, která obsahuje širokou škálu látek. Ty nejvýraznější se nazývají kanabinoidy. Konopí má dva hlavní – tetrahydrokanabinol neboli THC, které disponuje psychoaktivními účinky. Právě díky THC lidé cítí omámení když si dají jointa. Druhým kanabinoidem je CBD – podobná látka, ovšem není psychoaktivní.

THC a CBD jsou do jisté míry propojeny, dokážou na sebe různě reagovat, důležité ale je, že oba kanabinoidy se dlouhodobě zkoumají kvůli možným léčebným účinkům. A dosavadní výsledky jsou velmi slibné. Ovšem jelikož THC je psychoaktivní, ve většině zemí platí zákaz na jeho prodej. Oproti tomu CBD je volně k dostání, jelikož se po něm lidově řečeno nesjedete.

Nejčastěji ho seženete ve formě oleje nebo kapiček získaných z technického konopí, které jednoduše spolknete nebo podržíte pod jazykem. K dostání jsou ale i žvýkačky, kapsle, náplně do vaporizérů… prakticky vše, na to si vzpomenete. Látka poslední roky získává na popularitě, vznikají specializované e-shopy i firmy, které se zabývají jen jejím prodejem.

Zmatky kolem „nové potraviny“

Právě v tomto vrcholu popularity se Evropská komise rozhodla znovu projednat, zda je CBD bezpečné nebo ne. Souvisí to s legislativou. CBD je totiž v EU vnímáno jako doplněk potravy a je zařazené mezi tzv. nové potraviny, což jsou potravinářské produkty, které se na území Evropy ve velké míře nejedly před rokem 1997. Patří mezi ně například hmyzí protein. Všechno tyto produkty musí projít komplikovaným schvalovacím procesem a dodržovat přísná pravidla, aby mohly být uvedeny na trh.

Evropská komise zvažuje zařadit látku z konopí CBD mezi narkotika. Strhla se proti tomu velká nevole. | Pixabay.com

CBD tyto podmínky splňuje, jinak by nemohlo být prodáváno. Jenže začátkem roku EU bez bližšího vysvětlení zastavila schvalovací proces 50 potravinářských produktů obsahující CBD s tím, že musí znovu posoudit, zda nejde ve skutečnosti o narkotikum. Výsledky jsou očekávány v průběhu podzimu.

Prodejci podezřívají lobby farmaprůmyslu

Zástupci konopného sektoru tento krok nechápou. „CBD prodávám už několik let a nemám jediný negativní ohlas od zákazníka, že by mu to přineslo nějaké problémy, či vedlejší účinky. Nejhorší co se může stát je, že zákazník nepocítí žádné účinky. Naopak mám spoustu pozitivních ohlasů,“ popsal pro Blesk Zprávy Jan Šimr, majitel společnosti Konotéka, která provozuje e-shop zaměřený na prodej CBD produktů.

Podle něj jsou v tom zájmy velkých farmaceutických společností, kterým může přírodní látka z konopí uškodit na prodejích. „CBD není všelék, ale skvěle funguje na nespavost, různé neurózy, deprese, panické ataky, stresy apod. Což lidé z farmaceutického průmyslu moc dobře vědí a s rostoucí popularitou CBD mezi lidmi, to už zřejmě začínají pociťovat na tržbách léků, které se v účincích s CBD kryjí. Takže jedině tak si jednání Evropské komise vysvětluji, jako lobby farmaceutického průmyslu,“ vysvětluje Šimr.

Podle jeho odhadu používá konopí a produkty z něj v Česku okolo jednoho milionu lidí. „Takže si komise tímhle akorát pod sebou podkopává větev, protože to bude mít za následek to, že mezi lidmi budou růst tendence pro vystoupení z EU a ve volbách budou posilovat strany, které to budou akcentovat. A lidé si budou výrobky z konopí nadále dělat sami a mezi sebou je budou distribuovat na černo,“ míní prodejce.

Podobně hovoří Viktor Eliot, zástupce e-shopu CBDsvět. I on zmiňuje, že v tom mohou hrát určitou roli zájmy farmaceutických společností. „Celé to vnímáme jako nesmysl, už jen z logiky věci - jak může být látka, která nemá psychoaktivní účinky zařazena mezi narkotika? Jedná se o omezení volby spotřebitele, dalším krokem by bylo umělé navýšení cen pro některé medicínské výrobky. CBD je momentálně mezinárodním trendem, poptávka po něm jen roste, vznikají nové firmy a pracovní místa,“ uvedl Eliot pro Blesk Zprávy s tím, že pro ně i další podniky by byl zákaz zcela likvidační.

Analýza: Země by to nezvládly

Že je CBD v Česku oblíbené, potvrzuje nedávná zpráva organizace New Frontier data, která tvoří analýzy evropského konopného trhu. Podle ní lze očekávat, že pokud k žádné další regulaci nedojde a popularita látky bude růst současným tempem, hodnota celého evropského CBD trhu by mohla do roku 2025 dosáhnout 13,6 miliard euro (353 miliard korun). Letos je očekávaných 8,3 miliard euro (223 miliard korun).

Největší CBD prodeje se podle organizace konají v Německu a Velké Británii, započítá-li se také do EU. Následují země Beneluxu, Česko, Rakousko a Itálie. Dopady zákazu by proto byly tvrdé. „Nejen, že by trh v současné formě zcela přestal existovat, ale také by to ohrozilo výzkum kanabinoidů na celém kontinentu,“ stojí ve zprávě.

Následně New Frontier data uvádí, že ve skutečnosti vůbec nechápe, co EU krokem zamýšlí. Jako jediné logické vysvětlení také vidí lobby ze strany farmaceutických firem. Spekuluje navíc, že komise tím chce upozornit na důležitost schvalovacího procesu v rámci nových potravin – ne všechny produkty jím totiž prošly.

Obecně ale zůstává organizace optimistická. Podle ní je celoevropský zákaz prakticky nemožný a nevymahatelný. „EU a její členské státy pravděpodobně nebudou mít zdroje k agresivnímu prosazování plošného zákazu na stávajícím trhu CBD. Vynucení zákazu těchto široce dostupných produktů by bylo nejen nákladné, ale kvůli tomu, že je CBD tak rozšířené, by to vyžadovalo značné regulační a policejní úsilí, které by muselo být alokováno z jiných snah,“ popisuje zpráva.

Jinými slovy – pokud by najednou policie musela řešit, že každý člověk z CBD kapičkami je „feťák“, dělala by tak na úkor monitoringu skutečně nebezpečných drog, například heroinu a pervitinu, což není efektivní. A pokud by zákaz přeci jen začal platit? Organizace je stejně jako Šimr přesvědčena, že by to vedlo ve vzniku rozsáhlého černého trhu.

CBD se testuje i proti covid-19

Přitom studie, které léčebné a terapeutické účinky CBD potvrzují či naznačují, již existují. Naznačují proto, že ne všechny testy proběhly na lidech, některé účinky byly zatím vypozorovány především u myší a krys. To je ale částečně tím, že většina výzkumů vznikla až v posledních letech a komplexní zkoumání je časově náročné, takže ještě nemohlo být dokončeno.

Nejvýznamnější je v tomto kontextu výzkum Kalifornské univerzity, který se týkal účinku látky u pacientů trpících epilepsiemi, včetně několika vzácných forem. U nich kanabinoil pomohl zmírnit nástup záchvatů. Pozitivní účinky byly rovněž vysledovány u úzkostlivých stavů, nespavosti či abstinenčních příznaků.

Aktuálně probíhá několik klinických studií o účincích CBD. Týkají se například těžkých případů autismu u dětí, sturge-weberova syndromu (vzácné neurologicko-dermatologické onemocnění) nebo posttraumatické stresové poruchy. Americká Augusta University dokonce zkoumá, zda CBD dokáže pomoci s nemocí covid-19 – předběžné výsledky totiž naznačují, že látka dokáže klidnit tzv. cytokinovou bouři, která způsobuje smrt na koronavirus i u mladých a zdravých osob.

Samozřejmě jako každá látka, i CBD může mít vedlejší účinky. Mezi ty patří průjem, ztráta chuti, únava, sucho v ústech a krevní tlak. Podle svědectví nicméně nejsou příliš časté a obvykle vychází z kombinace CBD s užívanými léky nebo z vysokých dávek.