„Kristina Ciroková končí v České televizi k poslednímu srpnu,“ potvrdila Blesk Zprávám šéfka pořadu 168 hodin, pro který Ciroková točí, Nora Fridrichová a dodala: „Je to skvělá novinářka, takže mě její odchod mrzí, ale stejně tak jí držím pěsti v nové práci.“

Ciroková má dlouholetou novinářskou praxi, před více než dvaceti lety začínala jako redaktorka MF Dnes. Předtím, než zamířila do veřejnoprávního média, pracovala celých 12 let v televizi Prima. Tam působila také jako dramaturgyně politického diskusního pořadu Partie. Nora Fridrichová o děsivých výhrůžkách: Napsal, že mě oběsí před dětmi!

I když působila jako reportérka, pořad 168 hodin dokonce i dočasně moderovala – to když její šéfová Fridrichová soutěžila ve StarDance. „V ČT jsem pracovala šest let a jsem za tu zkušenost moc vděčná. Pořad 168 hodin je moje srdeční záležitost a budu jej samozřejmě i nadále sledovat,“ sdělila Blesk Zprávám Ciroková.

Politiky rozčilovala, sledoval ji i Kalousek

Díky svým reportážím Ciroková „leží v žaludku“ několika politikům. Památné „sorry jako“ tehdejšího ministra financí Andreje Babiše (ANO) bylo adresované právě jí. Ptala se ho totiž na podezřelý nákup dluhopisů Agrofertu. „Proč bych vám měl sdělovat všechny moje příjmy? Sorry jako. Vy sdělujete někomu příjmy nebo kdo tady sděluje příjmy za posledních dvacet dva let? Co vám je vůbec do toho?“ reagoval podrážděně Babiš. Rozhovory pro pořad pak radši odmítal.

Několik výstupů s Cirokovou má za sebou i předseda populistické SPD Tomio Okamura. Ten na ni zaútočil, že lže a uráží ho. Ciroková se přitom ptala na to, proč kandidát SPD na pozici šéfa bezpečnostního výboru (kterým se pak nakonec stal) Radek Koten sdílí lži z údajně dezinformačních webů. Na facebook si tenkrát Koten psal třeba o tom, že kuchyňské mikrovlnky mají smrtící účinky.

„Faktem je, že politici náramně kvitují, když se do našeho pořadu dostane jejich politický konkurent. V tu chvíli je podle nich demokracii učiněno zadost, takhle má fungovat veřejná služba – správně, bravo, braňme Českou televizi. Ale jakmile se pak dostanou do našeho hledáčku sami, tak to je jiná káva. To už jsme neetičtí. Český rozhlas má nepochybně tu samou zkušenost,“ zmínila dříve Fridrichová právě v Rozhlase.

Politikem, který se v pořadu objevuje v úsměvných situacích, je například šéf poslanců opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. Jak sám přiznal, pořad 168 hodin patří k těm, které ze škály pořadů vyráběných Českou televizí sleduje. Blesk Zprávám to prozradil, když mluvil o tom, jak řešil doma přechod na televizní vysílání DVBT2.

Nejvíc ji zasáhla Kuberová

Právě Cirokové se také rozhodla svěřit vdova po zesnulém předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. Společně s dcerou v ni vložily důvěru a jako první jí popsaly obavy spojené se smrtí manžela a možný vliv Číny. Ta na něj vytvářela nátlak prostřednictvím velvyslance, protože se jí nelíbil jeho záměr jet na návštěvu Tchaj-wanu.

Právě tato reportáž z jejích prací Cirokovou podle vlastních slov nejvíc zasáhla. „To, co se mi rozhodly povědět, bylo z mého pohledu hodně důležité, i když pro ně, si myslím, velice těžké,“ vzpomněla pro Blesk Zprávy.

Přeběhlíci mezi Seznamem a ČT

Od 1. září Ciroková zamíří do týmu Seznam Zpráv. „Dostala jsem nabídku, která mě zaujala a těším se, že po práci v televizi poznám i prostředí internetu,“ řekla Blesk Zprávám.

V „seznamácké“ redakci sice před rokem a půl rozjížděli televizní stanici, která měla vysílat hlavně zpravodajství a publicistku, to ale tak úplně nevyšlo. Stanice se pere se stabilně nízkou sledovaností a zprávy už v takové míře vůbec nevysílá. Hlavní pořady Seznamu mají úspěch spíš na internetu.

Svůj pořad má na webu už třeba známá investigativní novinářka Sabina Slonková, které šlo v minulosti kvůli její práci i o život, a její kolega Jiří Kubík. Nyní nejde navíc o první případ, kdy Seznam „přetáhl“ investigativního novináře z veřejnoprávního média. Jedním z posledních přírůstků redakce se minulý rok stal investigativní novinář Janek Kroupa, který dříve působil v Českém rozhlase.

Právě Kroupa k sobě do týmu investigativců nalákal koncem minulého roku i dalšího z kolegů Fridrichové. Reportér Jan Novák byl předtím deset let zahraničním redaktorem televize Prima a přinášel informace z válečných zón v Sýrii, Afghánistánu nebo masakrů na Ukrajině a Egyptě. Natáčel reportáže o následcích tsunami v Japonsku, o Češích obviněných ze špionáže v Zambii, o kriminálním pozadí Radovana Krejčíře v Jižní Africe. Jeho reportáž „Ministryně operátorů“ vedla k odstoupení ministryně Marty Novákové. Reportáž „V kleci“ způsobila útlum prodeje vajec z klecových chovů a reportáž „Předlužené děti“ iniciovala novelu insolvenčního zákona.

Na druhou stranu jsou i „přeběhlíci“ mířící opačným směrem. Ze Seznamu do týmu Nory Fridrichové loni přešla redaktorka Zuzana Černá. Ta zřejmě zjistila, že je na veřejnoprávní stanici profesně spokojenější. Před Seznamem dělala politickou zpravodajku právě na ČT.

Ještě před tím však Černá pracovala na Rádiu Impuls. To opustila poté, co ho společně s dalšími médii koupil nynější premiér Andrej Babiš (ANO). V té době odešlo mnoho zvučných novinářských jmen třeba z redakce MF Dnes. I tento deník je nyní ve svěřenských fondech premiéra.