Podle statistik Státní agentury pro konopí pro léčebné použití (SAKL) není možné přesně říci, kolik pacientů léčebné konopí užívá, lze sledovat pouze počet pacientů, kterým byl v daném měsíci vystaven recept na léčebné konopí. Zatímco v lednu 2019 jich bylo 159, v listopadu 2019 se počet zvedl na 477.

V tuzemsku je využití konopí pro léčebné účely legální od dubna 2013 a Česko patří mezi první země, kde se rostlina pro léčbu legálně využívá. Reálně se však konopí dostalo mezi pacienty později, spuštění systému brzdily problémy s elektronickými recepty, nezájem lékařů o jeho předepisování i vysoké ceny léčiva. Konopí při rakovině pomáhá, ale není to všelék, říká Tomáš Büchler. V „Thomayerce“ vede kliniku onkologie

Počet specialistů, kteří mohou léčebné konopí předepisovat, v posledním roce ale prudce vzrostl. Momentálně je jich v Česku podle údajů SAKLu 143. Pokud chce specialista léčebné konopí předepisovat, musí se zaregistrovat a zřídit si přístup do systému předepisování léků s omezením.

Razantně stoupl počet vydaných gramů léčebného konopí. „V lednu 2019 byla spotřeba konopí 699,66 gramů a v prosinci už 1896,88. Stoupající křivka spotřeby je tedy patrná,“ řekla Blesk Zprávám Barbora Peterová, mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), pod který SAKL spadá.

Pomoc při bolestech i roztroušené skleróze

Jedním z lékařů, který může léčebné konopí předepisovat, je Marek Hakl z Kliniky algeziologie a preventivní péče a Chirurgické kliniky FN Brno a LF MU Brno. Konopím se léčí asi 30 jeho pacientů.



„Jsme moc rádi za další možnost, jak ulevit pacientům od trvalé bolesti. Setkáváme se často s tím, že bolest limituje pacienty v práci, a léčebné konopí rozšiřuje možnosti, jak je nenechat zbytečně trpět,” říká Hakl. Miroslav se synem chtěli pomoci nemocné mamince: Za konopnou mast jim hrozí až 10 let!

Podle statistiky SAKLu byl nejvyšší počet gramů (14102,87) vydán právě k léčbě chronické bolesti. Dále lékaři předepisují konopí pacientům s roztroušenou sklerózou a Parkinsonovou chorobou. Konopí rovněž pomáhá při bolestech při léčbě rakoviny, po operacích, nechutenství a při špatném spánku.

Lékař: Konopí není všemocné

Nejvhodnějším způsobem podávání konopí je podle Hakla kapsle, protože umožňuje konopí přesně dávkovat a každá kapsle má stejnou účinnost. Konopí pacienti mohou užívat i jinými způsoby: v čokoládě, inhalací pomocí vaporizéru nebo perorálně.

Bohužel podle něj někteří lidé schopnosti konopí přeceňují. „Nejde o všespásnou léčbu, spíše doplněk současné standardní léčby,“ vysvětluje lékař.

Konopí hrazené pojišťovnou

„Pacient má od 1. 1. 2020 nárok na úhradu 90 % ceny IPLP (individuálně připravovaný léčivý přípravek) pro konečného spotřebitele u 30 g konopí pro léčebné použití, případně možnost úhrady vyššího množství konopí pro léčebné použití na základě schválení revizním lékařem,“ řekla Peterová. Zákon umožňuje předepsat maximálně 180 gramů konopí měsíčně. Cena konopí za gram se pohybuje okolo 200 korun. „Správný směr,“ říká adiktolog k proplácení léčebného konopí, 30 gramů je ale málo

Úhradu vítá pacientský spolek pro léčbu konopím (KOPAC), nicméně se domnívá, že novela diskriminuje pacienty, kteří potřebují vyšší dávky. Proces, kdy musí lékaři žádat pro tyto pacienty o schválení, považují za „odstrašující administrativu, která brání rozšíření konopné léčby.“

„Spolek usiluje o naplnění zákona, který umožňuje předepsat 180 gramů měsícně, a tomu by měla odpovídat úhrada. Nevidíme důvod, proč by byrokracie měla zasahovat do kompetencí ošetřujícího lékaře, který jediný pacienta zná a posoudí jeho potřeby. Uvítali bychom snížení zbytečné administrativy spojené s preskripcí konopí a využití potenciálu konopné léčby pro zlepšení bezpečnosti pacientů, čemuž tato novela brání, protože není ‚proaktivní',“ řekla Blesk Zprávám Hana Vágnerová z Pacientského spolku.

SÚKL ale uvádí, že maximální výše hrazené dávky je dostatečná a vychází ze svých statistik. „Většina pacientů v ČR využívá léčbu konopím do 10 g měsíční dávky. Na rozdíl od zahraničí se totiž pacienti v ČR (více než 80 %) léčí konopím prostřednictvím tobolek připravovaných v lékárnách (napříč všemi indikacemi k léčbě konopím), přičemž dávka léčiva v tobolce je ve srovnání s dávkou určenou k vaporizaci významně nižší,“ upřesňuje Peterová.

Blíží se nájezdy „svátečních“ uživatelů?

Maximální limit považuje za optimální i lékař. „Většina mých pacientů má spotřebu do 8 gramů měsíčně. Pouze se s možností úhrady bojím přívalů lidí rekreačně konopí užívajících, kteří si budou myslet, že na ně mají také nárok,“ vyslovil své obavy MUDr. Marek Hakl.

„Rozhodnutí, jestli daný pacient bude léčen konopím pro léčebné použití, je vždy v kompetenci každého předepisujícího lékaře, který vychází z aktuálního zdravotního stavu pacienta, stejně jako je tomu u ostatních návykových látek,“ dodala k tomu mluvčí SÚKL.