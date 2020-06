Konopí už brzy u vašich sousedů? I tak by se dal zjednodušeně popsat nový návrh zákona, který by povoloval samopěstování této bylinky. „Navrhujeme, aby všem dospělým bylo umožněno pěstovat pět rostlin konopí. To odpovídá malému množství. Chceme, aby měl pěstitel možnost dosáhnout na 1250 gramů konopné sušiny, kterou si může zpracovat do produktů, podle potřeby – mastičky, krémy apod.,“ popisuje detaily návrhu poslanec Tomáš Vymazal (Piráti).

Zákonodárce Pirátů chce normu dostat na program Sněmovny už v příštím týdnu, jak ale připustil pro Blesk Zprávy, nejspíše se to nepovede takto brzy. Podporu nicméně má. Během veřejné diskuze zákon obhajoval také poslanec Patrik Nacher (ANO). Vyjma SPD a KDU-ČSL mají pak poslanci ostatní stran na změnu nejednotné názory.

„Mělo by tím co největší množství domácích pěstitelů přejít do legální sféry. Máme tam samozřejmě limity ve smyslu množství THC ve výpěstku (psychoaktivní kanabiod, pozn.red.). Pohybuje se to okolo 20 procent na rostlinu,“ dodává Vymazal na dotaz Blesk Zpráv, jestli by se kontrolovalo i složení bylin. Konopí má totiž v sobě kromě THC vedle jiného také CBD, což je látka, která THC „umírňuje“ a je předmětem zkoumání mnoha lékařů a expertů.

Ondřej: Přináší mi barvy do světa

Reakce těchto látek v těle může ulevovat od bolesti. Což během debat potvrdili i přítomní konopní pacienti. Jedním z těch, kteří se postavili za návrh, aby bylo samopěstování povoleno, je i nevidomý Ondřej. „Od svých deseti let mám diabetes. Oslepl jsem, máme skoliózu páteře a špatné ledviny,“ svěřil se.

„Konopí mi pomáhá od šílené bolesti. V uvozovkách mi dává barvy do světa. Legalizace pěstování by pomohla lidem jako já, aby jim to někdo mohl vypěstovat - já na to nevidím, takže bych nemohl,“ poznamenal.

Ondřej ale nedosáhne na léčebné konopí. „Lékařka mi předepisuje morfiové mastičky. Tak si konopí sháním na černém trhu,“ přiznal s tím, že mu to občas může dělat problémy. „Někdy mi to neudělá nic, jednou to se mnou naopak seklo na zahrádku, protože to bylo moc silné,“ svěřil se Blesk Zprávám.

(zleva) Konopný pacient Ondřej, poslanci Patrik Nacher (ANO) a Tomáš Vymazal (Piráti) a farmaceutka Dagmar Váňová na diskuzi o legalizaci pěstování konopí | Blesk - Nikola Forejtová

Právě regulace a hlídání složení je jeden z důvodů, proč poslanci tlačí zákon do Sněmovny. „Ilegalizace je vždycky lepší, než prohibice,“ poznamenala k tématu farmaceutka Dagmar Váňová. Souhlasně na to kýve hlavou i psycholog Ivan Douda. „Rizikovější je nelegální pěstování,“ dodal.

Podle přítomných diskutérů se ale stále jedná o drogu. „Nechci, aby mi jednou někdo přejel vnuka, protože neviděl na řízení,“ konstatoval přítomný host. „Ďábel nesídlí v droze, ale v člověku. Také si nemyslím, že by legalizace vedla ke zvýšení spotřeby. V prvních měsících nejspíše ano kvůli euforickému pocitu svobody,“ argumentoval na to Douda s poznámkou, že by srovnal rizika marihuany s alkoholem.

Vedle argumentu o vyšší spotřebě se řada lidí obává i možnosti, že by mohly uvolněnější zákony ohledně konopí vést k rozvoji psychických problémů u uživatelů. Případně že by závislost mohla vést ke smrti uživatele. Experti v tomto drogu brání. „Na světě není jediný případ smrti kvůli užívání konopí,“ poznamenal Vymazal. Psychické zdraví pak může být podle expertů ohroženo v případě, že má člověk jisté predispozice.

Do vězení i za pěstování na zahradě

Vedle možnosti kontrolovat složení vypěstovaných bylin poslanci návrh zákona brání také v tom, že spousta pěstitelů, kteří si bylinku na zahradě vypěstovali pro vlastní potřebu a právě pro tlumení bolesti, skončili ve vězení. „V ČR je konopí celkem běžné, ale také ilegální. Pro zajímavost, ve vězení je více jak 400 lidí kvůli konopí. Při průměrných nákladech 1200 korun na vězně, to dává půl milionu korun. Nutno dodat že řada z nich měla konopí pro vlastní spotřebu,“ zmínil Vymazal.

Kupříkladu v dubnu potvrdil Ústavní soud trest domácímu pěstiteli ve věznici s ostrahou. Muž si za 28 ks rostlin konopí a za více jak 30 kilo sušiny půjde sednou na šest let.

„V případě konopí zákon zakazuje pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Tudíž každý kdo pěstuje konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 % - za což odpovídá pěstitel, porušuje zákon. Kdo neoprávněně pěstuje konopí pro vlastní potřebu v malém množství, dopouští se přestupku (peněžitá pokuta do 15 000 Kč). Pokud se jedná o množství větší než malé (více jak 10 g sušiny nebo 5 rostlin marihuany) jde již o trestný čin,“ dodává Blesk Zprávám vrchní komidařka Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková.

Uvádí pak, že hrozí tresty podle rozsahu provinění od dvou do pěti let. V případě šíření toxikomanie se může jednat i o tvrdší tresty.

Policisté odhalili v Blansku pěstírnu konopí, měli ji tam tři muži (47, 41, 28). | Policie ČR

To přijde oběma poslancům neadekvátní a zmínili další příklady nepřiměřených trestů. „Mě zasáhl příběh paní Koriny. Její muž trpí od dětství boreliózou a jeho stav se neustále zhoršuje. A za těch let, co tím trpí, nebyla společnost schopná přijít na to, co mu pomůže. On je nyní natolik v úzkosti z toho, že užívá konopí, že za něj musí mluvit manželka,“ řekl Vymazal Blesk Zprávám.

„Konopí mi aspoň trošku vrátilo manžela a dětem otce. Nikdy jsem ho neviděla sjetého, normálně pracuje,“ brání konopí dále Korina a dodává, že doufá, že se lékaři nebudou bát konopí předepisovat.

Manžel Koriny také málem skončil ve vězení jakožto samopěstitel. Nakonec ale dostal díky práci právníků a pomoci poslanců jen podmínku. Korina psala i poslanci Nacherovi a dle jeho slov to byl právě její příběh, který ho donutil jednat a s Vymazalem zapracovat na návrhu, který budou ve Sněmovně předkládat.

Další „salámový zákon“

A tady nastává problém. Podle Vymazala je totiž jistá podpora ze stran znatelná, ne ale dostatečná. „Jsem si jistý, že to bude salámový zákon,“ řekl Blesk Zprávám. „Máme pirátský návrh, který by rovnou zařadil do legální sféry i bezplatnou distribuci. Ale to je odvážnější. S Nacherem jsme připravili kompromisní návrh, který by zahrnoval jen samotné pěstování.“

Vymazal ale zdůrazňuje, že nikdo netvrdí, že to bude křišťálově čistý zákon a nevyskytnou se určité problémy. Nemyslí si také, že by mohl projít i zákon o pěti rostlinách. „Možná se to potáhne od jedné, pak to přejde na tři...,“ poznamenal pro Blesk Zprávy.